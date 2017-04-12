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Чемпионат мира по ирландским танцам

13:2712.04.2017
(обновлено: 13:45 12.04.2017)
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Тренер со своей ученицей во время чемпионата мира по ирландскому танцу в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Танцевальная группа перед выступлением на сцене в категории до 13 лет во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Сценический макияж перед выступлением во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Чемпионат мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Танцоры разминаются перед выступлением во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Танцоры ждут выхода на сцену во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Чемпионат мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Чемпионат мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Танцоры разминаются перед выступлением во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Чемпионат мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Девочка из танцевальной школы Turley Duggan из Бирмингема готовится к соревнованиям на чемпионате мира по ирландскому танцу. Ирландия, 11 апреля 2017
Танцоры ждут выхода на сцену во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Танцовщица выступает перед судейской коллегией во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
Тренер со своей ученицей во время чемпионата мира по ирландскому танцу в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Признанные мастера и просто любители национальных ирландских танцев собрались в эти дни в Дублине, чтобы принять участие в чемпионате мира, организованном Гэльской лигой. На фото: тренер со своей ученицей перед выступлением.
Танцевальная группа перед выступлением на сцене в категории до 13 лет во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Отличительная особенность ирландских национальных танцев - быстрые и четкие движения ногами. На фото: танцевальная группа перед выступлением на сцене в категории до 13 лет.
Сценический макияж перед выступлением во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Есть несколько видов ирландских танцев: сольные, кейли, сет-танцы и шан-нос. На фото: участница чемпионата в гримерной перед выступлением.
Чемпионат мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Сольные ирландские танцы исполняются с плотно прижатыми к бедрам руками как в жесткой обуви со звонкими набойками, так и в мягкой - без каблука.
Танцоры разминаются перед выступлением во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Ирландские кейли - парные или групповые танцы, основу которых составляют все те же стандартные шаги сольных танцев, однако здесь допускается вольная трактовка танцевальных фигур.
Танцоры ждут выхода на сцену во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Сет-танцы исполняются в паре и базируются на простых шагах французских кадрилей.
Чемпионат мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Танцы шан-нос - это сольные танцы так называемого "старого" стиля, похожие на чечетку или американский степ. Они до сих пор очень популярны на западе Ирландии.
Чемпионат мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Все виды танцев исполняются под традиционные ирландские мелодии.
Танцоры разминаются перед выступлением во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
На соревнованиях жестко регламентированы требования к костюмам: женское платье должно быть коротким, с широкой юбкой, а мужской костюм должен включать рубашку с широкими рукавами.
Чемпионат мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Участники чемпионата в возрастной группе до 13 лет уходят со сцены после выступления.
Девочка из танцевальной школы Turley Duggan из Бирмингема готовится к соревнованиям на чемпионате мира по ирландскому танцу. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Одиннадцатилетняя Эмили Вонг из танцевальной школы Turley Duggan Бирмингема готовится к соревнованиям.
Танцоры ждут выхода на сцену во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Танцоры ждут за кулисами чемпионата своего выхода на сцену.
Танцовщица выступает перед судейской коллегией во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017
© REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
Танцовщица выступает перед судейской коллегией во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине.
Танцовщица выступает перед судейской коллегией во время чемпионата мира по ирландским танцам в Дублине. Ирландия, 11 апреля 2017Чемпионат мира по ирландским танцам13:2712.04.2017
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Чемпионат мира по ирландским танцам проходит в Дублине с 9 по 16 апреля. Мастера Гэльской лиги — в фотоленте Ria.ru.

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