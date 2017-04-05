Панихида по жертвам взрыва в метро Петербурга

Совместная молитва тех, кто уже пережил подобное горе, поможет почувствовать людям, находящимся сейчас в эпицентре страдания, что они не одни, что рядом не просто сочувствующие люди, а те, кто тоже потерял жен, отцов, детей, братьев, друзей, считают в Санкт-Петербургской митрополии.