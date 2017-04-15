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Защитница дельфинов Мэйси Уильямс

10:0015.04.2017
(обновлено: 10:06 15.04.2017)
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Английская актриса Мейси Уильямс
Английская актриса Мейси Уильямс
Актрисы Кэрис ван Хоутен, Мэйси Уильямс и Софи Тернер на вечеринке премии HBO Primetime Emmy Awards
Английская актриса Мейси Уильямс
Мейси Уильямс в сериале Игра престолов
Английская актриса Мейси Уильямс
Актеры сериала Игра престолов на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
Актриса Мейси Уильямс в фильме Падение(2014)
Английская актриса Мейси Уильямс
Английская актриса Мейси Уильямс на премьере шестого сезона Игры престолов в Лос-Анджелесе
Актриса Мейси Уильямс на марше в Лондоне против ежегодной бойни дельфинов в японском городе Тайцзи
Английская актриса Мейси Уильямс
Актриса Мейси Уильямс и телевидущая Эллен ДеДженерес на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне
Английская актриса Мэйси Уильямс
Английская актриса Мэйси Уильямс
Английская актриса Мейси Уильямс
© AP Photo/ Invision/ Evan Agostini
Английская актриса Маргарет Констанция Уильямс родилась 15 апреля 1997 года в городе Бристоль в Юго-Западной Англии. На фото: актриса на кинофестивале в Нью-Йорке.
Английская актриса Мейси Уильямс
© AFP 2017/ Justin Tallis
Детство Мэйси провела в Сомерсете. Она училась в начальной школе Клаттон, затем окончила школу Нортон Хилл. Будущая звезда с увлечением занималась танцами. На фото: актриса на европейской премьере фильма "Ночь в музее: Секрет гробницы".
Актрисы Кэрис ван Хоутен, Мэйси Уильямс и Софи Тернер на вечеринке премии HBO Primetime Emmy Awards
© AP Photo/ Invision/ Rich Fury
Свое сценическое прозвище "Мэйси" актриса позаимствовала из популярной серии британских комиксов про детей и собаку "The Perishers". На фото: актрисы Кэрис ван Хаутен, Мэйси Уильямс и Софи Тернер на вечеринке премии HBO в Голливуде.
Английская актриса Мейси Уильямс
© AP Photo/ Invision/ Jordan Strauss
Героиня комикса Мэйси - маленькая девочка, которая впадает в ярость каждый раз, когда что-то происходит не так, как ей хочется. На фото: Мэйси Уильямс на вручении премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе.
Мейси Уильямс в сериале Игра престолов
© Фото: HBO
Актерский дебют юной звезды состоялся в 2011 году, когда ее утвердили на роль Арьи, младшей дочери героя Шона Бина Эддарда Старка в сериале "Игра престолов". На фото: сцена из сериала "Игра престолов".
Английская актриса Мейси Уильямс
© AP Photo/ Invision/ Jordan Strauss
За роль в "Игре престолов" Мэйси получила премию "Сатурн", как лучшая молодая актриса в телесериале, и премию "Восходящая звезда" на Берлинском фестивале. На фото: актриса на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
Актеры сериала Игра престолов на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
© AFP 2017/ Invision/ Jordan Strauss
После исполнения роли Арьи за Мэйси закрепился образ "пацанки" и бунтарки, больше похожей своим поведением на мальчика, чем на девочку. На фото: актеры сериала "Игра престолов" на церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.
Актриса Мейси Уильямс в фильме Падение(2014)
© Фото: BBC Films, 2014
Образы сложных подростков ей пришлось играть и в следующих проектах: фильмах "Тепловой удар", "Золото", "Падение" и "Книга любви". На фото: кадр из фильма "Падение".
Английская актриса Мейси Уильямс
© AP Photo/ Invision/ Joel Ryan
Помимо "Игры престолов" актриса снялась еще в двух телесериалах: хорроре "Тайна Крикли-Холла" и девятом сезоне сериала "Доктор Кто". На фото: актриса на премьере фильма "Призрак" в Лондоне.
Английская актриса Мейси Уильямс на премьере шестого сезона Игры престолов в Лос-Анджелесе
© AP Photo/ Invision/ Jordan Strauss
В январе этого года в прокат вышел фильм "iBoy", в котором Мэйси играет одну из двух главных ролей. На фото: актриса на премьере шестого сезона "Игры престолов".
Актриса Мейси Уильямс на марше в Лондоне против ежегодной бойни дельфинов в японском городе Тайцзи
© AFP 2017/ Leon Neal
Уильямс является всемирным послом кампании Dolphin Project. В 2016 году она побывала с миссией в рыбацком городке Тайцзи в Японии, жители которого до сих пор охотятся на дельфинов. Мэйси призывает отказаться от этой традиции, а также прекратить продавать животных ради организации развлекательных шоу. На фото: актриса принимает участие в марше в центре Лондона против ежегодной охоты на дельфинов.
Английская актриса Мейси Уильямс
© AFP 2017/ Leon Neal
Актриса позирует фотографам перед началом вручения кинопремии, учрежденной британским изданием Evening Standard, на которой за фильм "Падение" Уильямс получила премию "Восходящая звезда".
Актриса Мейси Уильямс и телевидущая Эллен ДеДженерес на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне
© AP Photo/ Adam Davy/Pool
Мэйси Уильямс и телевидущая Эллен ДеДженерес на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне.
Английская актриса Мэйси Уильямс
© AP Photo/ Invision/ Richard Shotwell
На данный момент в производстве находятся пять фильмов, в съемках которых принимает участие Мэйси Уильямс. На фото: актриса на вечеринке кинопремии BAFTA в Лос Анджелесе.
Английская актриса Мэйси Уильямс
© AP Photo/ Invision/ Joel Ryan
Мэйси Уильямс позирует фотографам перед премьерным показом фильма "Фантастические твари и где они обитают" в Лондоне.
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Звезде сериала "Игра престолов", английской актрисе Мэйси Уильямс 15 апреля исполняется 20 лет. Юная защитница дельфинов — в фотоленте Ria.ru.

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