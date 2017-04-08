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Крестный путь по улицам Москвы

22:5408.04.2017
(обновлено: 13:00 10.04.2017)
0250
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Католики начинают великопостное богослужение Крестного пути у Московского Кафедрального собора.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Процессия поворачивает с Малой Грузинской улицы на Расторгуевский переулок.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Но дождь молитве не помеха.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Во время всего шествия в Москве шел дождь.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Католиков сопровождает ДПС.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Движение автотранспорта во время процессии было приостановлено.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Крест несет католическая молодежь.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Крест на фоне небоскребов.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Крестный путь на Пресненском валу.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Любопытствующая москвичка делает фото на память из своего окна.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Крестный путь - время непрестанной молитвы.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Настоятель католического кафедрального собора священник Иосиф Заневский.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Одно из молитвенных стояний Крестного пути.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Согреться от лампады в дождь и холод.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Возвращение к кафедральном собору.
Крестный путь по улицам Москвы
© РИА Новости. Ольга Хруль
Митрополит Павел Пецци у креста в кафедральном соборе.
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Накануне Страстной недели католики Москвы прошли "Крестным путем" по улицам столицы.

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