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Триумфальные выступления фигуристов на чемпионате в Хельсинки

13:1703.04.2017
(обновлено: 14:10 03.04.2017)
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Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
Призеры женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки во время церемонии награждения
Анна Погорилая выступает в произвольной программе женского одиночного катания на ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выступают в короткой программе танцев на льду на ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
Ванесса Джеймс и Морган Сипре выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Алена Савченко и Бруно Массо выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Суй Вэньцзин и Хань Цун, занявшие 1-е место в парном катании, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
Юдзуру Ханю, занявший 1-е место в мужском одиночном катании, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
Тесса Вирчу и Скотт Мойр выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Анна Каппелини и Лука Ланотте выступают в короткой программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Цзинь Боян выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Маи Михара, занявшая 5-е место в женском одиночном катании, во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Максим Ковтун выступает в короткой программе мужского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Дети-фигуристы во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выступают в короткой программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Лука Ланотте, занявший с Анной Каппелини 6-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки
Алекса Шимека и Крис Книрим выступают в произвольной программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Александра Степанова и Иван Букин выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Кейтлин Уивер и Эндрю Поже выступают в короткой программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Евгения Медведева, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Кейтлин Осмонд выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Пэн Чэн и Чжан Хао выступают в произвольной программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Суй Вэньцзин и Хань Цу, завоевавшие золотые медали в парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Мэдисон Чок и Эван Бейтс выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Наталья Забияко и Александр Энберт выступают в произвольной программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Спортсмены фотографируются во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки
Российские болельщики на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Главным успехом турнира стало триумфальное выступление фигуристки Евгении Медведевой, принесшей России золотую медаль женского одиночного катания. На фото: короткая программа Евгении Медведевой.
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, занявшие 2-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Обновили мировой рекорд в парном катании и фигуристы из Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. За прокат произвольной программы в танцах на льду они заработали 119,15 балла. На фото: показательное выступление Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона.
Призеры женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки во время церемонии награждения
© РИА Новости. Александр Вильф
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Награждение призеров женского одиночного катания: Кэйтлин Осмонд (Канада) - серебряная медаль, Евгения Медведева (Россия) - золотая медаль, Габриэль Дэйлмен (Канада) - бронзовая медаль.
Анна Погорилая выступает в произвольной программе женского одиночного катания на ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Бронзовая медалистка Бостона-2016 россиянка Анна Погорилая неудачно выступила в произвольной программе и заняла в итоге лишь 13-ю позицию. На фото: произвольная программа Анны Погорилой.
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выступают в короткой программе танцев на льду на ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри заняли 11 место турнира в танцах на льду. На фото: их выступление в короткой программе.
Ванесса Джеймс и Морган Сипре выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре заняли восьмое место турнира в соревновании спортивных пар. На фото: короткая программа Ванессы Джеймс и Моргана Сипре.
Алена Савченко и Бруно Массо выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Алена Савченко и Бруно Массо, выступающие за Германию, взяли серебро спортивных пар. На фото: короткая программа Алены Савченко и Бруно Массо.
Суй Вэньцзин и Хань Цун, занявшие 1-е место в парном катании, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Золотые призеры в парном катании, китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун, во время показательных выступлений чемпионата мира.
Юдзуру Ханю, занявший 1-е место в мужском одиночном катании, во время показательных выступлений ЧМ по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Представитель Японии Юдзуру Ханю занял 1-е место в мужском одиночном катании. На фото: Юдзуру Ханю во время показательных выступлений.
Тесса Вирчу и Скотт Мойр выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 канадец Скотт Мойр осекся в произвольном танце, но это не помешало ему с Тессой Вирчу завоевать золото в танцах на льду. В короткой программе канадцы обновили мировой рекорд, установленный ими же в Финале Гран-при в Марселе. На фото: произвольная программа Тессы Вирчу и Скотта Мойра.
Анна Каппелини и Лука Ланотте выступают в короткой программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Атальянцы Анна Каппелини и Лука Ланотте заняли шестое место турнира в танцах на льду. На фото: короткая программа фигуристов.
Цзинь Боян выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Китайский спортсмен Цзинь Боян взял бронзу в мужском одиночном катании. На фото: произвольная программа Цзинь Бояна.
Маи Михара, занявшая 5-е место в женском одиночном катании, во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Японская фигуристка Маи Михара, занявшая 5-е место в женском одиночном катании, во время показательных выступлений чемпионата мира.
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Российские спортсмены Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, ставшие пятыми в танцах на льду, выступают в произвольной программе.
Максим Ковтун выступает в короткой программе мужского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянин Максим Ковтун на турнире занял лишь 11 место в мужском одиночном катании. На фото: короткая программа Максима Ковтуна.
Дети-фигуристы во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Дети-фигуристы во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки.
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выступают в короткой программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсмены из Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье заняли восьмую строчку турнира в танцах на льду. На фото: короткая программа канадской пары.
Лука Ланотте, занявший с Анной Каппелини 6-е место в танцах на льду, во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Итальянец Лука Ланотте, занявший с Анной Каппелини шестое место в танцах на льду, во время показательных выступлений чемпионата мира.
Алекса Шимека и Крис Книрим выступают в произвольной программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Американцы Алекса Шимека и Крис Книрим, занявшие 10-е место в соревнованиях спортивных пар, выступают в произвольной программе.
Александра Степанова и Иван Букин выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Российская пара Александра Степанова и Иван Букин стали десятыми в танцах на льду. На фото: выступают фигуристов в произвольной программе.
Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью окончили турнир на девятом месте в танцах на льду. На фото: произвольная программа спортсменов.
Кейтлин Уивер и Эндрю Поже выступают в короткой программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Канадская пара Кейтлин Уивер и Эндрю Поже остановились в шаге от призовых мест, заняв четвертую строчку турнира в танцах на льду. На фото: короткая программа фигуристов.
Евгения Медведева, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Российская одиночница Евгения Медведева отметилась на турнире чистым прокатом и установила новый мировой рекорд как в произвольной – 154,40 балла, так и по сумме обеих программ – 233,41.
Кейтлин Осмонд выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Канадка Кейтлин Осмонд заняла второе место в женском одиночном катании. На фото: Осмонд выступает в произвольной программе.
Пэн Чэн и Чжан Хао выступают в произвольной программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Китайские фигуристы Пэн Чэн и Чжан Хао, занявшие четвертое место в турнирной таблице спортивных пар, выступают в произвольной программе.
Суй Вэньцзин и Хань Цу, завоевавшие золотые медали в парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсмены из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун, завоевавшие золотые медали в парном катании, во время церемонии награждения на чемпионате мира в Хельсинки.
Мэдисон Чок и Эван Бейтс выступают в произвольной программе танцев на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (седьмое место в танцах на льду) выступают в произвольной программе.
Наталья Забияко и Александр Энберт выступают в произвольной программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняла 12 место турнира спортивных пар. На фото: произвольная программа спортсменов.
Спортсмены фотографируются во время показательных выступлений чемпионата мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Спортсмены фотографируются во время показательных выступлений чемпионата мира в Хельсинки.
Российские болельщики на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Российские болельщики во время выступления фигуристок в короткой программе женского одиночного катания.
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2017 года в Хельсинки завершился двумя медалями россиян и обновлением нескольких мировых рекордов. Триумфальные выступления фигуристов — в фотоленте Ria.ru.

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