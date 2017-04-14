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Родео-фестиваль, пасхальные сурикаты и другие звериные новости

17:1114.04.2017
(обновлено: 17:13 14.04.2017)
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Фестиваль воды Сонгкран в провинции Аюттхая, Таиланд
Котята породы петерболд на региональной выставке кошек в Алма-Ате, Казахстан
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
Ежегодный родео-фестиваль, называемый Креольской неделей, куда съезжаются лучшие гаучо
Голубоглазый черный лемур в зоопарке Мюлуз, северо-восточная Франция
Семья гусей во Франкфурте-на-Майне, Германия
Ягненок стоит в конюшне усадьбы недалеко от маленькой баварской деревни Пуххайм, Германия
Британская королева Елизавета II и ее муж Герцог Эдинбургский приветствуют слона в Зоологическом обществе лондонского зоопарка Уипснейд
Сурикаты получили пасхальное угощение в зоопарке в центре Лондона
Лошадь с жеребенком в селе Клиновка в Крыму
Пантеровый хамелеон в павильоне Удивительный мир рептилий Московского зоопарка
Белый пеликан в гамбургском зоопарке Tierpark Hagenbeck на севере Германии
Собаки в корзине велосипеда в Филадельфии, США
Осиротевший бурый медвежонок в пригороде Красноярска, Россия
Горилла Фату сидит перед корзиной с различными фруктами и овощами в день своего 60-летия в зоопарке в Берлине, Германия
Фестиваль воды Сонгкран в провинции Аюттхая, Таиланд
© REUTERS/ Chaiwat Subprasom
Фестиваль воды во время празднования тайского Нового года в провинции Аюттхая.
Котята породы петерболд на региональной выставке кошек в Алма-Ате, Казахстан
© REUTERS/ Shamil Zhumatov
Котята породы петерболд на региональной выставке кошек в Алма-Ате, Казахстан.
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка.
Ежегодный родео-фестиваль, называемый Креольской неделей, куда съезжаются лучшие гаучо
© REUTERS/ Andres Stapff
Ежегодный родео-фестиваль "Креольская неделя" в Монтевидео, Уругвай.
Голубоглазый черный лемур в зоопарке Мюлуз, северо-восточная Франция
© AFP 2017/ Sebastien Bozon
Детеныш голубоглазого черного лемура в зоопарке Мюлуз, северо-восточная Франция.
Семья гусей во Франкфурте-на-Майне, Германия
© AFP 2017/ Arne Dedert
Семья гусей ищет еду во Франкфурте-на-Майне, Германия.
Ягненок стоит в конюшне усадьбы недалеко от маленькой баварской деревни Пуххайм, Германия
© AFP 2017/ Christof Stache 
Ягненок в усадьбе недалеко от маленькой баварской деревни Пуххайм, Южная Германия.
Британская королева Елизавета II и ее муж Герцог Эдинбургский приветствуют слона в Зоологическом обществе лондонского зоопарка Уипснейд
© AP Photo/ Chris Radburn
Королева Великобритании Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский открыли в Уипснейдском зоопарке в Лондоне центр заботы о слонах.
Сурикаты получили пасхальное угощение в зоопарке в центре Лондона
© AFP 2017/ Daniel Leal-Olivas
Сурикаты, живущие в лондонском зоопарке, получили пасхальное угощение.
Лошадь с жеребенком в селе Клиновка в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Лошадь с жеребенком в селе Клиновка в Крыму.
Пантеровый хамелеон в павильоне Удивительный мир рептилий Московского зоопарка
© РИА Новости. Владимир Песня
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Пантеровый хамелеон в павильоне "Удивительный мир рептилий" Московского зоопарка. Рептилию изъяли у контрабандистов.
Белый пеликан в гамбургском зоопарке Tierpark Hagenbeck на севере Германии
© AFP 2017/ Daniel Reinhardt
Белый пеликан в гамбургском зоопарке Tierpark Hagenbeck на севере Германии.
Собаки в корзине велосипеда в Филадельфии, США
© AP Photo/ Matt Rourke
Псы Лапша и Дева гуляют со своим хозяином в центре Филадельфии, США.
Осиротевший бурый медвежонок в пригороде Красноярска, Россия
© REUTERS/ Ilya Naymushin
Осиротевший бурый медвежонок в пригороде Красноярска, Россия.
Горилла Фату сидит перед корзиной с различными фруктами и овощами в день своего 60-летия в зоопарке в Берлине, Германия
© AP Photo/ Kay Nietfeld
Горилла Фату отмечает свое 60-летие в зоопарке Берлина, Германия.
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