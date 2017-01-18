Новоиспеченный пенсионер Джек Николсон

© Columbia Pictures Corporation (1970)

В 1970 году вышел фильм "Пять легких пьес", который принес Джеку Николсону первую номинацию на "Оскар" как исполнителю лучшей мужской роли. Именно в этой картине произошел знаменитый диалог о курином салате (о том, как получать то, чего хочешь).