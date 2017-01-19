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Гости и триумфаторы премии People's Choice Awards-2017

13:3019.01.2017
(обновлено: 13:33 19.01.2017)
017904
София Вергара на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Дуэйн Джонсон на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Элли Брук, Нормани Кордей, Лорен Хурэги, Дина Джейн Хансен на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Джоэл МакХэйл на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Джастин Тимберлейк на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Группа Fifth Harmony выступает на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Джонни Депп на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Актеры сериала Это мы на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Сара Джессика Паркер на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Эллен ДеДженерес на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Приянка Чопра на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Том Хэнкс на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Американская танцовщица Шерил Берк на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Актеры американского сериала Папочка на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Роберт Дауни младший на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Актриса Блейк Лайвли на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
Актеры телесериала Теория Большого взрыва на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
София Вергара на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Mario Anzuoni
People's Choice Awards присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. В этом году лучшей комедийной актрисой была признана София Вергара.
Дуэйн Джонсон на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© AP Photo/ Invision/Vince Bucci
Дуэйн Джонсон получил награду как "Любимый актер премиум-сериала".
Элли Брук, Нормани Кордей, Лорен Хурэги, Дина Джейн Хансен на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© AP Photo/ Invision/Jordan Strauss
По итогам зрительского голосования "Лучшей группой" прошлого года стал женский коллектив Fifth Harmony.
Джоэл МакХэйл на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Актер Джоэл МакХэйл на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017.
Джастин Тимберлейк на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© AFP 2017/ Tommaso Boddi
Две награды получил Джастин Тимберлейк. Он был признан "Лучшим исполнителем", а также был отмечен премией за "Лучшую песню".
Группа Fifth Harmony выступает на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Выступление обладателей People's Choice Awards 2017 группы Fifth Harmony.
Джонни Депп на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Mario Anzuoni
По итогам минувшего года "Любимой кинозвездой" признан Джонни Депп.
Дженнифер Лопес на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Mario Anzuoni
"Любимой актрисой криминальной теледрамы" стала Дженнифер Лопес.
Актеры сериала Это мы на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Danny Moloshok
"Любимой новой ТВ-драмой" была признана картина "Это мы". Награду получили актеры Крисси Мец, Лонни Чавис и Крис Салливан.
Сара Джессика Паркер на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© AP Photo/ Invision/Vince Bucci
Актриса Сара Джессика Паркер получила награду как "Любимая актриса премиум-сериала".
Эллен ДеДженерес на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Церемония вручения состоялась в театре "Майкрософт" в Лос-Анджелесе. People's Choice Awards вручается ежегодно с 1975 года. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выясняли с помощью соцопроса, затем было организовано голосование в интернете.
Приянка Чопра на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© AP Photo/ Invision/Jordan Strauss
Индийская актриса и модель Приянка Чопра на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017.
Том Хэнкс на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Mario Anzuoni
"Любимым актером" был признан Том Хэнкс.
Американская танцовщица Шерил Берк на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© AFP 2017/ Tommaso Boddi
Американская танцовщица Шерил Берк на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017.
Актеры американского сериала Папочка на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Danny Moloshok
Американский сериал "Папочка" получил награду в номинации "Любимое кабельное ТВ-шоу".
Роберт Дауни младший на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Mario Anzuoni
"Любимым экшн-актером" был назван Роберт Дауни-младший.
Актриса Блейк Лайвли на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Danny Moloshok
Актриса Блейк Лайвли на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017.
Актеры телесериала Теория Большого взрыва на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Картина "Теория большого взрыва" была признана "Любимой комедией сетевого ТВ".
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Торжественная церемония вручения премии People's Choice Awards-2017 – в фотоленте Ria.ru.

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