Путешествие по ямальской тундре: в гостях у аборигенов

А где же олени?.. "К чумам зимой оленей не пригоняем. Они сами пасутся, а мы через два-три дня ездим, их проверяем. Их зимой лучше меньше трогать – им надо упитанность набрать, им нервничать не надо, а то тощие будут. Когда снега мало, они больше расходятся – труднее собирать их, зато ягель достают".