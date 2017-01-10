Древний Выборг

Обелиск Броглио - памятник, установленный в 1827 году на скале в выборгском парке Монрепо в память о двух братьях Броглио - Огюсте-Сезаре и Шарле-Франсуа, погибших в сражениях наполеоновских войн. Огюст пал под Аустерлицем, а Шарль — под Кульмом.