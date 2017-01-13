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Москва под облаками

16:4013.01.2017
(обновлено: 17:36 13.01.2017)
579717
Вид с Останкинской телебашни на Москву-сити
Москва под облаками
Останкинская телебашня
Москва под облаками
Москва под облаками. ЖК Триколор на Проспекте Мира
Москва под облаками. Тимирязевская
Москва под облаками
Москва под облаками. Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни
Москва под облаками. Марфино
Москва под облаками. Триумф-Палас
Москва под облаками
Москва под облаками. ВДНХ
Москва под облаками
Москва под облаками
Москва под облаками. Вид в сторону Шереметьевской улицы
Москва под облаками. Триумф-Палас
Москва под облаками
Москва под облаками. Москва-Сити
Москва под облаками
Вид с Останкинской телебашни на Москву-сити
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити" с Останкинской телебашни.
Москва под облаками
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Бутырский район.
Останкинская телебашня
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Смотровая площадка на Останкинской телебашне.
Москва под облаками
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Главное здание МГУ.
Москва под облаками. ЖК Триколор на Проспекте Мира
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Жилой комплекс "Триколор" на Проспекте Мира.
Москва под облаками. Тимирязевская
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Тимирязевский район.
Москва под облаками
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити".
Москва под облаками. Вид со смотровой площадки Останкинской телебашни
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити".
Москва под облаками. Марфино
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на район Марфино.
Москва под облаками. Триумф-Палас
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Жилой комплекс "Триумф-Палас".
Москва под облаками
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Москву с Останкинской телебашни.
Москва под облаками. ВДНХ
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на ВДНХ.
Москва под облаками
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Москву с Останкинской телебашни.
Москва под облаками
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Москву с Останкинской телебашни.
Москва под облаками. Вид в сторону Шереметьевской улицы
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Шереметьевскую улицу.
Москва под облаками. Триумф-Палас
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Жилой комплекс "Триумф-Палас".
Москва под облаками
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Москву с Останкинской телебашни.
Москва под облаками. Москва-Сити
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити".
Москва под облаками
© Фото: Дмитрий Чистопрудов
Вид на Москву с Останкинской телебашни.
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Москва под облаками на снимках Дмитрия Чистопрудова – в фотоленте Ria.ru.

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