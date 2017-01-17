США
18.0118 января02:25МСК
USD59.40-0.21
EUR63.29+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Как вступали в должность президенты США

15:3817.01.2017
(обновлено: 19:16 17.01.2017)
015233
Инаугурация президента Джеймса Бьюкенена, март 1857
Толпа ждет инаугурации президента Авраама Линкольна, округ Колумбия, США, 1865
Инаугурация президента Авраама Линкольна, округ Колумбия, США, 1865
Инаугурация президента Гровера Кливленда округ Колумбия, США, 1885
Бенджамин Харрисон принимает присягу, чтобы стать преемником президента Гровера Кливленда, округ Колумбия, США, 1889
Инаугурация президента Уильяма Мак-Кинли, округ Колумбия, США, март 1897
Президент Уильям Мак-Кинли назначен на второй срок, округ Колумбия, США, март 1901
Инаугурация президента Теодора Рузвельта в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1905
Фотографы на инаугурации президента Уильяма Говарда Тафта, округ Колумбия, США, 1909
Инаугурация президента Вудро Вильсона, округ Колумбия, США, 1913
Инаугурация президента Уоррена Гардинга, округ Колумбия, США, 1921
Президент Калвин Кулидж едет в машине во время своего инаугурационного парада в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1925
Инаугурационной бал президента Герберта Гувера в отеле Mayflower в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1929
Парад для нового президента Франклина Рузвельта в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1933
Инаугурация президента Франклина Рузвельта в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1933
Инаугурация президента Дуайта Эйзенхауэра в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1957
Во время инаугурации Джимми Картера в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1977
Танец Джимми и Розалин Картер на инаугурационном бале в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1977
Инаугурация президента Джеймса Бьюкенена, март 1857
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1857 года вступил в должность президента США Джеймс Бьюкенен. Демократы надеялись, что он сможет примирить Север и Юг. Но Бьюкенену не удалось этого сделать, может быть, именно поэтому историки считают Бьюкенена худшим из президентов США за всю историю страны.
Толпа ждет инаугурации президента Авраама Линкольна, округ Колумбия, США, 1865
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
В своей инаугурационной речи 4 марта 1861 года Авраам Линкольн призвал к воссоединению страны, однако не смог предотвратить конфликт. 12 апреля 1861 года конфедераты открыли огонь по федеральному форту Самтер. Уже 15 апреля Линкольн призвал граждан браться за оружие. Так началась Гражданская война.
Инаугурация президента Авраама Линкольна, округ Колумбия, США, 1865
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
По настоянию Линкольна конгресс 31 января 1865 года принял поправку к Конституции США, запрещавшую рабство на территории страны. В победе Севера не было сомнений. 4 марта 1865 года Авраам Линкольн в своей второй инаугурационной речи призвал отказаться от мщения, поставил задачи реконструкции Юга. Через полтора месяца его смертельно ранил актер Джон Бут, фанатичный сторонник южан.
Инаугурация президента Гровера Кливленда округ Колумбия, США, 1885
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1885 года состоялась инаугурация Гровера Кливленда. Он стал единственным президентом США, который занимал свой пост два срока с перерывом.
Бенджамин Харрисон принимает присягу, чтобы стать преемником президента Гровера Кливленда, округ Колумбия, США, 1889
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1889 года президентскую присягу принял Бенджамин Харрисон. Он набрал меньше голосов избирателей, чем его оппонент, действовавший президент Гровер Кливленд, однако результаты голосования по штатам принесли ему в Коллегии выборщиков на 70 голосов больше.
Инаугурация президента Уильяма Мак-Кинли, округ Колумбия, США, март 1897
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1897 года 25-м президентом США стал Уильям Мак-Кинли. Мак-Кинли был первым президентом США XX века и последним президентом, участвовавшим в Гражданской войне.
Президент Уильям Мак-Кинли назначен на второй срок, округ Колумбия, США, март 1901
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
На выборах 1900 года вновь победил Уильям Мак-Кинли. Инаугурация состоялась 4 марта 1901 года, но второй раз Мак-Кинли занимал пост президента всего полгода. 6 сентября 1901 года он был ранен анархистом польского происхождения Леоном Чолгошем. Через неделю после ранения Мак-Кинли скончался от осложнений раневой инфекции.
Инаугурация президента Теодора Рузвельта в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1905
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
14 сентября 1901 года, в день смерти Мак-Кинли, к присяге главы США привели вице-президента Теодора Рузвельта. В день своего избрания на второй срок Рузвельт объявил, что более не намерен выдвигать свою кандидатуру, поскольку считает доставшиеся ему от Мак-Кинли годы президентства своим первым сроком.
Фотографы на инаугурации президента Уильяма Говарда Тафта, округ Колумбия, США, 1909
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1909 года состоялась инаугурация 27-го президента США Уильяма Говарда Тафта, близкого друга Теодора Рузвельта.
Инаугурация президента Вудро Вильсона, округ Колумбия, США, 1913
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
На выборах 1912 года голоса сторонников республиканцев раскололись между Теодором Рузвельтом и Уильямом Тафтом. В итоге 4 марта 1913 в должность президента США вступил демократ Вудро Вильсон. Через четыре года победу на выборах ему принес лозунг "Он уберёг нас от войны".
Инаугурация президента Уоррена Гардинга, округ Колумбия, США, 1921
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1921 года клятву президента США произнес Уоррен Гардинг. После двух лет правления, Гардинг скончался 2 августа 1923 года в Сан-Франциско во время турне по западным штатам, предположительно от обширного инфаркта. После его смерти широкое распространение получили слухи об отравлении.
Президент Калвин Кулидж едет в машине во время своего инаугурационного парада в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1925
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
Преемником скоропостижно скончавшегося Уоррена Гардинга стал вице-президент Калвин Кулидж. Будучи избран на собственный президентский срок в 1924 году, Кулидж отказался от участия в выборах в 1928 году.
Инаугурационной бал президента Герберта Гувера в отеле Mayflower в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1929
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
С вступления в должность президента США Герберта Гувера 4 марта 1929 года традиционными стали инаугурационные благотворительные балы.
Парад для нового президента Франклина Рузвельта в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1933
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
4 марта 1933 состоялся парад по случаю вступления в должность президента США Франклина Рузвельта.
Инаугурация президента Франклина Рузвельта в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1933
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
После принесения присяги 4 марта 1933 года президент Рузвельт обратился к собравшимся с программной речью, признанной образцом ораторского искусства: "Первым делом разрешите мне высказать твердое убеждение, что единственное, чего нам следует бояться, это страха — отчаянного, безрассудного, неоправданного ужаса, который парализует усилия".
Инаугурация президента Дуайта Эйзенхауэра в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1957
© REUTERS/ Library of Congress/Handout
20 января 1953-го и 20 января 1957-го президентскую клятву произнес Дуайт Эйзенхауэр.
Во время инаугурации Джимми Картера в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1977
© REUTERS/ Marion S. Trikosko/White House Photo/Library of Congress/Handout
20 января 1977 года президентом США стал Джимми Картер. В инаугурационной речи он заявил: "Мы твердо намерены проявлять настойчивость и мудрость в своем стремлении к ограничению арсеналов оружия на Земле теми пределами, которые необходимы для обеспечения собственной безопасности каждой страны".
Танец Джимми и Розалин Картер на инаугурационном бале в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 1977
© REUTERS/ Marion S. Trikosko/White House Photo/Library of Congress/Handout
В 1977 году президент Джимми Картер попытался несколько снизить пафос инаугурационных балов, назвав их вечеринками (party) и установив цену на билеты не свыше 25 долларов.
Участник зимнего фестиваля Сильвестрклаузен в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден, ЩвейцарияСнег, метель и другая зимняя экзотика в разных странах19:1517.01.2017
Участницы Мисс Вселенная во время дефиле в купальниках, Филиппины. 17 января 2017Дефиле в купальниках участниц конкурса "Мисс Вселенная"17:1717.01.2017
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском краеСокровища "Земли леопарда"16:3017.01.2017
Инаугурация президента Уильяма Мак-Кинли, округ Колумбия, США, март 1897Как вступали в должность президенты США15:3817.01.2017
Кадр из фильма МаскаНеподражаемый кривляка Джим Керри10:4017.01.2017
Великое пятно Юпитера, снятое зондом JunoВзгляд с орбиты: необычные космические явления23:3016.01.2017
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154Прощание с погибшими при авиакатастрофе Ту-15414:2816.01.2017
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в ФеодосииНачало боевого дежурства С-400 "Триумф" в Крыму10:3516.01.2017
На месте крушения турецкого грузового Boeing 747 под БишкекомСпасательные работы на месте крушения турецкого самолета под Бишкеком10:2516.01.2017
Выступление группы The BeatlesВеликолепная ливерпульская четверка10:2016.01.2017
Все фотоленты

20 января Барак Обама покинет Белый дом, уступив место в овальном кабинете 45-му президенту США Дональду Трампу. Как проходили инаугурации их предшественников — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.