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Международные тактические учения ВДВ в Витебске

14:3506.04.2017
(обновлено: 14:36 06.04.2017)
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Участник совместных российско-белорусских учений тактических групп ВДВ в Витебской области Белоруссии
Совместные тактические учения подразделений Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь в Витебске
Высадка десанта во время российско-белорусских учений ВДВ в Витебске
Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
Военнослужащий во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
Военнослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
Военнослужащие Белоруссии и России во время высадки десанта во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
Военнослужащие эвакуируют условного пострадавшего во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
Военнослужащие Белоруссии и России во время высадки десанта во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
Военнослужащие Республики Беларусь сооружают переправу через реку во время совместных российско-белорусских учений тактических групп ВДВ в Витебской области
Служебная собака для разминирования с военнослужащим ВС Республики Беларусь во время совместных российско-белорусских учений в Витебске
Совместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
Участник совместных российско-белорусских учений тактических групп ВДВ в Витебской области Белоруссии
© РИА Новости. Максим Блинов
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Совместные учения российских и белорусских десантников проходили в Витебской области Белоруссии с 1 по 6 апреля.
Совместные тактические учения подразделений Воздушно-десантных войск РФ и Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь в Витебске
© РИА Новости. Максим Блинов
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Учения проводились в три этапа, в рамках которых военнослужащие двух стран отработали план совместных действий в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки и применения противником всех средств поражения.
Высадка десанта во время российско-белорусских учений ВДВ в Витебске
© РИА Новости. Максим Блинов
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Основные этапы учений проводились на трех военных полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь, общая площадь задействованной территории составила более 12 тысяч квадратных километров.
Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости. Максим Блинов
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В учениях приняли участие около тысячи военнослужащих и более 600 единиц военной техники.
Военнослужащий во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости. Максим Блинов
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Россия на учениях была представлена усиленной парашютно-десантной ротой из Ивановской воздушно-десантной дивизии.
Военнослужащие во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости. Максим Блинов
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В рамках первого этапа учений российские и белорусские разведчики обследовали местность Витебской области для определения безопасного маршрута для приземления войск "Союзного десанта".
Военнослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
© РИА Новости. Максим Блинов
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За сутки разведчики двух стран совершили марш по территории восьми административных районов Витебской области. Общая протяженность их маршрута составила более 150 километров.
Военнослужащие Белоруссии и России во время высадки десанта во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
© РИА Новости. Максим Блинов
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В рамках второго этапа военнослужащие ВДВ России и Сил специальных операций Белоруссии впервые выполнили десантирование в смешанных группах: из самолета Ил-76МД вооруженных сил Республики Беларусь на незнакомую площадку десантировались 120 военнослужащих: по 60 от каждой страны.
Военнослужащие эвакуируют условного пострадавшего во время совместных тактических учений подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости. Максим Блинов
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Военнослужащие эвакуируют условного пострадавшего во время совместных тактических учений в Витебске.
Военнослужащие Белоруссии и России во время высадки десанта во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
© РИА Новости. Максим Блинов
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В рамках учений российские военные впервые выполнили за рубежом десантирование со стрельбой в воздухе. Прыжки были совершены на парашютных системах Д-6, которые предоставила белорусская сторона.
Военнослужащие Республики Беларусь сооружают переправу через реку во время совместных российско-белорусских учений тактических групп ВДВ в Витебской области
© РИА Новости. Максим Блинов
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На завершающем этапе учений десантники двух стран отработали блокировку и уничтожение условных террористов.
Служебная собака для разминирования с военнослужащим ВС Республики Беларусь во время совместных российско-белорусских учений в Витебске
© РИА Новости. Максим Блинов
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Согласно легенде, военнослужащие двух стран должны были уничтожить четыре группы незаконных вооруженных формирований, прорвавшихся на территорию одного из крупных административных центров, расположенных в Белоруссии.
Совместные тактические учения подразделений ВДВ РФ и ССО ВС РБ в Витебске
© РИА Новости. Максим Блинов
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На полигоне Дретунь "крылатая пехота" двух стран при огневой поддержке авиации и артиллерии предотвратила прорыв банд на территорию дружественного государства в одном из приграничных районов Белоруссии.
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Военнослужащие Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии провели совместные учения в Витебской области. Смешанное десантирование спецподразделений двух стран — в фотоленте Ria.ru.

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