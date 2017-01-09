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Мороз спорту не помеха. Зимний велопарад в Москве

11:3009.01.2017
(обновлено: 12:57 09.01.2017)
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Участники Второго зимнего Московского Велопарада на Кремелвской набережой
Участники Второго зимнего Московского Велопарада в сопровождении машины сотрудников ДПС на Кремелвской набережой
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
Участник Второго зимнего Московского Велопарада
Участник Второго зимнего Московского Велопарада на Фрунзенской набережной
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед началом заезда
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
Участник Второго зимнего Московского Велопарада на Фрунзенской набережной
Участники Второго зимнего Московского Велопарада
Участники Второго зимнего Московского Велопарада на Фрунзенской набережной
Участник Второго зимнего Московского Велопарада на Кремелвской набережой
Участник Второго зимнего Московского Велопарада возле Красной площади
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
Участник Второго зимнего Московского Велопарада
Участники Второго зимнего Московского Велопарада
Участники Второго зимнего Московского Велопарада на Кремелвской набережой
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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В воскресенье в Москве прошел зимний велопарад.
Участники Второго зимнего Московского Велопарада в сопровождении машины сотрудников ДПС на Кремелвской набережой
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Мероприятие состоялось в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Зимний велозабег собрал более 500 участников, несмотря на оранжевый уровень опасности, объявленный в Москве из-за сильных морозов.
Участник Второго зимнего Московского Велопарада
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Каждый участник внимательно отнесся к своему здоровью и утеплился согласно погодным условиям.
Участник Второго зимнего Московского Велопарада на Фрунзенской набережной
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Ни один из участников зимнего велопарада не обратился за медицинской помощью после его окончания.
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед началом заезда
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Зимний велопарад прошел в столице уже во второй раз.
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Сбор участников начался 8 января в 10.00 на ул. 3-я Фрунзенская. Старт – в 11.00.
Участник Второго зимнего Московского Велопарада на Фрунзенской набережной
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Маршрут прошёл по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно.
Участники Второго зимнего Московского Велопарада
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Многие участвовали в велопараде в костюмах зимних волшебников и других сказочных персонажей.
Участники Второго зимнего Московского Велопарада на Фрунзенской набережной
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Средняя скорость движения участников составила 14-15 километров в час.
Участник Второго зимнего Московского Велопарада на Кремелвской набережой
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Около 12.00 колонна из более 500 смельчаков, которым оказался не страшен мороз, завершила заезд.
Участник Второго зимнего Московского Велопарада возле Красной площади
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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В департаменте транспорта ранее призвали участников велозаезда внимательно отнестись к мероприятию, соблюдать технику безопасности из-за неблагоприятных погодных условий, им также было предложено перенести дату проведения велозабега.
Участники Второго зимнего Московского Велопарада перед заездом
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Для обеспечения безопасности велосипедистов на старте и финише дежурили бригады центра экстренной медицинской помощи столичного департамента здравоохранения и сотрудники МЧС, готовые оказать необходимую помощь.
Участник Второго зимнего Московского Велопарада
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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В Москве и Подмосковье в субботу из-за сильных морозов был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днём воскресенья, 8 января в Москве температура воздуха понизилась до -25…- 27 градусов.
Участники Второго зимнего Московского Велопарада
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Зимний велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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Зимний велопарад в Москве, который завершил череду новогодних праздников, — в фотоленте Ria.ru.

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