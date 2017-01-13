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Борьба с бездорожьем на ралли "Дакар"

17:0613.01.2017
(обновлено: 19:23 13.01.2017)
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3-й этап ралли Дакар-2017 Сан-Мигель-де-Тукуман — Сан-Сальвадор-де-Жужуй в Аргентине
Мальчик фотографирует КамАЗ Дмитрия Сотникова из России на 5-м этапе ралли Дакар-2017
Французский пилот Кирилл Депре меняет колесо на ралли Дакар-2017
Ралли Дакар-2017
Пилоты Ксавье Понс и Рубен Гарсия на автомобиле Ford Ranger на ралли Дакар-2017
Байкер Рики Брабек из США на ралли Дакар-2017
Байкер Хуан Салвейшьерра из Боливии на ралли Дакар-2017
Пилот Кирилл Депре из Франции на ралли Дакар-2017
Байкер Даниэль Мазукко из Аргентины на ралли Дакар-2017
Пилоты Жиньель Де Вилье из ЮАР и Дирк фон Зитцевитц из Германии на ралли Дакар-2017
Исидре Эстев из Испании на ралли Дакар-2017
Ралли Дакар-2017
Пилот Стефан Петрансель из Франции на ралли Дакар-2017
Байкер Адриан Ван Беверен из Франции на ралли Дакар-2017
Штурман Даниэль Элена из Франции на ралли Дакар-2017
Пилот КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев и штурманы Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов
Пилот Ромен Дюма со штурманом из Франции на ралли Дакар-2017
Байкер Фаусто Мота из Португалии на ралли Дакар-2017
Ралли Дакар-2017
Пилот Хуан Сильва из Аргентины на ралли Дакар-2017
Пилот Нани Рома и его штурман Александр Аро Браво из Испании на ралли Дакар-2017
Пилот Себастьян Леб и его штурман Даниэль Элена на ралли Дакар-2017
3-й этап ралли Дакар-2017 Сан-Мигель-де-Тукуман — Сан-Сальвадор-де-Жужуй в Аргентине
© AFP 2017/ Franck Fife
Пилот "Пежо" Стефан Петрансель и штурман Жан-Поль Коттре (Франция) на 3-м этапе ралли в Аргентине.
Мальчик фотографирует КамАЗ Дмитрия Сотникова из России на 5-м этапе ралли Дакар-2017
© AP Photo/ Martin Mejia
Экипаж "КАМАЗ-мастер" в составе пилота Дмитрия Сотникова и штурмана Руслана Ахмадеева на 5-м этапе ралли в Боливии.
Французский пилот Кирилл Депре меняет колесо на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Французский пилот "Пежо" Кирилл Депре меняет колесо после 7-го этапа ралли в Боливии.
Ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Martin Mejia/Pool
Гонщик из Нидерландов Кис Кулен (Kees Koolen) на седьмом этапе ралли в Боливии.
Пилоты Ксавье Понс и Рубен Гарсия на автомобиле Ford Ranger на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Jorge Adorno
Пилот "Форда" Ксавье Понс и штурман Рубен Гарсия (Испания) на старте ралли в Асунсьоне, Парагвай.
Байкер Рики Брабек из США на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Franck Fife/Pool
Гонщик из США Рики Брабекна на 8-м этапе ралли в Боливии.
Байкер Хуан Салвейшьерра из Боливии на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Гонщик Хуан Салвейшьерра из Боливии на 8-м этапе ралли.
Пилот Кирилл Депре из Франции на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Franck Fife/Pool
Пилот "Пежо" Кирилл Депре и штурман Дэвид Кастера (Франция) на 8-м этапе ралли в Боливии.
Байкер Даниэль Мазукко из Аргентины на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Аргентинский гонщик Даниэль Маззуко на старте ралли в Асунсьоне, Парагвай.
Пилоты Жиньель Де Вилье из ЮАР и Дирк фон Зитцевитц из Германии на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Jorge Adorno
Пилот Toyota Жиньель Де Вилье из ЮАР и штурман Дирк фон Зитцевитц из Германии на старте ралли в Асунсьоне, Парагвай.
Исидре Эстев из Испании на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Пилот Mitsubishi Исидре Эстев из Испании и штурман Шема Вильялобос на 7-м этапе ралли в Боливии.
Ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Martin Mejia
Британский гонщик Сэм Сандерлендн на 7-м этапе ралли в Боливии.
Пилот Стефан Петрансель из Франции на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Franck Fife/Pool
Пилот "Пежо" Стефан Петрансель и штурман Жан-Поль Коттре (Франция) на 7-м этапе ралли в Боливии.
Байкер Адриан Ван Беверен из Франции на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Французский гонщик Yamaha Эдриан Ван Беверен на 7-м этапе ралли в Боливии.
Штурман Даниэль Элена из Франции на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Штурман "Пежо" Даниэль Элена (Франция) после 7-го этапа ралли.
Пилот КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев и штурманы Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов
© AFP 2017/ Franck Fife
Пилот "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев и штурманы Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов на 10-м этапе ралли в Аргентине.
Пилот Ромен Дюма со штурманом из Франции на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Французский пилот "Пежо" Ромен Дюма на 7-м этапе ралли в Боливии.
Байкер Фаусто Мота из Португалии на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Португальский гонщик Yamaha Фаусто Мота после 5-го этапа ралли в Боливии.
Ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Пилот Toyota Кристиан Лавьель и штурман Жан-Пьер Гарсин (Франция) на 7-м этапе ралли в Боливии.
Пилот Хуан Сильва из Аргентины на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Аргентинский экипаж Mercedes на 5-м этапе ралли в Боливии.
Пилот Нани Рома и его штурман Александр Аро Браво из Испании на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Пилот Toyota Нани Рома и штурман Александр Аро Браво (Испания) на 7-м этапе ралли в Боливии.
Пилот Себастьян Леб и его штурман Даниэль Элена на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Franck Fife/Pool
Пилот "Пежо" Себастьян Леб и штурман Даниэль Элена (Франция) на 8-м этапе ралли в Боливии.
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Участники ралли "Дакар-2017" — в фотоленте Ria.ru.

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