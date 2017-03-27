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Участницы конкурса "Юная российская красавица"

18:5827.03.2017
(обновлено: 18:59 27.03.2017)
389412
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юные участницы на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юные участницы на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юные участницы на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юные участницы на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Финал Всероссийского конкурса среди юных красавиц прошел 24 марта в зале Place de Paris в Korston Hotel Club в Москве.
Юные участницы на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Для того, чтобы принять участие в конкурсе, юные претендентки с согласия родителей должны были заполнить анкету.
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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В анкете помимо внешних данных, надо было указать свое образование, а также рассказать об увлечениях и имеющихся навыках.
Юные участницы на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Участниц конкурса отбирали по четырем категориям: Mini (5-7 лет), Little (8-10 лет), Teen (11-13 лет) и Young (14-16 лет).
Юные участницы на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Конкурсантки должны были в четырех выходах представить комплекты в стиле Коко Шанель, костюмы, отражающие национальный колорит своего региона, дизайнерские платья и вечерние наряды.
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Участниц конкурса жюри оценивало не только по их внешним данным, но и по их талантам, а также по умению себя проявить.
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Вероника Тезикова из Рязани победила в конкурсе в категории Тееn.
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Юная участница во время дефиле в национальном костюме.
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Школьница из Новосибирска, десятилетняя Дарья Крейс стала победительницей в категории Little.
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Участница конкурса готовится к дефиле в вечернем платье.
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Совсем юная участница в наряде "Коко Шанель" за кулисами конкурса.
Юные участницы на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Дефиле в вечерних платьях во время финала Всероссийского конкурса "Юная российская красавица".
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Татьяна Куликова из Тобольска была удостоена титула "Топ модель" в возрастной категории Young.
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Участница во время дефиле в национальных костюмах.
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
Перейти в фотобанк
За кулисами конкурса "Юная российская красавица".
Юная участница на финале Всероссийского конкурса Юная российская красавица 2017
© РИА Новости. Владимир Песня
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Участница конкурса "Юная российская красавица" во время выхода в вечернем платье.
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В Москве прошел финал ежегодного конкурса красоты "Юная российская красавица". Участницы состязания — в фотоленте Ria.ru.

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Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Анатолий Серяков
Престарелых теле-деятелей потянуло на юное мясо ?
23:28
27.03.2017
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Kotow Vladimir
Что ни сделаешь ради бабок! И доченьку можно выставить на оценку любителей маленьких девочек, или как там они называются.
23:30
27.03.2017
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