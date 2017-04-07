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Самые яркие фото недели: скорбь в Петербурге и протесты в Парагвае

13:3307.04.2017
(обновлено: 14:16 07.04.2017)
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Дети играют в поврежденном автомобиле в Мосуле, Ирак
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
Танк Т-34-85 (в центре) и бронеавтомобили Тигр механизированной колонны Московского гарнизона во время тренировки к военному параду на Красной площади 9 мая 2017 года
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Шоу русалок в Вирджинии
Евгения Медведева (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, во время церемонии награждения
Новорожденные львята в Белогорском парке львов Тайган
Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
Люди на праздновании Дня борьбы на подушках в Будапеште
Афганский полицейский участвует в антинаркотической операции в провинции Джалалабад
Сотрудники полиции во время акции протеста представителей китайской диаспоры в Париже
Мужчина гуляет со своим питомцев во время цветения сакуры в Шанхае, Китай
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
Ким Чен Ын провел смотр-конкурс танковых экипажей Корейской народной армии
На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
Гости скачек Grand National Festival в Великобритании
Плутон, подсвеченный Солнцем
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
Папа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
Совместная тренировка пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона и механизированной колонны к участию в военном параде на Красной площади 9 мая 2017 года
Рабочие во время обеденного перерыва на строительной площадке в Пекине
Мужчины фотографируются во время протестов против принятия поправки в конституцию в Асунсьоне, Парагвай
Военнослужащие иракской армии на огневой позиции в Мосуле
Спуск на деревянных санях в Фуншале
Пожар в производственном здании по производству перчаток в Иванове
Пилот в кабине самолета во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области
Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции в Каракасе, Венесуэла
Вид на Эйфелеву башню в Париже, иллюминация которой была отключена в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга
Работник моет окно офисного здания в Каракасе, Венесуэла
Дети играют в поврежденном автомобиле в Мосуле, Ирак
© AP Photo/ Felipe Dana
Дети играют в поврежденном автомобиле в освобожденном от террористов районе Мосула, Ирак.
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате взрыва в метро.
Танк Т-34-85 (в центре) и бронеавтомобили Тигр механизированной колонны Московского гарнизона во время тренировки к военному параду на Красной площади 9 мая 2017 года
© РИА Новости. Илья Питалев
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Танк Т-34-85 и бронеавтомобили "Тигр" механизированной колонны Московского гарнизона во время тренировки парада на полигоне "Алабино".
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Шоу русалок в Вирджинии
© AP Photo/ Steve Helber
Шоу русалок в американском городе Вирджиния-Бич, расположенного на побережье Атлантического океана.
Евгения Медведева (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, во время церемонии награждения
© РИА Новости. Александр Вильф
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Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Хельсинки.
Новорожденные львята в Белогорском парке львов Тайган
© РИА Новости. Макс Ветров
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Новорожденные львята в Белогорском парке львов "Тайган".
Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии.
Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости. Максим Блинов
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Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь в Витебске.
Люди на праздновании Дня борьбы на подушках в Будапеште
© REUTERS/ Bernadett Szabo
Празднование Дня борьбы на подушках в Будапеште, Венгрия.
Афганский полицейский участвует в антинаркотической операции в провинции Джалалабад
© REUTERS/ Parwiz
Афганский полицейский участвует в антинаркотической операции в провинции Джалалабад.
Сотрудники полиции во время акции протеста представителей китайской диаспоры в Париже
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Сотрудники полиции защищаются от протестующих в Париже представителей китайской диаспоры.
Мужчина гуляет со своим питомцев во время цветения сакуры в Шанхае, Китай
© REUTERS/ Aly Song
Молодой человек выгуливает своего кота среди цветущей сакуры в университете Тунцзи в Шанхае.
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Спортсмены из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки.
Ким Чен Ын провел смотр-конкурс танковых экипажей Корейской народной армии
© REUTERS/ KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел смотр-конкурс танковых экипажей Корейской народной армии.
На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Разрушенный во время обстрелов ВСУ дом на улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области.
Гости скачек Grand National Festival в Великобритании
© REUTERS/ Phil Noble
Гости скачек Grand National на ипподроме Aintree в пригороде Ливерпуля, Великобритании.
Плутон, подсвеченный Солнцем
© AP Photo/ NASA/ Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ Southwest Research Institute
НАСА удалось получить снимок Плутона, подсвеченного сзади Солнцем.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Папа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
© AP Photo/ Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск готовится к еженедельной общей аудиенции в Ватикане.
Совместная тренировка пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона и механизированной колонны к участию в военном параде на Красной площади 9 мая 2017 года
© РИА Новости. Илья Питалев
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Совместная тренировка пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона и механизированной колонны на полигоне "Алабино".
Рабочие во время обеденного перерыва на строительной площадке в Пекине
© AP Photo/ Ng Han Guan
Рабочие во время обеденного перерыва на строительной площадке в Пекине.
Мужчины фотографируются во время протестов против принятия поправки в конституцию в Асунсьоне, Парагвай
© AP Photo/ Jorge Saenz
Мужчины фотографируются в Асунсьоне на фоне протестов против принятия поправки в конституцию Парагвая, которая бы позволила выбирать президента на второй срок.
Военнослужащие иракской армии на огневой позиции в Мосуле
© РИА Новости. Рафаэль Даминов
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Военнослужащие иракской армии на огневой позиции в Мосуле.
Спуск на деревянных санях в Фуншале
© REUTERS/ Rafael Marchante
Спуск на деревянных санях в городе Фуншал, Португалия.
Пожар в производственном здании по производству перчаток в Иванове
© РИА Новости. Варвара Гертье
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Сотрудники пожарной службы МЧС тушат пожар в производственном здании в Иваново.
Пилот в кабине самолета во время летно-тактических учений на аэродроме Бутурлиновка Воронежской области
© РИА Новости. Ульяна Соловьева
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Пилот в кабине самолета во время летно-тактических учений на аэродроме "Бутурлиновка" Воронежской области.
Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo/ Fernando Llano
Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции в Каракасе, Венесуэла.
Вид на Эйфелеву башню в Париже, иллюминация которой была отключена в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Иллюминация Эйфелевой башни в Париже была отключена в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга.
Работник моет окно офисного здания в Каракасе, Венесуэла
© AFP 2017/ Federico Parra
Работник моет окно офисного здания в Каракасе, Венесуэла.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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