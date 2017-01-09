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Экспонаты Зоологического музея Санкт-Петербурга

12:5509.01.2017
(обновлено: 12:56 09.01.2017)
07261
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Зоологический музей Санкт-Петербурга
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Скелет синего кита в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Саблезубая кабарга в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Зоологический музей Зоологического института Российской Академии Наук основан в 1832 году на базе зоологических коллекций Натурального кабинета Кунсткамеры.
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Коллекция животных, представленная в Зоологическом музее РАН, насчитывает примерно 30 тысяч экспонатов и является одной из трех крупнейших в мире.
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга.
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Наибольший интерес для посетителей представляет экспозиция "мамонтового" зала, со знаменитым чучелом Березовского мамонта, скелетом южного слона и мумиями мамонтят, абсолютный возраст которых определяется примерно в 40 тысяч лет.
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Общая площадь экспозиции музея составляет 6 тысяч квадратных метров.
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Петр I уделял большое внимание собиранию коллекций животных в Российской Империи. Им был издан ряд указов, обязывавших местные власти доставлять в столицу различные произведения природы своего края.
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга.
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Первый этаж музея посвящен всем группам животных планеты: от маленьких птичек до крупнейших на Земле млекопитающих.
Зоологический музей Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Зоологический музей Санкт-Петербурга.
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга.
Скелет синего кита в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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В зоологическом музее Санкт-Петербурга находится один из крупнейших в мире музейных экземпляров синего кита (длиной в 27 метров).
Саблезубая кабарга в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Саблезубая кабарга в зоологическом музее Санкт-Петербурга.
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Искусство изготовления чучел требует от мастера знания технических приемов и художественного таланта.
Посетитель в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Хорошо сделанное чучело должно выглядеть как живое существо, для этого таксидермисту необходимо не только точно передать естественный облик животного, но и придать ему естественную, живую позу.
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Экспозиции музея пополняются экспонатами, привезенными из экспедиций в самые разные уголки Земного шара, в которых принимают участие сотрудники Зоологического института.
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Посетители в зоологическом музее Санкт-Петербурга.
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Зоологический музей Санкт-Петербурга — в фотоленте Ria.ru.

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