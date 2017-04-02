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Бесстрашный ирландец Майкл Фассбендер

10:0002.04.2017
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Актер Майкл Фассбендер
Кадр из фильма Люди Икс: Дни минувшего будущего
Актер Майкл Фассбендер фотографируется с поклонницами на премьере фильма Люди икс: дни минувшего будущего в кинотеатре Пушкинский в Москве
Актер Майкл Фассбендер на 68-м международном кинофестивале в Каннах
Актёр театра, кино и телевидения Майкл Фассбендер
Кадр из фильма Стыд
Актер Майкл Фассбендер на премьере фильма Люди икс: дни минувшего будущего в кинотеатре Пушкинский в Москве
Кадр из фильма Макбет
Актер Майкл Фассбендер, получивший Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль в фильмах Опасный метод и Стыд, на торжественной церемонии закрытия 68-го Венецианского международного кинофестиваля
Актер Майкл Фассбендер на 16-й ежегодной вечеринке GQ Мужчины года в Лос-Анджелесе, 17 ноября 2011
Кадр из фильма Стив Джобс
Актер Майкл Фассбендер
Актер Майкл Фассбендер
Актер Майкл Фассбендер
© AP Photo/ Charles Sykes
Майкл Фассбендер родился 2 апреля 1977 года в городке Гейдельберг в Германии в семье немца и ирландки - правнучатой племянницы ирландского революционера Майкла Коллинза. После рождения сына Фассбендеры переехали в Северную Ирландию в город Килларни, где открыли собственный ресторан. На фото: актер на фотосете в Нью-Йорке, 7 октября 2011 года.
Кадр из фильма Люди Икс: Дни минувшего будущего
© 20th Century Fox Film Corporation (2014)
Сын помогал родителям в ресторане, где его отец был шеф-поваром, а мама встречала гостей на пороге. А еще он увлекался музыкой. Актер умеет играть на фортепиано, гитаре и аккордеоне. На фото: кадр из фильма "Люди Икс: Дни минувшего будущего"
Актер Майкл Фассбендер фотографируется с поклонницами на премьере фильма Люди икс: дни минувшего будущего в кинотеатре Пушкинский в Москве
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Каждое лето Майкл и его старшая сестра Кэтрин ездили в гости к бабушке и дедушке в Германию, поэтому актер в совершенстве владеет немецким языком. На фото: Фассбендер на премьере фильма "Люди икс: дни минувшего будущего" в Москве.
Актер Майкл Фассбендер на 68-м международном кинофестивале в Каннах
© AP Photo/ Thibault Camus
Увидев в 1992 году фильм Тарантино "Бешенные псы", Фассбендер поставил свою версию этой истории на сцене любительского театра Bricru. После успеха постановки, в которой Майкл сыграл мистера Розового, он стал выступать на сцене городского театра Килларни. На фото: Фассбендер во время пресс-конференции на 68-м международном кинофестивале в Каннах.
Актёр театра, кино и телевидения Майкл Фассбендер
© AP Photo/ Chris Pizzello
Окончив колледж, Майкл поступил Лондонский центр драмы, однако не доучившись года, уехал на гастроли в составе оксфордской труппы (Oxford Stage Company). На фото: награждение Фассбендера за роль в "Стиве Джобсе" на фестивале Palm Springs International Film Festival Awards Gala, 2 января 2016 года.
Кадр из фильма Стыд
© Alliance Films (2011)
Карьера в кино для Фассбендера началась с эпизодических ролей в британских сериалах, телефильмах и короткометражках. Самой запоминающейся из этих работ стал фильм "Медведица по имени Винни", где Фассбендер сыграл лейтенанта канадской армии, спасшего медведя, который позже стал прообразом Винни-Пуха. На фото: кадр из фильма "Стыд".
Актер Майкл Фассбендер на премьере фильма Люди икс: дни минувшего будущего в кинотеатре Пушкинский в Москве
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Прорывом для актерской карьеры Фассбендера стала роль Стелиоса в фильме "300 спартанцев". После этого он снимается в фильмах Джоэла Шумахера "Кровавый ручей" и Стива МакКуина "Голод", для роли в котором Фассбендеру пришлось похудеть на 20 килограмм. На фото: актер на премьере фильма "Люди икс: дни минувшего будущего" в Москве.
Кадр из фильма Макбет
© Creative Scotland (2015)
После этих работ Фассбендер начинает сниматься в двух-трех фильмах в год. Он не боится браться за роли в мелодрамах и боевиках, комедиях и фильмах ужасов. Актер с одинаковой охотой снимается как в артхаусном европейском кино, так и в марвеловских проектах Голливуда. На фото: кадр из фильма "Макбет".
Актер Майкл Фассбендер, получивший Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль в фильмах Опасный метод и Стыд, на торжественной церемонии закрытия 68-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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В 2010 году в составе съемочной команды фильма "Бесславные ублюдки" Майкл Фассбендер получает премию Гильдии актеров США. Год спустя на 68-м Венецианском кинофестивале он становится обладателем "Кубка Вольпи" за лучшую мужскую роль в фильме "Стыд". На фото: Фассбендер с "Кубком Вольпи" на закрытии Венецианского фестиваля.
Актер Майкл Фассбендер на 16-й ежегодной вечеринке GQ Мужчины года в Лос-Анджелесе, 17 ноября 2011
© AP Photo/ Matt Sayles
Популярность к Фассбендеру пришла после исполнения роли Магнито в фильмах, снятых по комиксам "Люди Икс". Среди других заметных работ актера - Карл Юнг в "Опасном методе", плантатор Эдвин Эппс в "12 годах рабства", андроид Дэвид в "Прометее", Рочестер в "Джейн Эйр" и Агилар в "Кредо убийцы". На фото: Фассбендер на ежегодной вечеринке GQ "Мужчины года" в Лос-Анджелесе, 17 ноября 2011 года.
Кадр из фильма Стив Джобс
© Cloud Eight Films (2015)
К 40 годам в копилке актера две номинации на Оскар (за роли в лентах "12 лет рабства" и "Стив Джобс"), три номинации на Золотой глобус и четыре - на премию BAFTA. На фото: кадр из фильма "Стив Джобс".
Актер Майкл Фассбендер
© AP Photo/ Joel Ryan
Одной из самых ожидаемых премьер 2017 года будет продолжение "Прометея" - фильм Ридли Скотта "Чужой: завет", в котором Майкл Фассбендер играет главную роль. На фото: мировая премьера фильма "Прометей" в Лондоне, 31 мая 2012 года.
Актер Майкл Фассбендер
© AP Photo/ Chris Pizzello
Когда Фассбендера спрашивают, не боится ли он играть столь разноплановые роли, он отвечает, что конечно боится, но пока есть такая возможность, он будет пробовать и будет учиться новому, так долго, как только у него получится. На фото: Майкл Фассбендер на вручении наград Governors Awards в Лос-Анджелесе, 12 ноября 2011 года.
Актер Майкл Фассбендер на 16-й ежегодной вечеринке GQ Мужчины года в Лос-Анджелесе, 17 ноября 2011Бесстрашный ирландец Майкл Фассбендер10:0002.04.2017
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Ирландский актер с немецкими корнями Майкл Фассбендер отмечает 2 апреля сорокалетний юбилей. Актер, не боящийся менять амплуа, — в фотоленте Ria.ru

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