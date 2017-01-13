Открытие памятника Сергею Королеву и Юрию Гагарину

Открытие памятника С.Королеву и Ю.Гагарину в подмосковном Королеве — в фотоленте Ria.ru.
- На такой скамейке с такими личностями не стыдно и сфоткаться!11:4713.01.20176
- E.Korhagin в ответ пользователю Сергей Сергеев(показатьскрыть)Сергей Сергеев, не стыдно сфоткаться? Может хватит этой селфи-мании? По моему из ныне живущих только Илону Маску не стыдно будет сесть рядышком, да и то с уважением к первопроходцам.14:4213.01.20172
- На такой скамейке с такими личностями не стыдно и сфоткаться!11:4713.01.20176
- Королёв нормально, а Гагарин не похож. Я бы даже сказал какой то страшненький получился. ) Но понятно что "скульптор так видит" )))11:5813.01.20171
- а памятник сотрудникам НКВД не поставят которые на пытках Королеву челюсть сломали?13:5113.01.20170
- E.Korhagin в ответ пользователю Сергей Сергеев(показатьскрыть)Сергей Сергеев, не стыдно сфоткаться? Может хватит этой селфи-мании? По моему из ныне живущих только Илону Маску не стыдно будет сесть рядышком, да и то с уважением к первопроходцам.14:4213.01.20172
- Meteor в ответ пользователю Zhenyok(показатьскрыть)Zhenyok, староват для своих 28 лет.22:2213.01.20170
- Да, Гагарин не особо похож... Главное что вспомнили о них. Страна должна знать своих героев.10:4414.01.20170
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