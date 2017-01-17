Как вступали в должность президенты США

14 сентября 1901 года, в день смерти Мак-Кинли, к присяге главы США привели вице-президента Теодора Рузвельта. В день своего избрания на второй срок Рузвельт объявил, что более не намерен выдвигать свою кандидатуру, поскольку считает доставшиеся ему от Мак-Кинли годы президентства своим первым сроком.