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С горы в купальниках: карнавал BoogelWoogel в Сочи

11:2302.04.2017
(обновлено: 11:24 02.04.2017)
246286
Участницы высокогорного карнавала BoogelWoogel на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Участницы высокогорного карнавала BoogelWoogel на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Высокогорный карнавал BoogelWoogel открылся 30 марта в Сочи на курорте "Роза Хутор".
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Карнавал проводится на сочинском горном курорте во второй раз.
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Он продлится четыре дня, ожидается, что в нем примут участие около 20 тысяч человек.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Первого апреля там прошел массовый спуск с горы в купальниках.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Участники массового спуска поставили своей целью побить рекорд, установленный 9 апреля 2016 года в рамках первого карнавала BoogelWoogel.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Почти год назад в аналогичном спуске с горы в купальниках участвовали 1008 лыжников и сноубордистов.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В этом году на участие в рекорде через сайт фестиваля зарегистрировались около 1,9 тысячи человек.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В спуске приняли участие около 1,2 тысячи сноубордистов и горнолыжников в купальных костюмах.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Информация о количестве участников будет направлена в штаб-квартиру книги рекордов Гиннесса в Лондон для дальнейшей сверки и вынесения решения.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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По данным организаторов, в этом году участники приехали на карнавал из Сочи, Краснодарского края, Москвы, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Междуреченска, Уфы, Казани...
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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... а также из Борисоглебска, Кирова, Калуги, Воркуты, Нижнего Новгорода, Подольска, Ейска, Шахт, Донецка, Обнинска, Йошкар-Олы, Челябинска, Екатеринбурга, Мурманска, Норильска и Севастополя.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На карнавале BoogelWoogel одновременно работали более десяти фестивальных площадок.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Гости карнавала могли посоревноваться в прыжках на лыжах и сноубордах в бассейн.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Желающие приняли участие в фестивалях уличной еды и красок холи.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Гости курорта "Роза Хутор" также могли помериться силами в профессиональном турнире по пляжному волейболу на снегу...
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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...и посмотреть спуск с горы на собранных участниками карнавала "болидах".
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В программу карнавала также вошли битва профессиональных танцоров и школа веселого бега.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Любителей музыки ждали музыкальные концерты.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В рамках карнавала также прошел спуск с горы горнолыжного оркестра из музыкантов группы True Jazz Band под руководством шоумена Александра Пушного.
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в СочиС горы в купальниках: карнавал BoogelWoogel в Сочи11:2302.04.2017
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В Сочи на горнолыжном курорте "Роза Хутор" проходит высокогорный карнавал BoogelWoogel.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Николай
Кошмар, нищая страна, все без штанов...:-))
13:00
02.04.2017
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Cicicipi
Мужики как ненормальные, нет чтоб на девок в купальниках глазеть упёрлись рогом в свои мобилки. Ужос ))
12:32
02.04.2017
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