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Древний Выборг

11:0810.01.2017
(обновлено: 12:09 10.01.2017)
06871
Старый город в Выборге
Старый город в Выборге
Выборгский замок в городе Выборг
Парк Монрепо в городе Выборг
Выборгский замок в городе Выборг
Старый город в Выборге
Одна из улиц Выборга
Обелиск братьев Броглио в парке Монрепо города Выборг
Часовая башня в городе Выборг
Старый город в Выборге
Памятник Торгильсу Кнутссону в городе Выборг
Выборгский замок в городе Выборг
Прохожий на одной из улиц Выборга
Ратуша города Выборг
Одна из улиц Выборга
Старый город в Выборге
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Архитектурный облик Старого города, исторической части Выборга, сложился за более чем семь столетий под влиянием нескольких национальных культур - шведской, финской, немецкой, русской.
Старый город в Выборге
© РИА Новости. Константин Чалабов
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В Старом городе расположены архитектурные памятники разных эпох — от древних построек времен Средневековья до зданий конца XX - начала XXI века.
Выборгский замок в городе Выборг
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Древнейшее из выборгских укреплений - Выборгский замок.
Парк Монрепо в городе Выборг
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Парк Монрепо - скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива.
Выборгский замок в городе Выборг
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Выборгский замок был основан шведами в 1293 году, в ходе Третьего крестового похода на Карельскую землю. Его дозорная и боевая башня долгое время считалась самой высокой среди башен скандинавских феодальных замков.
Старый город в Выборге
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Площадь Старой ратуши - самая старая из существующих выборгских площадей. Считается, что именно на ней в 1403 году был торжественно зачитан указ шведского короля Эрика Померанского о даровании Выборгу прав города.
Одна из улиц Выборга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Благодаря уникальной архитектуре улицы Выборга часто становились местом съемок художественных фильмов. В частности, в городе снимали картину "Д’Артаньян и три мушкетера".
Обелиск братьев Броглио в парке Монрепо города Выборг
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Обелиск Броглио - памятник, установленный в 1827 году на скале в выборгском парке Монрепо в память о двух братьях Броглио - Огюсте-Сезаре и Шарле-Франсуа, погибших в сражениях наполеоновских войн. Огюст пал под Аустерлицем, а Шарль — под Кульмом.
Часовая башня в городе Выборг
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Часовая башня - доминанта Старого города, бывшая соборная колокольня. Ее нижний ярус был построен еще в 1494 году. У Часовой башни снимали один из эпизодов советского фильма "Земля Санникова".
Старый город в Выборге
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Площадь Старой Ратуши.
Памятник Торгильсу Кнутссону в городе Выборг
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Памятник основателю Выборгского замка шведскому маршалу Торгильсу Кнутссону работы скульптора Вилле Валльгрена был установлен на современной площади Старой Ратуши 4 октября 1908 года. Он стал первым памятником Выборга.
Выборгский замок в городе Выборг
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Выборгский замок - один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников западноевропейского средневекового военного зодчества.
Прохожий на одной из улиц Выборга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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На одной из улиц Выборга.
Ратуша города Выборг
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Памятник маршалу Торгильсу Кнутссону у Старой Ратуши простоял ровно сорок лет, в 1948 году он был демонтирован. Скульптуру сильно повредили, однако она избежала переплавки. В 1993 году памятник был восстановлен.
Одна из улиц Выборга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Одна из улиц Выборга.
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Достопримечательности Выборга — в фотоленте Ria.ru.

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