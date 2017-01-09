США
10.0110 января00:00МСК
USD59.90-0.76
EUR63.11-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Премия "Золотой глобус": почетные гости и счастливые триумфаторы

14:5009.01.2017
059666
Актеры Райан Гослинг и Эмма Стоун получили премию Золотой глобус за роли Ла-ла Ленд
Продюсеры фильма Джордан Хоровиц и Фред Бергер получили премию Золотой глобус за Ла-ла Ленд
Актриса Приянка Чопра на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Актриса Оливия Калпо на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Актер Сильвестр Сталлоне со своей семьей на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Актер Билли Боб Торнтон получил премию Золотой глобус за роль в сериале Голиаф
Звание Мисс Золотой глобус получили дочери Сильвестра Сталлоне
Актриса Джессика Бил и певец Джастин Тимберлейк на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Актриса София Вергара на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Золотой глобус за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Клер Фой за Корону
Леонардо Ди Каприо на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Актриса Изабель Юппер и продюсер Пол Верховен на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Актрисы Николь Кидман и Риз Уизерспун на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Актриса Сара Полсон
Актриса Натали Портман и ее муж Бенжамен Мильпье
Продюсер Аделе Романски получил премию Золотой глобус за фильм Лунный свет
Актриса Эльза Патаки на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Фильм Лунный свет выиграл Золотой глобус в номинации Лучший драматический фильм
Актриса Джулия Луи-Дрейфус
Актер Кейси Аффлек победил в номинации Лучший драматический актер
Актриса Блейк Лайвли
Сериал Американская история преступлений получил Золотой глобус
Модель Наоми Кэмпбелл и актер Мэтт Бомер на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Актер Том Хиддлстон на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Модель Хайди Клум на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
Актриса Мэрил Стрип получила специальную премию Сесиля Б. Де Милля в рамках Золотого глобуса
Актеры Райан Гослинг и Эмма Стоун получили премию Золотой глобус за роли Ла-ла Ленд
© AFP 2016/ Robyn Beck
Канадский актер Райан Гослинг и американская актриса Эмма Стоун получили премию "Золотой глобус" за лучшее исполнение главных ролей в мюзикле "Ла-ла-ленд".
Продюсеры фильма Джордан Хоровиц и Фред Бергер получили премию Золотой глобус за Ла-ла Ленд
© REUTERS/ Paul Drinkwater
"Ла-ла-ленд" был признан лучшим мюзиклом. Этот фильм также был удостоен награды за оригинальную музыку, заглавную композицию, режиссуру и сценарий.
На фото: продюсеры Джордан Хоровиц и Фред Бергер получают награду за картину "Ла-ла-ленд".
Актриса Приянка Чопра на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Индийская актриса Приянка Чопра на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса Оливия Калпо на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mike Blake
Американская актриса Оливия Калпо на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актер Сильвестр Сталлоне со своей семьей на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mike Blake
Актер Сильвестр Сталлоне с супругой и дочерьми на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актер Билли Боб Торнтон получил премию Золотой глобус за роль в сериале Голиаф
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Лучшим актером в драматическом сериале был признан Билли Боб Торнтон за работу в картине "Голиаф".
Звание Мисс Золотой глобус получили дочери Сильвестра Сталлоне
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Три дочери Сильвестра Сталлоне Скарлет, Систин и София получили почетный титул "Мисс Золотой глобус-2017", позволяющий им провожать на сцену номинантов и вручать им заветные статуэтки.
Актриса Джессика Бил и певец Джастин Тимберлейк на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AFP 2016/ Valerie Macon 
Актриса Джессика Бил и певец Джастин Тимберлейк на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса София Вергара на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AFP 2016/ Valerie Macon
Колумбийская актриса София Вергара на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Золотой глобус за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Клер Фой за Корону
© AP Photo/ Matt Sayles
"Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила британская актриса Клэр Фой, сыгравшая молодую королеву Елизавету Вторую в картине "Корона".
Леонардо Ди Каприо на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Актер Леонардо Ди Каприо на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса Изабель Юппер и продюсер Пол Верховен на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Французская актриса Изабель Юппер получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драматическая актриса" за главную роль в фильме "Она". Режиссер этой картины Пол Верховен получил премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Актрисы Николь Кидман и Риз Уизерспун на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Актрисы Николь Кидман и Риз Уизерспун на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса Сара Полсон
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале завоевала актриса Сара Полсон, сыгравшая адвоката в криминальной картине "Народ против О.Джея Симпсона: американская история преступлений".
Актриса Натали Портман и ее муж Бенжамен Мильпье
© REUTERS/ Mike Blake
Актриса Натали Портман и ее муж хореограф Бенжамен Мильпье на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Продюсер Аделе Романски получил премию Золотой глобус за фильм Лунный свет
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма" завоевала картина "Лунный свет". Награду получил продюсер фильма Аделе Романски.
Актриса Эльза Патаки на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AFP 2016/ Valerie Macon 
Испанская и американская актриса Эльза Патаки на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Фильм Лунный свет выиграл Золотой глобус в номинации Лучший драматический фильм
© AFP 2016/ Robyn Beck
Создатели картины "Лунный свет", которая получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".
Актриса Джулия Луи-Дрейфус
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Американская актриса и комик Джулия Луи-Дрейфус на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актер Кейси Аффлек победил в номинации Лучший драматический актер
Актер Кейси Аффлек завоевал "Золотой глобус" за лучшую драматическую роль за работу в картине "Манчестер у моря".
Актриса Блейк Лайвли
© AFP 2016/ Valerie Macon
Актриса Блейк Лайвли на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Сериал Американская история преступлений получил Золотой глобус
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Создатели картины "Народ против О.Джея Симпсона: американская история преступлений", которая получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал".
Модель Наоми Кэмпбелл и актер Мэтт Бомер на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл и американский актер Мэтт Бомер на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актер Том Хиддлстон на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Британский актер Том Хиддлстон получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в сериалах" за роль в мини-сериале "Ночной администратор".
Модель Хайди Клум на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AFP 2016/ Valerie Macon
Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса Мэрил Стрип получила специальную премию Сесиля Б. Де Милля в рамках Золотого глобуса
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Актриса Мэрил Стрип получила специальную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Актриса Приянка Чопра на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-ХиллзПремия "Золотой глобус": почетные гости и счастливые триумфаторы14:5009.01.2017
Посетитель в зоологическом музее Санкт-ПетербургаЭкспонаты Зоологического музея Санкт-Петербурга12:5509.01.2017
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал КузнецовТо взлет, то посадка: боевое дежурство морской авиации России в Сирии12:0409.01.2017
Участники Второго зимнего Московского Велопарада на Кремелвской набережойМороз спорту не помеха. Зимний велопарад в Москве11:3009.01.2017
Мужчина на смотровой площадке в морозный деньМосковские морозы10:3209.01.2017
Музыкант Дэвид БоуиДэвид Боуи, музыкант и актер10:0008.01.2017
Северокорейский лидер Ким Чен Ын приветствует женскую футбольную команду в аэропорту ПхеньянаВеликий наследник великого вождя Ким Чен Ын10:0008.01.2017
Рождественское богослужение в храме Христа СпасителяПразднование Рождества в России09:4907.01.2017
Полицейские в США. Архивное фотоСМИ: в аэропорту Флориды царит паника22:5006.01.2017
Рулетка в Сочи Казино и КурортОткрытие первого казино в Сочи13:3506.01.2017
Все фотоленты

Торжественна церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус", которая состоялась накануне в Лос-Анджелесе, — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.