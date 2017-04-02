Бесстрашный ирландец Майкл Фассбендер

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Когда Фассбендера спрашивают, не боится ли он играть столь разноплановые роли, он отвечает, что конечно боится, но пока есть такая возможность, он будет пробовать и будет учиться новому, так долго, как только у него получится. На фото: Майкл Фассбендер на вручении наград Governors Awards в Лос-Анджелесе, 12 ноября 2011 года.