Камчатка в объективе победителя Wild Life Photographer of the Year

Владимир Медведев — победитель самого престижного конкурса фотографий дикой природы BBC Wildlife Photographer of the Year. В конце февраля Владимир планирует провести выставку своих работ в Москве, поддержать проект можно на краудфандиговой платформе Planeta.
- Снимки отличные. Вот только какая-то нотка пессимизма превалирует. Слишком много "умерших" пейзажей с такими же деревьями. И только один с живой природой.14:0019.01.20170
- Восхитительная красота.... завораживает!!!14:1219.01.20170
- Ohne Dich в ответ пользователю Ирина Горскова(показатьскрыть)Ирина Горскова, Россия для грустных16:5319.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)