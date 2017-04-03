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Акция "Зажги синим" в российских городах

11:4703.04.2017
(обновлено: 11:52 03.04.2017)
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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Здание театра Юного Зрителя в Санкт-Петербурге, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Фонари на пешеходной улице Вайнера в городе Екатеринбурге, горящие синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Здание администрации города Екатеринбурга, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Фонари на пешеходной улице Вайнера в городе Екатеринбурге, горящие синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Здание на Тверской улице, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Дома-книжки на Новом Арбате, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Скульптура Веры Мухиной Рабочий и колхозница у ВВЦ, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Здание и памятник Пушкину на Тверской улице, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Здание на Тверской улице, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Здание на Тверской улице, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Здание на Тверской улице, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Акция "Зажги синим" проходит во многих городах мира с 2007 года, когда Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. На фото: Дворцовый мост в Санкт-Петербурге.
Здание театра Юного Зрителя в Санкт-Петербурге, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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В этот день на многих зданиях в странах, поддержавших акцию, меняют цвет подсветки на синий. На фото: здание театра Юного Зрителя в Санкт-Петербурге.
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, подсвеченный синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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В Санкт-Петербурге синяя подсветка была включена в 20 часов 05 минут на Дворцовом мосту и на Театре юных зрителей им. Брянцева. На фото: Дворцовый мост в Санкт-Петербурге.
Фонари на пешеходной улице Вайнера в городе Екатеринбурге, горящие синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Принял участие в акции и Екатеринбург. Фонари на пешеходной улице Вайнера в городе Екатеринбурге.
Здание администрации города Екатеринбурга, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Здание администрации города, Екатеринбургский театр юного зрителя, театр балета "Щелкунчик" и некоторые другие здания Екатеринбурга, а также фонари на улице Вайнера были освещены синим цветом. На фото: здание администрации Екатеринбурга.
Фонари на пешеходной улице Вайнера в городе Екатеринбурге, горящие синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Фонари на пешеходной улице Вайнера в Екатеринбурге.
Здание на Тверской улице, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Илья Питалев
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Москва в пятый раз приняла участие в акции "Зажги синим". На фото: здание на Тверской улице.
Дома-книжки на Новом Арбате, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Синяя подсветка была включена на зданиях на Тверской улице и на Новом Арбате 2 апреля с 19 часов 18 минут. На фото: дома-книжки на Новом Арбате.
Скульптура Веры Мухиной Рабочий и колхозница у ВВЦ, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Скульптура Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" у Всероссийского выставочного центра.
Здание и памятник Пушкину на Тверской улице, подсвеченные синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Здание и памятник Пушкину на Тверской улице.
Здание на Тверской улице, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Всего в российской столице в акции приняли участие 25 зданий с системой управляемой подсветки. На фото: здание на Тверской улице.
Здание на Тверской улице, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Памятник Юрию Долгорукому на Тверской улице.
Здание на Тверской улице, подсвеченное синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Здание на Тверской улице.
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Российские города в пятый раз приняли участие в международной акции "Зажги синим", приуроченной к Всемирному дню распространения информации об аутизме. Здания, участвующие в акции, — в фотоленте Ria.ru.

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