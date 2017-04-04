Цветы в память о погибших в Санкт–Петербурге

Более десяти человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в Санкт-Петербурге. Главы многих государств выразили свои соболезнования России в связи с произошедшей трагедией, а обычные граждане несут цветы в память о погибших к российским представительствам в разных странах мира. Акции памяти — в фотоленте Ria.ru.
Более десяти человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" в Санкт-Петербурге. Главы многих государств выразили свои соболезнования России в связи с произошедшей трагедией, а обычные граждане несут цветы в память о погибших к российским представительствам в разных странах мира. Акции памяти — в фотоленте Ria.ru.