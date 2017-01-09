Премия "Золотой глобус": почетные гости и счастливые триумфаторы

"Ла-ла-ленд" был признан лучшим мюзиклом. Этот фильм также был удостоен награды за оригинальную музыку, заглавную композицию, режиссуру и сценарий.

На фото: продюсеры Джордан Хоровиц и Фред Бергер получают награду за картину "Ла-ла-ленд".