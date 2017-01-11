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Фото

Космическая миссия "Вояджеров"

18:2811.01.2017
126172
Вояджер-2 запущен 20 августа 1977
Фотография южного полушария Юпитера была получена Вояджером-2
Золотая пластинка Вояджера
Установка позолоченной записи Звуки Земли
Ракета Titan Centaur
Космический аппарат Вояджер-2 достиг Нептуна и его спутника Тритона летом 1989 года
Снимок спутника Урана Миранды космическим аппаратом Вояджер-2
Члены научной команды Вояджерсмотрят свежие снимки Тритона спутника Нептуна, сделанные Вояджер-2. Август 1989 года
Земля на расстоянии 6 миллиардов километров снятая зондом Voyager-1
Кольца Сатурна снятые зондом Вояджер
Снимок Энцелада - спутника Сатурна сделанный зондом Вояджер
Зонд Вояджер в полете в представлении художника
Первое изображение Земли и Луны на комбинированном снимке сделанным зондом Вояджер-2. 18 сентября 1977 год
Комбинированное изображение планет сделанное из снимков двух космических аппаратов Вояджер
Штормы на Юпитере снятые зондом Вояджер-2
Снимок Тритона - спутника Нептуна сделанный зондом Вояджер-2
Кольца Сатурна снятые зондом Вояджер
Снимок Тритона - спутника Нептуна сделанный зондом Вояджер-2
Снимок извержения вулкана на Ио - спутнике Юпитера, сделанный зондом Вояджер
Снимок Урана сделанный зондом Вояджер-2 в январе 1986 года
Космический телескоп Хаббл фиксирует возможное местонахождение зондов Вояджер
Вояджер-2 запущен 20 августа 1977
© Фото: NASA/JPL-Caltech
Зонды-близнецы "Вояджер-1" и "Вояджер-2" отправились в космос в сентябре 1977 года, став к сегодняшнему дню наиболее удалившимися от Земли и самыми долгоживущими космическим аппаратами.
Фотография южного полушария Юпитера была получена Вояджером-2
© NASA/JPL
Фотография южного полушария Юпитера, полученная "Вояджером-2" 25 июня 1979 года с расстояния 12 млн км.
Золотая пластинка Вояджера
© NASA
К борту каждого "Вояджера" прикреплена круглая алюминиевая коробка с позолоченных видеодиском.
Установка позолоченной записи Звуки Земли
© NASA
На золотой пластинке "Вояджера" записаны 27 музыкальных произведений, приветствия на 55 языках, в том числе на 7 древних, различные звуки Земли и 116 изображений, закодированных как видеосигналы.
Ракета Titan Centaur
© AP Photo/ Jim Bourdier
"Вояджеры" стали третьим и четвертым космическими аппаратами, план полета которых предусматривал вылет за пределы Солнечной системы (первыми двумя были "Пионер-10" и "Пионер-11").
Космический аппарат Вояджер-2 достиг Нептуна и его спутника Тритона летом 1989 года
© NASA
Проект считается одним из самых успешных и результативных в истории межпланетных исследований, "Вояджер-2" впервые достиг Урана и Нептуна (на фото).
Снимок спутника Урана Миранды космическим аппаратом Вояджер-2
© NASA/ JPL
Снимок спутника Урана Миранды, сделанный "Вояджером-2" 24 января 1986 года с расстояния около 30 тысяч км.
Члены научной команды Вояджерсмотрят свежие снимки Тритона спутника Нептуна, сделанные Вояджер-2. Август 1989 года
© NASA/ JPL-Caltech
В августе 1989 года специалисты получили снимки Тритона, крупнейшего спутника Нептуна, сделанные "Вояджером-2".
Земля на расстоянии 6 миллиардов километров снятая зондом Voyager-1
© NASA/ JPL-Caltech
Как показали эти наблюдения, зонды сейчас находятся в так называемом локальном облаке межзвездного газа, которое окружает "пузырь" Солнечной системы на расстоянии в несколько миллиардов километров. На фото: Земля на расстоянии 6 миллиардов километров, снятая "Вояджером-1".
Кольца Сатурна снятые зондом Вояджер
© NASA/ JPL
"Вояджеры" впервые передали качественные снимки Сатурна.
Снимок Энцелада - спутника Сатурна сделанный зондом Вояджер
© NASA/ JPL
Снимок Энцелада, спутника Сатурна, сделанный зондом "Вояджер".
Зонд Вояджер в полете в представлении художника
© NASA/ JPL
Как ожидают создатели зондов, "Вояджеры" проработают еще как минимум до 2020 года и соберут информацию о свойствах межзвездной среды и границы между гелиосферой и открытым космосом.
Первое изображение Земли и Луны на комбинированном снимке сделанным зондом Вояджер-2. 18 сентября 1977 год
© NASA
Изображение Земли и Луны на комбинированном снимке, сделанном из первых изображений, переданных зондом "Вояджер-2" 18 сентября 1977 года с расстояния 11,66 млн километров от Земли.
Комбинированное изображение планет сделанное из снимков двух космических аппаратов Вояджер
© NASA/ JPL-Caltech
Комбинированное изображение планет, сделанное из снимков двух космических аппаратов "Вояджер".
Штормы на Юпитере снятые зондом Вояджер-2
© NASA
Большое Красное пятно Юпитера. До полета "Вояджеров" многие астрономы полагали, что пятно имеет твердую природу. Как выяснилось, оно представляет собой гигантский ураган, размерами 24-40 тысяч км в длину и 12-14 тысяч км в ширину.
Снимок Тритона - спутника Нептуна сделанный зондом Вояджер-2
© NASA/ JPL-Caltech
Снимок Тритона, спутника Нептуна, сделанный зондом "Вояджер-2".
Кольца Сатурна снятые зондом Вояджер
© NASA
Кольца Сатурна, снятые зондом "Вояджер".
Снимок Тритона - спутника Нептуна сделанный зондом Вояджер-2
© NASA/ JPL / USGS
Снимок Тритона, спутника Нептуна, сделанный зондом "Вояджер-2".
Снимок извержения вулкана на Ио - спутнике Юпитера, сделанный зондом Вояджер
© NASA/ JPL
"Вояджер" сфотографировал извержение вулкана на Ио - спутнике Юпитера.
Снимок Урана сделанный зондом Вояджер-2 в январе 1986 года
© NASA
Снимок Урана, сделанный зондом "Вояджер-2" в январе 1986 года.
Космический телескоп Хаббл фиксирует возможное местонахождение зондов Вояджер
© NASA
Снимки с орбитального телескопа "Хаббл" помогли ученым прочертить дальнейший путь зондов "Вояджер" после того, как они покинут Солнечную систему и отправятся к другим звездам и в пустоту между ними, о чем астрономы рассказали на очередной конференции Американского астрономического общества в Грейпвайне.
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Снимки, сделанные зондами-близнецами "Вояджер-1" и "Вояджер-2", — в фотоленте Ria.ru.

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