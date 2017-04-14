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"Самый лучший метропоезд в мире": в столице запустили новые поезда "Москва"

12:4314.04.2017
(обновлено: 12:49 14.04.2017)
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Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
Во время запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
Сенсорный монитор в вагоне поезда Москва во время запуска на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
USB-зарядка в вагоне поезда Москва во время запуска на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
Во время запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости. Владимир Песня
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На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена 14 апреля начал курсировать поезд нового поколения "Москва".
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости. Владимир Песня
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Новый поезд на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до двух тысяч человек.
Во время запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости. Владимир Песня
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Отличительная особенность этого состава - сквозной проход через все вагоны.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости. Владимир Песня
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии запуска состава отметил уникальность этого поезда, который "и тише, и экономичнее, и комфортнее" своих предшественников. "Самый лучший в мире метропоезд", - заметил Собянин.
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости. Владимир Песня
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По словам столичного градоначальника, новые поезда "в полтора раза дешевле международных аналогов".
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости. Владимир Песня
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Мэр Москвы отметил качество работы российских машиностроителей, создавших продукцию, способную выдержать конкуренцию не только на российских площадках, но и в мире.
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости. Владимир Песня
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У нового поезда более широкие, чем у его предшественников, дверные проемы, которые оборудованы световыми и звуковыми индикаторами.
Сенсорный монитор в вагоне поезда Москва во время запуска на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости. Владимир Песня
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Новые составы оборудованы интерактивными табло.
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости. Владимир Песня
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В новых поездах на 30% увеличили количество поручней и добавили специальные места для инвалидных колясок.
USB-зарядка в вагоне поезда Москва во время запуска на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости. Владимир Песня
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В вагонах поезда "Москва" есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.
Во время запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
© РИА Новости. Владимир Песня
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Всего к концу 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать более 30 таких составов.
Запуск первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии
© РИА Новости. Владимир Песня
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Информационная панель в вагоне нового поезда "Москва".
Во время запуска первых поездов Москва на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена"Самый лучший метропоезд в мире": в столице запустили новые поезда "Москва"12:4314.04.2017
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В столичной подземке запустили первый поезд нового поколения "Москва". Самый лучший метропоезд в мире — в фотоленте Ria.ru.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Василий Алибабаевич
О в Риме такие, очень удобные!
12:56
14.04.2017
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