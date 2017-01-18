Сирийская фотохроника "Россия сегодня" и ВГТРК на выставке в Госдуме

Выставка работ корреспондентов МИА "Россия сегодня" и операторов ВГТРК "Сирия. Фотохроника войны" в Государственной Думе — в фотоленте Ria.ru. На снимках корреспондентов МИА "Россия сегодня" Михаила Алаеддина, Михаила Воскресенского, Валерия Мельникова, Ильи Питалева и телеоператоров съемочной группы ВГТРК Виктора Приходько и Александра Пушина военный конфликт в Сирии показан через жизни, разрушенные войной, будни на авиабазе Хмеймим и работу российских ВКС в ходе антитеррористической операции.