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Лучшие снимки, сделанные на мобильные камеры в 2016 году

18:4212.04.2017
(обновлено: 18:45 12.04.2017)
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Победитель в номинации Фотожурналистика Giles Clarke и его лучшая фотография Курдский солдат в Иракском Курдистане в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Архитектура и дизайн Jennifer Thomas в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Черное и белое Jose-Luis Saez в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Цифровое изобразительное искусство Christine O’Brien в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Пейзаж Mariko Klug в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Макро и детали Geoff Cunningham в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Дикая природа Margarita Iskandarova в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Люди Glenn Homann в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Портрет Zarni Myo Win в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Силуэты Richard Chambury в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Селфи-портрет Helen Breznik в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Уличная фотография Suzanne Engelberg в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Натюрморт Pierre Hauser в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Темнота Michel Juvet в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Транспорт Katrina Stewart в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Визуальные эффекты Deborah McMillion в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Вода/снег/лед Sam Burton в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Путешествие/приключение Zarni Myo Win в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Фоторепортаж Velar Grant в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации Фотожурналистика Giles Clarke и его лучшая фотография Курдский солдат в Иракском Курдистане в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Giles Clarke/2016 Mobile Photography Awards
Победителем шестого международного конкурса мобильной фотографии в номинации "Фотожурналистика" стал Джайлс Кларк и его лучшая фотография "Курдский солдат в Иракском Курдистане".
Победитель в номинации Архитектура и дизайн Jennifer Thomas в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Jennifer Thomas/2016 Mobile Photography Awards
Кроме обладателя главного приза жюри конкурса определяло победителей в 18 тематических категориях. На фото: победитель в номинации "Архитектура и дизайн" Дженнифер Томас, снимок "Улей. Лондон".
Победитель в номинации Черное и белое Jose-Luis Saez в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Jose-Luis Saez/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Черное и белое" Хосе-Луюс Саез, снимок "Ангел, смотрящий вниз".
Победитель в номинации Цифровое изобразительное искусство Christine O’Brien в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Christine O’Brien/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Цифровое изобразительное искусство" Кристин О'Брайен, снимок "Сказать ночи "Доброе утро".
Победитель в номинации Пейзаж Mariko Klug в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Mariko Klug/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Пейзаж" Марико Клуг, снимок "Изгнанник".
Победитель в номинации Макро и детали Geoff Cunningham в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Geoff Cunningham/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Макро и детали" Джефф Каннингем, снимок "Листья лианы".
Победитель в номинации Дикая природа Margarita Iskandarova в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Margarita Iskandarova/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Дикая природа" Маргарита Искандарова, снимок "Рожден, чтобы быть диким".
Победитель в номинации Люди Glenn Homann в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Glenn Homann/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Люди" Глен Хоманн, снимок "Порхание".
Победитель в номинации Портрет Zarni Myo Win в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Zarni Myo Win/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Портрет" Зарни Мио Вин, снимок "Новичок о чем-то задумался".
Победитель в номинации Силуэты Richard Chambury в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Richard Chambury/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Силуэты" Ричард Чамбури, снимок "Уинстон и Бен".
Победитель в номинации Селфи-портрет Helen Breznik в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Helen Breznik/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Селфи-портрет" Хелен Брезник, снимок "Фауста".
Победитель в номинации Уличная фотография Suzanne Engelberg в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Suzanne Engelberg/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Уличная фотография" Сюзанна Энгельберг, снимок "На руках".
Победитель в номинации Натюрморт Pierre Hauser в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Pierre Hauser/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Натюрморт" Пьер Озер, снимок "Музыка подошв".
Победитель в номинации Темнота Michel Juvet в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Michel Juvet/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Темнота" Мишель Жувэ, снимок "Лондон после Brexit".
Победитель в номинации Транспорт Katrina Stewart в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Katrina Stewart/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Транспорт" Катрина Стюарт, снимок "Жизнь Фольксвагена".
Победитель в номинации Визуальные эффекты Deborah McMillion в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Deborah McMillion/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Визуальные эффекты" Дебора МакМиллион, снимок "Рецепт гравитации".
Победитель в номинации Вода/снег/лед Sam Burton в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Sam Burton/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Вода/снег/лед" Сэм Бартон, снимок "Восхождение на водопад".
Победитель в номинации Путешествие/приключение Zarni Myo Win в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Zarni Myo Win/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Путешествие/приключение" Зарни Мио Вин, снимок "Рыбачить, чтобы жить".
Победитель в номинации Фоторепортаж Velar Grant в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography Awards
© Фото: Velar Grant/2016 Mobile Photography Awards
Победитель в номинации "Фоторепортаж" Велар Грант, снимок "Забытые дети Идомени".
Победитель в номинации Люди Glenn Homann в фотоконкурсе 2016 Mobile Photography AwardsЛучшие снимки, сделанные на мобильные камеры в 2016 году18:4212.04.2017
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Призеры конкурса мобильной фотографии Mobile Photography Awards-2016 — в фотоленте Ria.ru

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