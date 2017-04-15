Защитница дельфинов Мэйси Уильямс

Уильямс является всемирным послом кампании Dolphin Project. В 2016 году она побывала с миссией в рыбацком городке Тайцзи в Японии, жители которого до сих пор охотятся на дельфинов. Мэйси призывает отказаться от этой традиции, а также прекратить продавать животных ради организации развлекательных шоу. На фото: актриса принимает участие в марше в центре Лондона против ежегодной охоты на дельфинов.