Дефиле в купальниках участниц конкурса "Мисс Вселенная"

Дефиле в купальниках в рамках начавшегося 12 января в Маниле конкурса красоты "Мисс Вселенная" — в фотоленте Ria.ru.
- Boris Ru в ответ пользователю bochkin_28(показатьскрыть)bochkin_28,
подтверждаю. не то чтобы страшные, но вобщем-то внешность вполне обычная. а если смыть косметику так еще хз что там под ней окажется.22:2217.01.20177
- эти конкурсы красоты грязь и враньё! но Россиянка однозначно красивей всех.19:5117.01.20175
- Выбирают самую красивую из тех, кто принял участие, т.е. из ~0,0001% девушек, по этому они совершенно обычные, потому что красивые в этом просто не участвуют.21:1517.01.20171
- У каждого мужчины своя мисс вселенная . Не понимаю этот конкурс в принципе .21:2817.01.20171
- чо вы базарите тут! россиянка прям очень красивая по сравнению с другими!21:3717.01.20171
- сша меня просто ужаснула...21:5517.01.20173
- Boris Ru в ответ пользователю bochkin_28(показатьскрыть)bochkin_28,
подтверждаю. не то чтобы страшные, но вобщем-то внешность вполне обычная. а если смыть косметику так еще хз что там под ней окажется.22:2217.01.20177
- Я знаю, почему в комментах так бесятся: просто их не выбрали на конкурсе. А вы заметили, как много девушек-стоматологов принимают в нём участие? Аж две.22:4917.01.2017-2
- Все страшные!23:1917.01.20170
- fernisa в ответ пользователю надо сказать(показатьскрыть)надо сказать, Да, бред и твоя россиянка, надо сказать? ))
Их там выбирают за душу - жопу. А не за душу - мудрость женскую.. Хотя бы?23:2917.01.20171
- fernisa в ответ пользователю Артем Кузнецов(показатьскрыть)Артем Кузнецов, Если он не отдаются за деньги, то их не покажут там..
И хорошо же?23:3017.01.20170
- Вы уж меня простите, но со мной в университете учатся девушки намного симпатичнее этой "мисс Россия". Где они её откопали? Или как с мисс Москва(если память не изменяет) там такая страхолюдина была, что сразу понятно, что папик оплатит победу.
Из всех из них симпатичны лишь пуэрториканка и девушка из Косово.23:5417.01.20171
- Да, нормальны все девчонки, и наша тоже. Понятно же , что представление о красоте вещь субъективная, поэтому самую красивую выбрать в принципе невозможно, и все заявления о, якобы, самых-самых- это всё для того, чтобы шоу состоялось.Денежки-то на этом делают немалые. А вот купальники на всех сидят так, как будто их впопыхах одевали во что придётся. Организаторов бы пригласить на наше местное болото, где купаются все мичуринцы(дачники). У большинства от молоденьких до солидных дам такие купальнички, а ситят как! Загляденье! А может это писк последний? Ну, ходят же в рваных джинсах.00:0718.01.20173
- Вот такая американочка будет спасать США от Российских киберугроз!00:3718.01.20171
- Анатолий Иванов в ответ пользователю Dmitrys Lidingus(показатьскрыть)Dmitrys Lidingus, Ждут, когда ты организуешь. Действуй00:4518.01.20170
- Evgeny Kuzminov в ответ пользователю piramida4(показатьскрыть)piramida4, согласен, купальники стремные, да и девочек могли бы отобрать получше, хотя и в этом вы правы, как говорят: "На вкус и цвет... все фломастеры разные")))00:4918.01.20170
- Я точно в своём доме 10 девушек красивей наберу.01:1218.01.20171
- Оденьте в шинель и шапку с кокардой, дайте калаш. И пусть заценят. Джеймс Бонд.01:2418.01.20170
- Те кто пишут тупые коменты про их красоту, по ходу голубые и социопаты, все девчонки классные, а наша лучше всех, однозначно01:3818.01.2017-1
- то ли купальники 60-х годов прошлого века, то ли специально подбирали убогих...01:5318.01.20170
- игорь в ответ пользователю Asker Druzhban(показатьскрыть)Asker Druzhban, людям нравится, поэтому никогда не запретят01:5518.01.20170
- игорь в ответ пользователю Александр(показатьскрыть)Александр, предложите лучше кандидатуры01:5518.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)