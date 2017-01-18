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Новоиспеченный пенсионер Джек Николсон

17:0018.01.2017
(обновлено: 18:34 18.01.2017)
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Кадр из фильма Волк
Кадр из фильма Бэтмен
Джек Николсон и Шарлиз Терон на 61-й премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз, Калифорния
Кадр из фильма Пока не сыграл в ящик
Кадр из фильма Сияние
Кадр из фильма Пролетая над гнездом кукушки
Кадр из фильма Китайский квартал
Кадр из фильма Пять легких пьес
Американские актеры Джек Николсон и Морган Фримен на премьере своего фильма Пока не сыграл в ящик в Париже
Кадр из фильма Управление гневом
Кадр из фильма О Шмидте
Кадр из фильма Волк
Кадр из фильма Отступники
Джек Николсон на церемонии открытия звезды на Голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе, Калифорния
Кадр из фильма Волк
© Columbia Pictures Corporation (1994)
Одна из наиболее интересных работ Джека Николсона в кино – главная роль в триллере "Волк" (1994), в котором он снялся вместе с актрисой Мишель Пфайффер.
Кадр из фильма Бэтмен
© Warner Bros. Pictures (1989)
Наибольшую популярность Джеку Николсону принесла роль антигероя Джокера в экранизации комиксов "Бэтмен" (1989).
Джек Николсон и Шарлиз Терон на 61-й премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз, Калифорния
© AFP 2017/ Lee Celano
Актеры Джек Николсон и Шарлиз Терон на 61-й премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, Калифорния.
Кадр из фильма Пока не сыграл в ящик
© Warner Bros. Pictures (2007)
В 2007 году Джек Николсон снялся в комедийной драме "Пока не сыграл в ящик", где он исполнил роль неизлечимо больного, который вместе со своим товарищем по несчастью решается на несколько важных и смелых поступков перед смертью.
Кадр из фильма Сияние
© Warner Bros. Pictures (1980)
Одна из самых значимых киноработ Джека Николсона – главная роль в триллере "Сияние", который вышел на экраны в 1980 году.
Кадр из фильма Пролетая над гнездом кукушки
© Fantasy Films (1975)
В 1975 году выходит экранизация знаменитого романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", в котором Джек Николсон исполнил главную роль Рэндла Патрика МакМёрфи. Эта работа принесла ему первую премию "Оскар" как лучшему актеру года.
Кадр из фильма Китайский квартал
© Paramount Pictures (1974)
В 1974 году Джек Николсон снялся в классическом нуар-триллере "Китайский квартал". В этой картине он сыграл частного детектива, не привыкшего к хорошим манерам. За этот фильм Николсон был номинирован на премию "Окар" за лучшую мужскую роль.
Кадр из фильма Пять легких пьес
© Columbia Pictures Corporation (1970)
В 1970 году вышел фильм "Пять легких пьес", который принес Джеку Николсону первую номинацию на "Оскар" как исполнителю лучшей мужской роли. Именно в этой картине произошел знаменитый диалог о курином салате (о том, как получать то, чего хочешь).
Американские актеры Джек Николсон и Морган Фримен на премьере своего фильма Пока не сыграл в ящик в Париже
© AP Photo/ Michel Euler
Актеры Джек Николсон и Морган Фримен на премьере фильма "Пока не сыграл в ящик" в Париже.
Кадр из фильма Управление гневом
© Revolution Studios (2003)
В 2003 году Джек Николсон снялся в комедийной мелодраме "Управление гневом". Актер исполнил роль агрессивного психиатра, приставленного к довольно спокойному персонажу Адама Сэндлера, чтобы научить его управлять своими эмоциями.
Кадр из фильма О Шмидте
© New Line Cinema (2002)
В фильме "О Шмидте" (2002) Джек Николсон сыграл ушедшего на пенсию сотрудника страховой компании. Спокойная и сдержанная игра актера, контрастирующая с его привычными ролями, принесла ему еще одну номинацию на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.
Кадр из фильма Волк
© Columbia Pictures Corporation (1994)
Исполнитель главной роли в фильме "Волк" Джек Николсон и его давний друг, автор сценария картины Джим Харрисон пытались запустить производство этого проекта 12 лет.
Кадр из фильма Отступники
© Warner Bros. Pictures Co (2006)
В 2006 году Джек Николсон предстал в образе очередного злодея, исполнив роль ирландского мафиози в оскороносном фильме "Отступники".
Джек Николсон на церемонии открытия звезды на Голливудской Аллее Славы в Лос-Анджелесе, Калифорния
© AP Photo/ Chris Pizzell
Джек Николсон на церемонии открытия его звезды на Голливудской "Аллее Славы" в Лос-Анджелесе, Калифорния.
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Самые яркие роли Джека Николсона, который решил завершить свою карьеру, – в фотоленте Ria.ru.

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