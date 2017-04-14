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Самые яркие фото недели: "колодец смерти" в Непале и качели под луной в ФРГ

12:0214.04.2017
(обновлено: 12:03 14.04.2017)
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Пенная вечеринка в Бангкоке
Экипаж корабля Союз МС-02 вернулся на Землю
Президент РФ Владимир Путин, ветераны-космонавты Алексей Леонов (второй справа), Валентина Терешкова и художественный руководитель Государственного Театра Наций, актер Евгений Миронов (справа) во время просмотра художественного фильма Время первых
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи во время репетиции воздушной части Парада Победы
Женщина фотографирует шествие братства Ла-Пас во время Страстной недели в Севилье, на юге Испании
Каскадер участвует в аттракционе Колодец смерти во время ярмарки в Бхактапуре, Непал
На месте теракта в центре Диярбакыра, Турция
Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков голосует против проекта резолюции ООН на заседании Совета Безопасности по ситуации в Сирии
Военнослужащие Корейской народной армии во время церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в Великий четверг в храме Христа Спасителя
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла. 10 апреля 2017
Участники общегородского субботника За чистоту искусства в парке Музеон в Москве
Тартан Парад в Нью-Йорке. 8 апреля 2017
Актер, одетый как демон принимает участие в церемонии Los Talciguines во время Страстной недели в Сальвадоре
Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
Ребенок играет внутри разрушенного автомобиля в Южном Судане. 11 апреля 2017
Верующие в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке во время освящения вербы в праздник Входа Господня в Иерусалим
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
Открытый чемпионат Новосибирской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини
Жители Цхинвала во время голосования на выборах президента Южной Осетии и референдуме о переименовании республики в Государство Алания
Лагерь беженцев на юге Ливана
Извержение вулкана Этна
День Рождения театра Геликон-опера
Ким Кардашьян на премьере фильма Обещание в Лос-Анджелесе
Лошади у подножия Белой скалы в Белогорском районе Крыма
Девушки на карусели во Франкфурте-на-Майне на фоне Луны
Пассажирский автобус на месте провала в провинции Ченнай, Индия
Американцы загорают в Нью-Йорке
Пенная вечеринка в Бангкоке
© REUTERS/ Jorge Silva
Пенная вечеринка в Бангкоке в честь празднования тайского Нового года.
Экипаж корабля Союз МС-02 вернулся на Землю
© РИА Новости. Роскосмос
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Российский космонавт Андрей Борисенко после посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02" в степи Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин, ветераны-космонавты Алексей Леонов (второй справа), Валентина Терешкова и художественный руководитель Государственного Театра Наций, актер Евгений Миронов (справа) во время просмотра художественного фильма Время первых
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин, ветераны-космонавты Алексей Леонов, Валентина Терешкова и художественный руководитель Государственного Театра Наций, актер Евгений Миронов перед просмотром фильма "Время первых".
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи во время репетиции воздушной части Парада Победы
© РИА Новости. Максим Блинов
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Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время репетиции воздушной части Парада Победы.
Женщина фотографирует шествие братства Ла-Пас во время Страстной недели в Севилье, на юге Испании
© REUTERS/ Jesus Moron
Женщина фотографирует шествие братства Ла-Пас во время Страстной недели в Севилье на юге Испании.
Каскадер участвует в аттракционе Колодец смерти во время ярмарки в Бхактапуре, Непал
© REUTERS/ Navesh Chitrakar
Каскадер участвует в аттракционе "Колодец смерти" во время ярмарки в городе Бхактапур, Непал.
На месте теракта в центре Диярбакыра, Турция
© AFP 2017/ Ilyas Akengin
На месте теракта у штаб-квартиры полиции в турецком городе Диярбакыр.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков голосует против проекта резолюции ООН на заседании Совета Безопасности по ситуации в Сирии
© REUTERS/ Stephanie Keith
Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков голосует против проекта резолюции ООН по ситуации в Сирии на заседании Совета Безопасности.
Военнослужащие Корейской народной армии во время церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Корейской народной армии во время церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне.
Участницы конкурса красоты Мисс Республика Крым 2017 в Государственном академическом музыкальном театре в Симферополе
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участницы конкурса красоты "Мисс Республика Крым 2017" в Симферополе.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в Великий четверг в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит богослужение в Великий четверг в храме Христа Спасителя.
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла. 10 апреля 2017
© REUTERS/ Christian Veron
Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла.
Участники общегородского субботника За чистоту искусства в парке Музеон в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники общегородского субботника "За чистоту искусства" в парке "Музеон" в Москве.
Тартан Парад в Нью-Йорке. 8 апреля 2017
© REUTERS/ Eduardo Munoz
Участники Тартан Парада в Нью-Йорке.
Актер, одетый как демон принимает участие в церемонии Los Talciguines во время Страстной недели в Сальвадоре
© REUTERS/ Jose Cabezas
Актер, одетый в костюм демона, принимает участие в церемонии Los Talciguines во время Страстной недели в Сальвадоре.
Совместные тренировки сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации Парада Победы
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Совместная тренировка сводного парадного расчета, механизированной колонны и авиации к Параду Победы.
Ребенок играет внутри разрушенного автомобиля в Южном Судане. 11 апреля 2017
© AFP 2017/ Albert Gonzalez Farran
Ребенок играет внутри разрушенного автомобиля в Южном Судане.
Верующие в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке во время освящения вербы в праздник Входа Господня в Иерусалим
© РИА Новости. Сергей Орлов
Перейти в фотобанк
Верующие в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке во время освящения вербы в праздник Входа Господня в Иерусалим.
Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме "Шайрат" спустя сутки после ракетного удара США.
Открытый чемпионат Новосибирской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участницы открытого чемпионата Новосибирской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини.
Жители Цхинвала во время голосования на выборах президента Южной Осетии и референдуме о переименовании республики в Государство Алания
© Sputnik/ Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Жители Цхинвала во время голосования на выборах президента Южной Осетии и референдуме о переименовании республики в Государство Алания.
Лагерь беженцев на юге Ливана
© REUTERS/ Ali Hashisho
Лагерь беженцев у города Сайда на юге Ливана.
Извержение вулкана Этна
© AP Photo/ Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии.
День Рождения театра Геликон-опера
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Артисты во время выступления на Дне рождения театра "Геликон-опера" в Москве.
Ким Кардашьян на премьере фильма Обещание в Лос-Анджелесе
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Американская телезвезда Ким Кардашьян на премьере фильма "Обещание" в Лос-Анджелесе.
Лошади у подножия Белой скалы в Белогорском районе Крыма
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Пастбище у подножия Белой скалы в Белогорском районе Крыма.
Девушки на карусели во Франкфурте-на-Майне на фоне Луны
© AFP 2017/ dpa/Frank Rumpenhorst
Девушки катаются на карусели во время городской ярмарки во Франкфурте-на-Майне, Германия.
Пассажирский автобус на месте провала в провинции Ченнай, Индия
© REUTERS/ Stringer
Спасатели готовятся к подъему пассажирского автобуса, оказавшегося на месте обвала грунта в индийском городе Ченнаи.
Американцы загорают в Нью-Йорке
© REUTERS/ Shannon Stapleton
Жители Кони-Айленда загорают в теплую погоду.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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