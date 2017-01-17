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Снег, метель и другая зимняя экзотика в разных странах

19:1517.01.2017
(обновлено: 19:16 17.01.2017)
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Жители города во время зимней прогулки у Новгородского кремля
Олень ест початок кукурузы на заснеженном поле неподалеку от города Вучитрн, Косово
Поезд едет по заснеженному лесу неподалеку от города Вернигероде, Германия
Участник соревнований погоняет лошадь в немецком Ринхнахе
Жители Пакистана радуются первому снегу в городе Кветта
Женщина с аккордеоном в зимнем парке Великого Новгорода
Дети радуются снегу в Кабуле
Заснеженная улица итальянского города Саммикеле-ди-Бари
Рабочие убирают снег на территории дворца Кенбоккун в Сеуле, Южная Корея
Заснеженные мандарины в Корильяно-Калабро, Италия
Участник зимнего фестиваля Сильвестрклаузен в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден, Щвейцария
Отпечаток руки на стволе дерева на горе Гроссер Фельдберг, Германия
Мигрант умывается возле разрушенного склада, который служит ему убежищем во время снегопада в Белграде, Сербия
Машина в снегу в немецком городе Брайтенау
Снегопад в Гифу, Япония, 15 января 2017
Снегопад в Великобритании, 12 января 2017
Снегопад в Тунисе, 16 января 2017
Лыжник вблизи Страсбурга, Франция, 16 января 2017
Заснеженная местность, Индия, 16 января 2017
Дворец Гуеонгбок в Сеуле, Южная Корея, 13 января 2017
Снегопад под Санкт-Петербургом, Россия
Заснеженный путь на окраине Сринагара, Индия, 13 января 2017
Лошадь катается по снегу возле города Рудератсхофен, южная Германия, 15 января 2017
Жители города во время зимней прогулки у Новгородского кремля
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Сильный снегопад прошел накануне в Великом Новгороде.
На фото: жители города во время зимней прогулки у Новгородского кремля.
Олень ест початок кукурузы на заснеженном поле неподалеку от города Вучитрн, Косово
© AFP 2017/ Armend Nimani
Непривычным для Косово морозам удивляются не только люди, но и животные.
На фото: олени на заснеженном поле неподалеку от города Вучитрн.
Поезд едет по заснеженному лесу неподалеку от города Вернигероде, Германия
© AFP 2017/ dpa/Matthias Bein
По-настоящему зимняя погода установилась и в Германии.
На фото: поезд едет по заснеженному лесу неподалеку от города Вернигероде.
Участник соревнований погоняет лошадь в немецком Ринхнахе
© AP Photo/ dpa/Armin Weigel
Сильный снегопад стал серьезным испытанием для участников гонок на салазках в немецком Ринхнахе.
Жители Пакистана радуются первому снегу в городе Кветта
© AFP 2017/ Banaras Khan
Снег, выпавший в Пакистане, порадовал местных жителей.
Женщина с аккордеоном в зимнем парке Великого Новгорода
© РИА Новости. Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В зимнем парке Великого Новгорода.
Дети радуются снегу в Кабуле
© REUTERS/ Mohammad Ismail
Выпавший в Афганистане снег доставил много радости и веселья детям.
Заснеженная улица итальянского города Саммикеле-ди-Бари
© AFP 2017/ Beppe Gasparro
Волна сильных холодов обрушилась на Италию.
На фото: заснеженная улица города Саммикеле-ди-Бари.
Рабочие убирают снег на территории дворца Кенбоккун в Сеуле, Южная Корея
© AFP 2017/ Ed Jone
Немало снега выпало накануне в Сеуле. Работники, убирающие улицы, оказались не готовы к такому количеству осадков.
Заснеженные мандарины в Корильяно-Калабро, Италия
© AFP 2017/ Alfonso Di Vincenzo
Заснеженные мандарины в Корильяно-Калабро, Италия.
Участник зимнего фестиваля Сильвестрклаузен в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден, Щвейцария
© AFP 2017/ Michael Buholzer
Участник зимнего фестиваля Сильвестрклаузен в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден, Щвейцария.
Отпечаток руки на стволе дерева на горе Гроссер Фельдберг, Германия
© AFP 2017/ DPA/Frank Rumpenhorst
Заснеженный лес на горе Гроссер Фельдберг, Германия.
Мигрант умывается возле разрушенного склада, который служит ему убежищем во время снегопада в Белграде, Сербия
© AP Photo/ Darko Vojinovic
Мигрант умывается возле разрушенного склада, который служит ему убежищем, во время снегопада в Белграде, Сербия.
Машина в снегу в немецком городе Брайтенау
© AFP 2017/ dpa/Arno Burgi
Машина в снегу в немецком городе Брайтенау.
Снегопад в Гифу, Япония, 15 января 2017
© AFP 2017/ Str / Jiji Press
Сильный снегопад обрушился на центральные и северные районы Японии.
Снегопад в Великобритании, 12 января 2017
© AFP 2017/ Oli Scarff 
Снег выпал в Великобритании. Здесь это большая редкость.
Снегопад в Тунисе, 16 января 2017
© AFP 2017/ Faouzi Dridi 
Непривычные холода установились в Тунисе.
Лыжник вблизи Страсбурга, Франция, 16 января 2017
© REUTERS/ Christian Hartmann
Лыжник вблизи Страсбурга, Франция.
Заснеженная местность, Индия, 16 января 2017
© AP Photo/ Channi Anand
Настоящая снежная зима пришла и в Индию.
Дворец Гуеонгбок в Сеуле, Южная Корея, 13 января 2017
© AP Photo/ Ahn Young-joon
Снег возле Дворца Гуеонгбок в Сеуле, Южная Корея.
Снегопад под Санкт-Петербургом, Россия
© AFP 2017/ Olga Maltseva 
Большое количество осадков выпало накануне в Санкт-Петербурге.
Заснеженный путь на окраине Сринагара, Индия, 13 января 2017
© AFP 2017/ Tauseef Mustafa
Заснеженный путь на окраине Сринагара, Индия.
Лошадь катается по снегу возле города Рудератсхофен, южная Германия, 15 января 2017
© AFP 2017/ Karl-Josef Hildenbrand / Dpa 
Лошадь играет в снегу возле города Рудератсхофен, Южная Германия.
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Страны, в которые пришли аномальные холода, — в фотоленте Ria.ru.

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