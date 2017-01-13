Киевское барокко: как пенсионер подъезд в дворец превратил

Киевский пенсионер расписал подъезд в стиле барокко. Результат 15-летних трудов — в фотоленте Ria.ru.
- Alexey Andreev в ответ пользователю sneg2(показатьскрыть)sneg2, я "просканировал любительскую работу" с точки зрения хотел бы я видеть все это каждый день, уходя на работу и возвращаясь... Вот Брынцалову это может быть понравилось бы, только у него золота по боле...15:5513.01.2017-4
- Эстэты и они же женского полу. У кого есть желание, но нет под рукамЕ мастеров живописи, могу поспособствовать в квадратах малевича в стиле барокко. Могу предложить огранку подобных полотен на стенах ваших обшарпанных вами подъездов в стиле ампир с гвоздями б/у из копыт лошадей породы Владимирский тяжеловоз.16:3913.01.2017-5
- Сергей Николаевич в ответ пользователю Alexey Andreev(показатьскрыть)Alexey Andreev, пусть завидуют почитатели малевичей и прочей цыганщины на стенах подъездов.17:1513.01.2017-4
- АлександрМасленников в ответ пользователю Alexey Andreev(показатьскрыть)Alexey Andreev, во-первых, изменение интерьера подъезда приятно, во-вторых, человек делает ремонт за свой счет, в-третьих, этот пенсионер явно не из числа угрюмых и гадящих соседей. Если что, то я не минусовал.17:2013.01.20173
- Сергей Николаевич в ответ пользователю Alexey Andreev(показатьскрыть)А вообще, любители и почитатели подъездного ширпотреба, в не зависимости от страны, в которой находится подъезд, архитектура-это застывшая музыка. Это нас так на предмете архитектура учили.
В данном случае она из кастрюли убежала и засохла. Майстер принялся за обиход , роспись, стен, а с потолком не закончил.
Вспоминается изречение дворника Тихона, насчет невест.17:2813.01.2017-1
- Мне бы такого соседа!19:5013.01.20175
- Alexey Andreev в ответ пользователю АлександрМасленников(показатьскрыть)АлександрМасленников, все три высказывания бесспорны, а четвертое - приятно.20:0813.01.2017-2
- Alexey Andreev в ответ пользователю Сергей Николаевич(показатьскрыть)Сергей Николаевич, )))20:0913.01.2017-3
- Это ж сколько труда вложенно и сил уже не молодецких! Фору даст многим ! Спасибо за ваш труд,мир стал чуточку ярче и добрее !22:1713.01.20173
- Rob Braz в ответ пользователю Павел Горбушин(показатьскрыть)Павел Горбушин, подъезд есть? - Приступайте!23:1113.01.20172
- dritata в ответ пользователю Alexey Andreev(показатьскрыть)Alexey Andreev, ну ,например, я не интерьер оцениваю, а титанический труд деда и его личные качества, такие, как упорство в достижении поставленной цели (15 лет, Карл!) и смелость ( мало кто рискнет ведь душу вкладывать для других). Поэтому - что именно и в каком стиле делает он (и подобные ему люди), роли не играет, мне интереснее он сам как человек и где бы мне взять столько упрямства на хорошее дело, сколько у него. И плюсую я его труды, а не стиль или элементы декора. А минусы Вы словили скорее за некоторый снобизм суждений(не обижайтесь) - Ваш хороший вкус не повод недооценивать чужой труд, человек старался ведь, душу вкладывал."Обидеть художника может каждый"(с).00:1914.01.20175
- Потрясающе!
Если вот так, каждый вкладывал бы душу в то, что ему по силам.00:5614.01.20174
- Молодец! А мы дружно платим капремонт и также дружно ждем 30 лет каких-нибудь бракоделов... Все у нас надеются на "дядю", того что придет и все им сделает красиво. Лентяи!10:2714.01.20172
- Александр Макаров в ответ пользователю samoshkin2911(показатьскрыть)samoshkin2911, кабы так, жить нам в Земном Раю... А где мы сейчас Вы и сами знаете.10:3614.01.20170
- Очень даже, стильно, красиво, сколько деталей... Друзья украинцы и россияне, вот вам пример европейскости что ли, даже лучше.10:5514.01.20170
- Респект!11:4714.01.20171
- Alexey Andreev в ответ пользователю dritata(показатьскрыть)dritata, Сейчас получу еще кучу минусов, но все таки отвечу:
1. труд титанический, да (человек занимает себя на пенсии)
2. смелость "... душу вкладывать для других" - эта работа делается для себя (любимого) в первую очередь. Как реально соседи воспринимают эту работу - никто здесь не знает.
3. "что именно и в каком стиле делает он" - роль играет, т.к. он это делает в общественном, общем месте, там, где люди находятся разные, с разными вкусами, с разным восприятием, которым может не нравится то, что он делает.
4. "И плюсую я его труды, а не стиль или элементы декора." - тогда и Петр-I, работы Церетели, навязанный Городу, должен получить кучу плюсов (и получает).
Как и новые дизайнерские остановки, красивые, с камерами и розетками, но элементарно не защищающие от ветра.
Можно вложить огромнейший труд, и получить на выходе кучу, потому что художнику не интересен зритель, художнику интересен только он сам в своем труде, произведении...
Поэтому его произведением пользоваться, воспринимать невозможно, неудобно, как не удобно сидеть на красивейшем троне, но не приспособленном для длительного сидения.
И еще - все мы смертны. Кто все это будет поддерживать, ремонтировать?
Что будет, когда нужно будет сделать косметический ремонт подъезда?
О своем восприятии: мне нравятся нестандартно, красиво оформленные подъезды, чистые, с цветами, картинами, художественными росписями.
В данном конкретном пространстве мне бы не хотелось долго находится, видеть это каждый день.
О терминологии: в данном случае, в отношении меня (не обижаюсь) формулировка "снобизм" не подходит, ибо "сноб - человек, восхищающийся высшим обществом и тщательно подражающий его манерам и вкусам" , что для меня совершенно не приемлемо.
За что "словил" минусы (точнее будет - почему) - я знаю.
Остаюсь при своем мнении, озвученном в начале обсуждения.
Ну а теперь можете минусовать (предварительно внимательно вникнув в написанное)...13:0514.01.2017-2
- dritata в ответ пользователю Alexey Andreev(показатьскрыть)Alexey Andreev, упрямый Вы человек)). Надо уметь наслаждаться моментом, слишком правильный - не значит "счастливый" ). И потом, на вкус и цвет все фломастеры разные ;Р.14:2014.01.20171
- Здорово!Какая красота!! Молодец дед,делом занимается.14:5114.01.20171
- rskomi в ответ пользователю Alexey Andreev(показатьскрыть)Alexey Andreev, Ну да, стены окрашенные зелёно-синей краской и побелка круче. Кто слаще репы ничего не видел, с тем о сладком сложно спорить.16:5314.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)