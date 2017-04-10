Автопробег "108 минут" в Москве

Перед пробегом все раритетные автомобили выставили перед главным входом в Музей космонавтики, где члены автоклуба "ГАЗ-69" рассказали гостям мероприятия историю создания моделей. На фото: мужчина с ребенком у автомобиля ГАЗ М1.