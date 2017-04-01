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Лучшие фото РИА Новости, март 2017 года

09:2701.04.2017
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Актриса Наталья Рудова демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Московский международный деловой центр Москва-Сити
Президент РФ Владимир Путин встретился с победителями зимней универсиады 2017 года в Алма-Ате во время посещения регионального центра спортивной подготовки Академия биатлона в Красноярске. 1 марта 2017
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты Сербии Воислава Шешеля в Нови-Сад
Манулы в Московском зоопарке
Открытый чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гиревому спорту в Омске
Участницы 45-й Московской международной выставки Образование и карьера
Ванесса Джеймс и Морган Сипре выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
Полицейские во время марша граждан против насилия со стороны полиции и расизма в Париже
Девушка в народном костюме на праздновании Навруза в Бишкеке
Открытый Кубок Омской области по бодибилдингу
Участница открытого Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини в молодежном центре Химик в Омске
Военная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире
Владимир Путин во время посещения пещеры Ледника полярных летчиков на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Москве Сделано в России в Гостином дворе
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж
Артисты балета во время предпремьерного показа новой программы проекта Точка пересечения 2017 в Академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в Москве
Вечерние танцы на центральной площади города Мерида
Женщина-шахтер на шахте Калиновская-Восточная в Донецкой области
Самолет авиакомпании Россия с изображением на носовой части дальневосточного леопарда в аэропорту Владивостока. 3 марта 2017
Рамзан Кадыров осматривает багги Чаборз - М3 на Аргунском заводе Чеченавто
Мальчики играют в баскетбол в жилом районе Старая Гавана
Модели перед показом одежды Firdaws в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Танк на полигоне Молькино во время тактических учений Вооруженных Сил РФ в рамках внезапной проверки боеготовности войск южных регионов страны
Сцена из спектакля Кафе Идиот во время акции Ночь балета в московском метро
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в товарищеском матче между сборными России и Бельгии
Останки сгоревшей ракеты во дворе жилого дома, пострадавшего в результате пожара на военных складах боеприпасов в Харьковской области
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве
Актриса Наталья Рудова демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Актриса Наталья Рудова демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости. Александр Вильф
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Вид с Воробьевых гор на здания Москва-сити перед отключением подсветки в рамках экологической акции "Час Земли".
Президент РФ Владимир Путин встретился с победителями зимней универсиады 2017 года в Алма-Ате во время посещения регионального центра спортивной подготовки Академия биатлона в Красноярске. 1 марта 2017
© РИА Новости. Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин встретился с победителями зимней универсиады 2017 года во время посещения регионального центра спортивной подготовки "Академия биатлона" в Красноярске.
Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Эльбрус в Кабардино-Балкарии
© РИА Новости. Роман Кручинин
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Турист на высоте 4400 метров в горах Эльбруса в Кабардино-Балкарии.
Участники митинга в поддержку кандидата в президенты Сербии Воислава Шешеля в Нови-Сад
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Участники митинга в поддержку кандидата в президенты Сербии Воислава Шешеля в городе Нови-Сад в Сербии.
Манулы в Московском зоопарке
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Манулы - самые скрытные кошки, живущие в Московском зоопарке.
Открытый чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гиревому спорту в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Открытый чемпионат Сибири и Дальнего Востока среди студентов по гиревому спорту, посвященный памяти Бекзады Смагулова и Николая Шатова в Омске.
Участницы 45-й Московской международной выставки Образование и карьера
© РИА Новости. Владимир Песня
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Участницы 45-й Московской международной выставки "Образование и карьера".
Ванесса Джеймс и Морган Сипре выступают в короткой программе парного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Выступающие за Францию спортсмены Ванесса Джеймс и Морган Сипре исполняют короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.
Полицейские во время марша граждан против насилия со стороны полиции и расизма в Париже
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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Полицейские во время марша граждан против расизма и насилия со стороны правоохранительных органов в Париже.
Девушка в народном костюме на праздновании Навруза в Бишкеке
© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
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Девушка в народном костюме на праздновании Навруза в Бишкеке.
Открытый Кубок Омской области по бодибилдингу
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Участники открытого Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини в молодежном центре "Химик" в Омске.
Участница открытого Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини в молодежном центре Химик в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Участница открытого Кубка Омской области по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнесу и фитнес-бикини в молодежном центре "Химик" в Омске.
Военная техника Сирийской арабской армии (САА) на дороге к Пальмире
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Военная техника Сирийской арабской армии на дороге к Пальмире.
Владимир Путин во время посещения пещеры Ледника полярных летчиков на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Владимир Путин в пещере Ледника полярных летчиков на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Москве Сделано в России в Гостином дворе
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Недели моды "Сделано в России" в Гостином дворе.
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
© РИА Новости. Антон Денисов
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Здание президиума Российской Академии наук в Москве.
Участница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж
© РИА Новости. Максим Блинов
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Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения "Макияж под камуфляж" в Ярославской области.
Артисты балета во время предпремьерного показа новой программы проекта Точка пересечения 2017 в Академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в Москве
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Артисты балета исполняют сцену из хореографической постановки Дастина Кляйна "Х2" во время предпремьерного показа новой программы проекта "Точка пересечения 2017" в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве.
Вечерние танцы на центральной площади города Мерида
© РИА Новости. Мария Плотникова
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Вечерние танцы на центральной площади мексиканского города Мерида.
Женщина-шахтер на шахте Калиновская-Восточная в Донецкой области
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Работница шахты "Калиновская-Восточная" предприятия "Макеевуголь" в Донецкой области.
Самолет авиакомпании Россия с изображением на носовой части дальневосточного леопарда в аэропорту Владивостока. 3 марта 2017
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Самолет авиакомпании "Россия" с изображением дальневосточного леопарда, стоящий в аэропорту Владивостока, призван обратить внимание людей на сохранение этого редкого вида животных.
Рамзан Кадыров осматривает багги Чаборз - М3 на Аргунском заводе Чеченавто
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осматривает трехместные боевые багги "Чаборз - М3" на Аргунском заводе "Чеченавто".
Мальчики играют в баскетбол в жилом районе Старая Гавана
© РИА Новости. Мария Плотникова
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Мальчики играют в баскетбол в жилом районе "Старая Гавана" в столице Кубы.
Модели перед показом одежды Firdaws в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Модели перед показом одежды сезона осень/зима 2017-2018 коллекции Дома Моды "Firdaws" дизайнера Айшат Кадыровой в Петровском путевом дворце.
Танк на полигоне Молькино во время тактических учений Вооруженных Сил РФ в рамках внезапной проверки боеготовности войск южных регионов страны
© РИА Новости. Николай Хижняк
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Танк на полигоне Молькино во время тактических учений Вооруженных Сил России в рамках внезапной проверки боеготовности войск южных регионов страны.
Сцена из спектакля Кафе Идиот во время акции Ночь балета в московском метро
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Сцена из спектакля "Кафе "Идиот" по мотивам романа Ф. М. Достоевского в постановке хореографа Александра Пепеляева во время акции "Ночь балета" на платформе станции метро "Достоевская".
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в товарищеском матче между сборными России и Бельгии
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев во время товарищеского матча между сборными России и Бельгии.
Останки сгоревшей ракеты во дворе жилого дома, пострадавшего в результате пожара на военных складах боеприпасов в Харьковской области
© РИА Новости. Стрингер
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Останки сгоревшей ракеты во дворе жилого дома, пострадавшего в результате пожара на военных складах боеприпасов в Харьковской области.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити" в российской столице.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.

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