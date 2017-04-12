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Пополнение в Екатеринбургском зоопарке

15:2312.04.2017
(обновлено: 15:25 12.04.2017)
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Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
Африканские львы Эмма и Эрни с львенком в вольере Екатеринбургского зоопарка
Африканская львица Эмма с львенком в вольере Екатеринбургского зоопарка
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
Африканский лев Эрни в вольере Екатеринбургского зоопарка
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
Львенок, родившийся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
Африканская львица Эмма с львятами в вольере Екатеринбургского зоопарка
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
Африканские львы Эмма и Эрни в вольере Екатеринбургского зоопарка
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Двое котят родились в Екатеринбургском зоопарке у пары африканских львов Эрни и Эммы.
Африканские львы Эмма и Эрни с львенком в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Малыши появились на свет еще 10 марта, но целый месяц самка не выпускала их их специально построенного дома-укрытия, где они и родились.
Африканская львица Эмма с львенком в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Львята появляются на свет слепыми и беспомощными, глаза у них открываются через неделю после рождения, и только через три они начинают ползать или ходить.
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Дождавшись того, чтобы детеныши окрепли и заметно подросли, Эмма вынесла их из укрытия и познакомила с отцом.
Африканский лев Эрни в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Девятилетний африканский лев Эрни в вольере Екатеринбургского зоопарка.
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
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На шкурке совсем маленьких львят есть темные пятна, которые пропадают по мере их взросления.
Львенок, родившийся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Несмотря на игривый характер, детеныши стараются держаться ближе к матери и в случае опасности прячутся в домике.
Африканская львица Эмма с львятами в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Африканская львица Эмма с львятами в вольере Екатеринбургского зоопарка.
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Львята пока питаются маминым молоком, однако в течение недели сотрудники зоопарка начнут их знакомить с мясным рационом.
Африканские львы Эмма и Эрни в вольере Екатеринбургского зоопарка
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Молодые родители Эмма и Эрни в вольере Екатеринбургского зоопарка.
Львята, родившиеся у пары африканских львов Эммы и Эрни, в вольере Екатеринбургского зоопаркаПополнение в Екатеринбургском зоопарке15:2312.04.2017
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У африканского льва Эрни, живущего в Екатеринбургском зоопарке, родились двое наследников. Юные цари зверей — в фотоленте Ria.ru.

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