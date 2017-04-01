Космические новости в фотографиях, март 2017 года

© Фото: ESO/L. Calçada

Благодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.