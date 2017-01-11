Космическая миссия "Вояджеров"

Снимки с орбитального телескопа "Хаббл" помогли ученым прочертить дальнейший путь зондов "Вояджер" после того, как они покинут Солнечную систему и отправятся к другим звездам и в пустоту между ними, о чем астрономы рассказали на очередной конференции Американского астрономического общества в Грейпвайне.