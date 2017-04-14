Первая Московская биеннале дизайна

Дизайн центр МИА "Россия сегодня" представил на биеннале работы в области информационного дизайна, который является одним из самых влиятельных видов проектного и художественного творчества. Экспозиция раздела рассказывает о дизайне сайтов, интерфейсов, игр, систем навигации и многом другом.