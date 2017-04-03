Триумфальные выступления фигуристов на чемпионате в Хельсинки

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 канадец Скотт Мойр осекся в произвольном танце, но это не помешало ему с Тессой Вирчу завоевать золото в танцах на льду. В короткой программе канадцы обновили мировой рекорд, установленный ими же в Финале Гран-при в Марселе. На фото: произвольная программа Тессы Вирчу и Скотта Мойра.