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Самый воинственный буддист Голливуда Стивен Сигал

11:2110.04.2017
(обновлено: 11:22 10.04.2017)
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Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал на московской Аллее Славы
Президент РФ Владимир Путин и американский актер во время встречи в Кремле
Американский актер Стивен Сигал во время визита в Белоруссию
Кадр из фильма Мачете
Американский актер Стивен Сигал осматривает экспонаты на международной выставке Оружие и охота в Московском Гостином дворе
Кадр из фильма Хороший человек
Американский актер Стивен Сигал в Голливуде
Американский актер Стивен Сигал рассматривает семимесячного щенка, взятого в одном из приютов Бухареста
Кадр из фильма Черный рассвет
Знаменитый актер Стивен Сигал во время визита в Элисту
Кадр из фильма Ни жив, ни мертв
Почетный гость голливудский актер Стивен Сигал на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников-2016
Актер Стивен Сигал перед началом военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Кадр из фильма Тень якудза
Американский актер Стивен Сигал в Катманду, Непал
Кадр из фильма Конец ствола
Американский актер Стивен Сигал на московской Аллее Славы
Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал на московской Аллее Славы
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал отмечает 10 апреля 65-летний юбилей.
Президент РФ Владимир Путин и американский актер во время встречи в Кремле
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в гражданство России. Глава государства лично вручил актеру российский паспорт. Церемония прошла в Кремле.
Американский актер Стивен Сигал во время визита в Белоруссию
© AFP 2017/ BELTA/Stasevich Andrei Olegovich
Сигал рассказывал, что его дед по отцовской линии родился в одном из буддийских регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.
Кадр из фильма Мачете
© 20th Century Fox Film Corporation (2010)
По словам актера, у него есть родственники Санкт-Петербурге, Сибири и Белоруссии и "невероятно много" друзей в России и бывших республиках СССР. На фото: кадр из фильма "Мачете".
Американский актер Стивен Сигал осматривает экспонаты на международной выставке Оружие и охота в Московском Гостином дворе
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Стивен Сигал на международной выставке "Оружие и охота" в Московском Гостином дворе.
Кадр из фильма Хороший человек
© Actionhouse Pictures (2014)
Будущий актер родился в 1952 году в городе Лансинг в Мичигане. Когда ребенку было пять лет, его семья переехала в Калифорнию. На фото: кадр из фильма "Хороший человек".
Американский актер Стивен Сигал в Голливуде
© AFP 2017/ Vince Bucci
В семь лет Стивен начал заниматься боевыми искусствами. Сначала будущая звезда стала постигать азы каратэ, потом и айкидо. На фото: Стивен Сигал на Аллее славы в Голливуде.
Американский актер Стивен Сигал рассматривает семимесячного щенка, взятого в одном из приютов Бухареста
© AP Photo/ Octav Ganea/Mediafax
В 17 лет Сигал переехал в Японию, чтобы продолжить свое обучение айкидо у великих буддийских мастеров. Там он встретил свою первую жену, японку Мияко Фудзитани. У пары родились двое детей: сын Кэнтаро и дочь Аяко.
Кадр из фильма Черный рассвет
© NHK (2012)
В 1975 году Сигал стал первым в истории Японии американцем, открывшим в стране додзе (школу боевых искусств). На фото: кадр из фильма "Черный рассвет".
Знаменитый актер Стивен Сигал во время визита в Элисту
© РИА Новости. Мерген Бембинов
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Карьера Сигала в кино началась в 1982 году, когда его в качестве эксперта по японскому фехтованию пригласили на съемки фильма "Вызов", которые проходили в Киото. На фото: Сигал в Элисте, где ему присвоили звание "Почетный гражданин Калмыкии".
Кадр из фильма Ни жив, ни мертв
© Franchise Pictures (2002)
В 1983 году Сигал перевез свой додзе в Калифорнию. В Лос-Анджелесе он начинает проводить открытые семинары и тренировки, получает первые предложения о съемках в телепрограммах и женится на актрисе Адриенн Ларусса. На фото: кадр из фильма "Ни жив, ни мертв".
Почетный гость голливудский актер Стивен Сигал на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников-2016
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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После нескольких демонстрационных показов студия Warner Brothers согласилась снять его в главной роли в фильме "Над законом". Фильм собрал более 30 миллионов долларов. Сам Сигал говорил, что был счастлив сыграть себя. На фото: Сигал на церемонии открытия Всемирных игр кочевников-2016 в Киргизии.
Актер Стивен Сигал перед началом военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости. Фотохост-агентство/Константин Чалабов
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В это же время актер аннулирует свой второй брак и женится в третий раз. Его новой избранницей становится еще одна американская актриса Келли ЛеБрок. В 1990 году они сыграют в дуэте в фильме "Смерти вопреки". ЛеБрок родит Сигалу троих детей. На фото: Сигал перед началом военного парада на Красной площади в Москве.
Кадр из фильма Тень якудза
© Aries (2005)
На данный момент в копилке актера более 50 фильмов, в некоторых из них он выступил в роли сценариста и продюсера. А в фильме "В смертельной опасности" Сигал попробовал себя в роли режиссера. На фото: кадр из фильма "Тень якудза".
Американский актер Стивен Сигал в Катманду, Непал
© AFP 2017/ Devendra M Singh
С 2013 года Стивен Сигал поддерживает тесные связи с Россией. Он посещал Беслан, Ковров, Ижевск, Саратов, Мирный, Владивосток, часто приезжает в Москву и Петербург. На фото: Стивен Сигал в монастыре в Катманду, Непал.
Кадр из фильма Конец ствола
© Actionhouse Pictures (2016)
В 2014 году Стивен Сигал выступил со своей группой на байк-шоу в Севастополе. На фото: кадр из фильма "Конец ствола".
Американский актер Стивен Сигал на московской Аллее Славы
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Стивен Сигал с 2009 года состоит в четвертом браке с профессиональной танцовщицей, уроженкой Монголии Батсухийн Эрдэнэтуяа. У них растет сын Кунзана. На фото: Сигал раздает автографы на московской Аллее Славы.
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Мастер боевых искусств, известный американский актер и с недавних пор гражданин России Стивен Сигал отмечает 10 апреля 65-летний юбилей. Самый воинственный буддист Голливуда — в фотоленте Ria.ru.

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