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Танковые учения на новом полигоне "Кадамовский"

18:5013.04.2017
(обновлено: 19:01 13.04.2017)
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Боевые машины пехоты 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Экипаж танка Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии производят заряжение снарядов перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской област
Экипажи танкистов 150-й мотострелковой дивизии перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Танкист 150-й мотострелковой дивизии производит заряжение снарядов для танков перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Экипажи танкистов 150-й мотострелковой дивизии перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Экипаж танка Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии производят заряжение снарядов перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
Боевые машины пехоты 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Учебные стрельбы танкового соединения 150-й мотострелковой дивизии прошли на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
Экипаж танка Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии производят заряжение снарядов перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В учениях приняли участие экипажи танков Т-72 Б1.
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской област
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Экипажам надо было поразить условного противника на дистанциях от 800 до 1 тысячи 700 метров.
Экипажи танкистов 150-й мотострелковой дивизии перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Экипажи танкистов 150-й мотострелковой дивизии.
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Экипажи танкового соединения во время учений отработали ведение флангового огня.
Танкист 150-й мотострелковой дивизии производит заряжение снарядов для танков перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Танкист 150-й мотострелковой дивизии производит заряжение снарядов для танков.
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Во время учений огонь велся как с места, так и в движении.
Экипажи танкистов 150-й мотострелковой дивизии перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
150-й мотострелковая дивизия была заново сформирована в 2016 году. Специально для ее базирования был оборудован полигон "Кадамовский" в Ростовской области.
Экипаж танка Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии производят заряжение снарядов перед началом учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова 2-ой степени мотострелковая дивизия прославилась еще во времена Великой Отечественной войны, именно в ее составе воевали Егоров и Кантария, водрузившие знамя Победы на Рейхстаг.
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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В состав возрожденной дивизии входят мотострелковый, танковый, артиллерийский, зенитно-ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.
Танк Т-72 Б1 150-й мотострелковой дивизии во время учебных стрельб на полигоне Кадамовский в Ростовской областиТанковые учения на новом полигоне "Кадамовский"18:5013.04.2017
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Танковые стрельбы 150-й мотострелковой дивизии на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области — в фотоленте Ria.ru.

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