США
19.0119 января18:08МСК
USD59.35+0.17
EUR63.18-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Камчатка в объективе победителя Wild Life Photographer of the Year

12:4219.01.2017
(обновлено: 14:22 19.01.2017)
324151
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Покрытые мхом кратеры в окружении лавовых полей, образовавшихся в результате большого извержения вулкана Толбачик в 2013 году.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Кратеры с высоты птичьего полета. Красные породы проступают из-под слоя черного пепла, образуя пластичные узоры на поверхности земли.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Поднявшись над облаками. Вид на Вилючинскую сопку с беспилотника.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Скалистый остров в Тихом океане облюбовали бакланы и другие морские птицы.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Сухие растения на фоне склона вулкана, извержение которого стало причиной их гибели.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Засыпанный пеплом стланик на склоне одного из вулканов.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Одинокое дерево, выросшее на отвесном склоне старого кратера.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Черные поля лавы извержения 2013 года уничтожили все живое на многие километры вокруг.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Формирование многослойных грозовых облаков над конусами вулканов.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Мелкие капли дождя, отражая лучи заходящего солнца, заливают долину мертвого леса светом.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Струи дождя обрушились на сухие деревья мертвого леса.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Лучи заходящего солнца подсветили туманную дымку над покрытой пеплом долиной.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Двойная радуга над лесом, погибшим во время извержения 1975 года.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Низкий закатный свет сформировал светящийся занавес из струй дождя.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Погибшее в результате извержения 1975 года дерево даже спустя 40 лет сохранило раскидистые ветви.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Грозовые тучи подсвечены снизу лучами заходящего солнца.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Туманные сумерки в долине мертвого леса.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Грозовой фронт закрывает небосвод.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Ночной ливень в мертвом лесу.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Извержение 1975 года засыпало пеплом некогда цветущий район. Уже больше 40 лет это место напоминает выжженную пустыню.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Кальдера вулкана Горелый имеет диаметр 12 км. Все это некогда было кратером древнего супервулкана.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Рассвет над сопкой Вилючинская (2175 метров). Вид с кратера вулкана Горелый.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Вулканическая бомба – раскаленный комок лавы, выброшенный во время извержения. Вес такого камня достигает десятков тонн.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Общий вид кратера вулкана Горелый (1829 метров).
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Вилючинская сопка — вулкан, обладающий правильным классическим конусом. Является одной из визитных карточек Камчатского полуострова.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Снег в некоторых районах Камчатки не тает даже в середине лета. Единственная растительность в таких регионах – мох.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Наиболее теплые южные склоны сопок в середине лета покрываются ярким цветочным ковром.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Подъем на вулкан Мутновский - один из самых захватывающих маршрутов. В процессе восхождения туристы словно оказываются на другой планете.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Черный вулканический песок является отличительной особенностью Халатырского пляжа.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Рассвет на берегу Тихого океана. Отсюда солнце начинает ежедневное путешествие по территории России.
Камчатка
© Фото: Владимир Медведев
Широкий тихоокеанский прибой набегает на гладкий песок Халатырского пляжа.
Участницы конкурса Мисс Вселенная на борту яхты Счастливая жизнь во время путешествия на пляжный курорт в Маниле, ФилиппиныСамые красивые девушки мира и "Счастливая жизнь"15:0319.01.2017
Фойе отеля Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо после схода лавиныПоследствия схода лавины на отель в Италии14:1519.01.2017
Сирийские дети вернулись в школу в освобожденном городе Аль-Раи на севере АлеппоБез парт и учебников: школа в освобожденном от боевиков Алеппо13:5819.01.2017
София Вергара на церемонии вручения премии People's Choice Awards 2017 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, СШАГости и триумфаторы премии People's Choice Awards-201713:3019.01.2017
Фестиваль магических фонарей в ЛондонеВосток - Западу. Фонарики по случаю года Петуха13:1719.01.2017
КамчаткаКамчатка в объективе победителя Wild Life Photographer of the Year12:4219.01.2017
Верующие купаются в реке Енисей в Саяногорске во время празднования Крещения ГосподняКрещенские купания в разных городах России12:3019.01.2017
Люди фотографируются на фоне Капитолия в ВашингтонеПоследние приготовления к инаугурации Дональда Трампа11:1719.01.2017
Кадр из фильма ВолкНовоиспеченный пенсионер Джек Николсон17:0018.01.2017
Статуэтки на производстве для 23-ежегодной премии Гильдии киноактёров СШАКак делают статуэтки премии Гильдии киноактеров США16:0918.01.2017
Все фотоленты

Владимир Медведев — победитель самого престижного конкурса фотографий дикой природы BBC Wildlife Photographer of the Year. В конце февраля Владимир планирует провести выставку своих работ в Москве, поддержать проект можно на краудфандиговой платформе Planeta.

Комментировать
+
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.