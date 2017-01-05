Раиса Горбачева - первая первая леди страны

5 января исполняется 85 лет со дня рождения Раисы Максимовны Горбачевой — жены первого и единственного президента Советского Союза.
- Леди - это внутреннее состояние женщины, полученное в результате селекции и воспитания.
К этой женщине, имевшей душу кухарки, такое слово нельзя употреблять. Жажда власти, непомерное честолюбие, амбициозность, карьеризм, тщеславность - вот движетели этой женщины. И чем выше она взбиралась, тем больше вырастали эти качества. И выросли настолько, что она пожертвовала страной, чтобы "возвысится" до звания "великой женщины в мировой истории"! Падения она не пережила. Или Господь наказал.20:3605.01.20173
- Господин гражданин в ответ пользователю lazyturtle(показатьскрыть)lazyturtle, они все такие. Что прошлые, что нынешние.20:4505.01.20171
- не злили бы людей "такими" новостями.
это не леди, это информационная затычка была. когда нечего было рассказывать народу, всегда эту показывали - сытую, красиво одетую, летающую по всему миру бабу.21:1705.01.20171
- Очень интересная женщина.Достойно представляла нашу страну за рубежом. Возможно,что-то она делала не так...Понятно когда в стране полки пустые,Раиса Максимовна не вызывала симпатию народа... Но, она жена президента великой страны,не должна была одеваться и выглядеть плохо... Светлая память!21:2005.01.20170
- Вот что есть, у Обмана Бардака от этой тетки. Что та, что этот сукин сын, разваливали две огромные страны, под красивые лозунги...21:3905.01.2017-1
- По указке этой леди мы разоружились и развалился СССР. Она и есть автор перестройки.21:5005.01.20173
- Об усопших - или хорошо или ничего. Поэтому - ничего.22:5505.01.20171
- Александр в ответ пользователю Andrey Minin(показатьскрыть)Andrey Minin, вот теперь я понимаю Президента Российской Федерации В.В. Путина. Ты избран народом Президентом, а не твоя жена. А о порядочности семьи Горбачёва, мы ни когда не узнаем. Знаю одно, живёт семья в шоколаде, а народ бывшего Союза в г...22:5605.01.20170
- игорь в ответ пользователю foto-w(показатьскрыть)foto-w, людям наверное нравится читать00:0006.01.20170
- игорь в ответ пользователю alekseymartin(показатьскрыть)alekseymartin, мазохизм какой-то?00:0106.01.20170
- игорь в ответ пользователю Сергей(показатьскрыть)Сергей, это же хорошо, когда сыт, одет. нельзя же главе страны быть нищим00:0406.01.20170
- сергей суворов в ответ пользователю mr. Trent(показатьскрыть)mr. Trent, огромный " + " вам ...она не достойна этого звания !!!!00:1906.01.20170
- все знают разлвалил ссср алкаш ельцин с шайкой свалить все пытаються горбачева01:0406.01.20171
- игорь в ответ пользователю Александр(показатьскрыть)Александр, нормально живут в России, не придумывайте. А остальные республики никого не волнуют, это их дело01:0706.01.20170
- владимир волков в ответ пользователю Andrey Minin(показатьскрыть)Andrey Minin, в таком случае правильно писать -гадкий я. или вы бот , а не человек?01:3806.01.2017-1
- владимир волков в ответ пользователю vovchinskiy(показатьскрыть)vovchinskiy, один другого не лучше : сначала ослабили , потом добили.01:5206.01.2017-1
- SilhenkoViktor в ответ пользователю владимир Жиркевич(показатьскрыть)владимир Жиркевич, А вот супругу досталось сполна. Пережил утрату любимой супруги. На протяжении стольких лет переживаний. И дано было увидеть во что превратил СССР, великий и могучий. Видно это и есть кара Господня. Это по совести. Жаль, что не ответил по суду.02:2806.01.2017-1
- Это новый анекдот?02:2906.01.20170
- До сих пор считаю Горбачева лучшим президентом. До конца отстаивал Союз.03:1606.01.20170
- v.i.p.old в ответ пользователю gala_gran(показатьскрыть)gala_gran, Многоуважаемый gala_gran!!! Я на коленях..., нет! Пав ниц пред Вами, о божественнай, и лежащий в прахе и пыли, прошу..., нет! Взываю и умоляю к Вам: не откажите в нижайшей просьбе поведать рассказ об "Одной истории с общипанной норковой шубой", которая "чего стоит".
И поясните, штой та у шубы стоИт, али она проста стОит???
Подписываюсь: Я не какая нибудь там Донна Роза Де Альваторес!
Я всего лишь Королева Англии Лиза Вторая. (Как Вы изволили догадаться - ПЕРВОЙ - была моя бабушка).04:1006.01.20170
- в ответ пользователю (показатьскрыть)