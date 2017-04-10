Самый воинственный буддист Голливуда Стивен Сигал

В это же время актер аннулирует свой второй брак и женится в третий раз. Его новой избранницей становится еще одна американская актриса Келли ЛеБрок. В 1990 году они сыграют в дуэте в фильме "Смерти вопреки". ЛеБрок родит Сигалу троих детей. На фото: Сигал перед началом военного парада на Красной площади в Москве.