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С особым размахом: Ким Чен Ын открыл улицу "рассвета" в Пхеньяне

16:2613.04.2017
(обновлено: 17:01 13.04.2017)
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Военнослужащие Корейской народной армии и жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Глава КНДР Ким Чен Ын (первый справа) разрезает красную ленту во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Жители города с флагами КНДР во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Жители города в ожидании начала торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Житель города и военнослужащие Корейской народной армии во время церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Военнослужащие Корейской народной армии и жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Ранним утром в Пхеньяне прошла церемония торжественного открытия улицы Рёмнё, на которой было возведено порядка тридцати высотных многоквартирных домов. В переводе с корейского "рёмён" означает — рассвет.
Глава КНДР Ким Чен Ын (первый справа) разрезает красную ленту во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Лидер КНДР Ким Чен Ын лично открыл новый жилой комплекс в центре Пхеньяна.
Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Ким Чен Ын принимал непосредственное участие в реализации проекта, следил за ходом работ и даже разработал дизайн и отделку некоторых квартир в новых домах.
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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План грандиозного строительства на этом месте задумал еще дед нынешнего лидера Ким Ир Сен.
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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На церемонию открытия новой улицы пришли несколько десятков тысяч человек. Женщины были одеты в национальные костюмы.
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Собравшиеся на торжественную церемонию несли в руках разноцветные воздушные шары и искусственные цветы кимирсения.
Жители города во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Помимо жилых домов на новой улице расположены магазины, центр развития зеленых технологий, а сам район будет обеспечиваться электричеством за счет геотермальной энергии и экологически чистой энергии солнца.
Жители города с флагами КНДР во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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На открытии района премьер-министр страны Пак Бон Чжу заявил, что строительство улицы даже более значимо для страны, которая активно развивает свою ядерную программу, чем производство ста ядерных боеголовок.
Жители города в ожидании начала торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Квартиры в новых домах власти обещают распределять между наиболее отличившимися служащими, учеными, преподавателями университетов.
Житель города и военнослужащие Корейской народной армии во время церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
© РИА Новости. Илья Питалев
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Жилой комплекс был построен за год, в том числе силами строительных батальонов армии. Самый высокий жилой дом в стране в семьдесят этажей возвели всего за 45 дней.
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В Пхеньяне с размахом отметили открытие нового жилого комплекса на улице Рёмён. Торжества в столице Северной Кореи — в фотоленте Ria.ru.

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