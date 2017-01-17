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Дефиле в купальниках участниц конкурса "Мисс Вселенная"

17:1717.01.2017
(обновлено: 17:52 17.01.2017)
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Мисс Россия Юлиана Королькова во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Участницы Мисс Вселенная во время дефиле в купальниках, Филиппины. 17 января 2017
Мисс Малайзия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Участницы Мисс Вселенная во время дефиле в купальниках, Филиппины. 17 января 2017
Мисс Польша во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Колумбия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Япония во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Гуам во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Пуэрто - Рико во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Филиппины во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Германия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Венгрия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Китай во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Англия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Венесуэла во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс США во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Сингапур во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Бразилия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Испания во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Мисс Косово во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
Участницы Мисс Вселенная во время дефиле в купальниках, Филиппины. 17 января 2017
Мисс Россия Юлиана Королькова во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
Россию на конкурсе "Мисс Вселенная" представляет 22-летняя студентка Британской высшей школы дизайна Юлиана Королькова. Юлиана родилась в Оренбургской области, в настоящее время она живет в Москве.
Участницы Мисс Вселенная во время дефиле в купальниках, Филиппины. 17 января 2017
© AFP 2017/ Noel Celis
"Мисс Вселенная" - самый престижный и разрекламированный конкурс планеты.
Мисс Малайзия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
Малайзию на конкурсе представляет будущий стоматолог 20-летняя Каран Ждассал (Kiran Jassal).
Участницы Мисс Вселенная во время дефиле в купальниках, Филиппины. 17 января 2017
© AFP 2017/ Noel Celis
Первыми организаторами "Мисс Вселенная" были известные компании, производившие дамские купальники.
Мисс Польша во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
21-летняя Изабелла Крзан рассчитывает увезти корону "Мисс Вселенная" в Польшу. Изабелла родилась в Ольштыне, живет в Варшаве, где в местном университете естественных наук изучает экономику.
Мисс Колумбия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
23-летняя Андреа Товар из Колумбии закончила колледж промышленного дизайна. Девушка хочет, в случае победы на конкурсе, привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды и экологии.
Мисс Япония во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
23-летняя Сари Наказава из Японии - студентка стоматологического факультета. В свободное от учебы время она работает волонтером в детских домах и больницах Вьетнама и Камбоджи.
Мисс Гуам во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
19-летняя "Мисс Гуам" Мунека Джой Крус Тайсипик в случае победы на конкурсе намерена пропагандировать здоровый образ жизни.
Мисс Пуэрто - Рико во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
22-летняя Бренда Азария Хименес студентка Университета Пуэрто-Рико, будущий педиатр-неонатолог. Девушка помогает бездомным, работает волонтером в клиниках для наркоманов и ВИЧ-инфицированных.
Мисс Филиппины во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
Страну-хозяйку конкурса представляет профессиональная модель 26-летняя Максин Медина.
Мисс Германия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
24-летняя Иоханна Акс из немецкого города Эшвайлер в случае победы на конкурсе намерена поддержать производство одежды в развивающихся странах.
Мисс Венгрия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
Венгрию представляет 24-летняя Вероника Бодиж - студентка факультета финансового менеджмента Международной бизнес-школы. Девушка играет на скрипке и интересуется "позитивной психологией".
Мисс Китай во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
"Мисс Китай" Ли Жен Ин - студентка Политехнического университета Шанхая.
Мисс Англия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
Великобританию на конкурсе представляет 27-летняя стилист-визажист Джеми-Ли Фолкнер.
Мисс Венесуэла во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
20-летняя Мариам Хабач из Венесуэлы - будущий стоматолог.
Мисс США во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
27-летняя Дешана Барбер - резервистка армии США, изучала информационные системы в Университете штата Мэриленд, работает ИТ-аналитиком в Министерстве торговли США.
Мисс Сингапур во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
В случае победы на конкурсе 20-летняя "Мисс Сингапур" Cheryl Chou намерена бороться за права животных и пропагандировать веганство.
Мисс Бразилия во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
Бразилию представляет 20-летняя Раиса Сантана. Она стала первой за последние 30 лет темнокожей девушкой, завоевавшей корону "Мисс Бразилия".
Мисс Испания во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
"Мисс Испания" Noelia Freire - парикмахер и модель. В случае победы на конкурсе девушка намерена бороться с раком молочной железы.
Мисс Косово во время дефиле в купальниках перед Мисс Вселенная, Филиппины
© AFP 2017/ Noel Celis
Косово представляет 23-летняя уроженка Буэнос-Айреса Камилла Барраза. После жизни во многих городах и странах девушка в конце концов выбрала Приштину.
Участницы Мисс Вселенная во время дефиле в купальниках, Филиппины. 17 января 2017
© AFP 2017/ Noel Celis
Участницы конкурса "Мисс Вселенная", как правило, отбираются на национальных конкурсах красоты стран-участниц. Минимальный возраст участницы должен составлять 18 лет.
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Дефиле в купальниках в рамках начавшегося 12 января в Маниле конкурса красоты "Мисс Вселенная" — в фотоленте Ria.ru.

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