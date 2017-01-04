США
4.014 января13:43МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Мир в контровом свете

10:0004.01.2017
05620
Волейбол. Отборочный турнир к Олимпийский играм 2016. Мужчины. Матч Финляндия - Россия
Ленинградский мост через реку Иртыш в городе Омске
Велосипедисты на закате на набережной недалеко от Олимпийского Парка в Сочи
Водопад в дубайском торгово-развлекательном центре The Dubai Mall
Выступление американского театра теней Pilobolus в Москве
Строительство аквапарка Кварсис-Аквамир в Новосибирске
Новгородский клуб любителей зимнего плавания в Великом Новгороде
Зимние чабанские стоянки в Республике Тыва
Рыбак осматривает отечественный вездеход-амфибия Шерп на берегу Ладожского озера в Ленинградской области
Отдыхающие на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро
Полнолуние над Московским международным деловым центром Москва-Сити
Открытие научно-развлекательного центра Tesla-Hall
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
Фаер-шоу на Тверском бульваре в Москве в рамках фестиваля Путешествие в Рождество
Болельщики в матче чемпионата России по футболу среди клубов ФК Зенит и ПФК ЦСКА
Молодой человек кормит голубей на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
Репетиция мультимедийного шоу в рамках московского международного фестиваля Круг света 2016
Паддок Сочи Автодрома
Чемпионат России по флайбордингу в рамках фестиваля Парусная неделя Севастополя
Штурмовики Су-25 на тренировке групп парадного строя авиации к параду Победы
Отдыхающие на горнолыжном курорте Сорочаны в Московской области
Сотрудники полиции дежурят у фан-зоны на одной из улиц Лилля
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к ЧМ по футболу - 2018
Горожане смотрят фейерверк на Международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Рассвет в городе Тара Омской области
Смотровая площадка Останкинской телебашни на фоне растущего месяца в Москве
Рассвет над комплексом Москва-сити в Москве
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в вертолете в Донецкой области
Рыбный рынок в Вальпараисо
Проверка подвижного состава в электродепо Измайлово в Москве
Волейбол. Отборочный турнир к Олимпийский играм 2016. Мужчины. Матч Финляндия - Россия
© РИА Новости. Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Игрок сборной России Сергей Тетюхин перед матчем отборочного турнира по волейболу среди мужчин к Олимпийским играм 2016 года между сборными командами Финляндии и России.
Ленинградский мост через реку Иртыш в городе Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ленинградский мост через реку Иртыш в городе Омске.
Велосипедисты на закате на набережной недалеко от Олимпийского Парка в Сочи
© РИА Новости. Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Велосипедисты на закате на набережной недалеко от Олимпийского Парка в Сочи.
Водопад в дубайском торгово-развлекательном центре The Dubai Mall
© РИА Новости. Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Водопад в дубайском торгово-развлекательном центре The Dubai Mall.
Выступление американского театра теней Pilobolus в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Шоу "Страна теней" (Shadowland) американского театра танца Pilobolus на сцене концертного зала Крокус Сити Холл в Москве.
Строительство аквапарка Кварсис-Аквамир в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Строительство аквапарка "Кварсис-Аквамир" в Новосибирске. После ввода в эксплуатацию аквапарк станет самым большим в России.
Новгородский клуб любителей зимнего плавания в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Мужчины из "Новгородского клуба любителей зимнего плавания" купаются в реке Волхов.
Зимние чабанские стоянки в Республике Тыва
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Чабан в поле недалеко от зимней чабанской стоянки в местечке Чумур-Ой Тес-Хемского кожууна Республики Тыва.
Рыбак осматривает отечественный вездеход-амфибия Шерп на берегу Ладожского озера в Ленинградской области
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Рыбак осматривает отечественный вездеход-амфибия "Шерп" на берегу Ладожского озера в Ленинградской области.
Отдыхающие на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости. Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро.
Полнолуние над Московским международным деловым центром Москва-Сити
© РИА Новости. Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Полнолуние над Московским международным деловым центром "Москва-Сити".
Открытие научно-развлекательного центра Tesla-Hall
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участник театрализованной шоу-труппы Tesla FX во время представления на открытии научно-развлекательного центра Tesla-Hall в Москве.
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии.
Фаер-шоу на Тверском бульваре в Москве в рамках фестиваля Путешествие в Рождество
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Фаер-шоу на Тверском бульваре в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Болельщики в матче чемпионата России по футболу среди клубов ФК Зенит и ПФК ЦСКА
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Болельщики в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва).
Молодой человек кормит голубей на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Молодой человек кормит голубей на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Репетиция мультимедийного шоу в рамках московского международного фестиваля Круг света 2016
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Репетиция мультимедийного светового шоу в рамках московского международного фестиваля "Круг света" 2016 в Москве.
Паддок Сочи Автодрома
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Человек идет по переходу в паддок "Сочи Автодрома" перед стартом гонки российского этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1".
Чемпионат России по флайбордингу в рамках фестиваля Парусная неделя Севастополя
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Спортсмены выступают на чемпионате России по флайбордингу, проходящем в рамках фестиваля "Парусная неделя Севастополя".
Штурмовики Су-25 на тренировке групп парадного строя авиации к параду Победы
© РИА Новости. Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Штурмовики "Су-25" на тренировке групп парадного строя авиации к параду Победы.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Сорочаны в Московской области
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Сорочаны" в Московской области.
Сотрудники полиции дежурят у фан-зоны на одной из улиц Лилля
© РИА Новости. Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции дежурят у фан-зоны на одной из улиц Лилля.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево к ЧМ по футболу - 2018
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Строительство пассажирского терминала В аэропорта "Шереметьево" к чемпионату мира по футболу-2018.
Горожане смотрят фейерверк на Международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Горожане смотрят фейерверк на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Рассвет в городе Тара Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рассвет в городе Тара Омской области.
Смотровая площадка Останкинской телебашни на фоне растущего месяца в Москве
© РИА Новости. Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Смотровая площадка Останкинской телебашни на фоне растущего месяца в Москве.
Рассвет над комплексом Москва-сити в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Рассвет над комплексом Москва-сити в Москве.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в вертолете в Донецкой области
© РИА Новости. Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в вертолете во время рабочей поездки президента Украины Петра Порошенко в Донецкую область.
Рыбный рынок в Вальпараисо
© РИА Новости. Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Рыбный рынок в Вальпараисо.
Проверка подвижного состава в электродепо Измайлово в Москве
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Проверка подвижного состава в электродепо "Измайлово" в Москве.
Новгородский клуб любителей зимнего плавания в Великом НовгородеМир в контровом свете10:0004.01.2017
Каменные ворота Ангкор-Тхом в КамбоджеВеличие искусства кхмеров: древний Ангкор10:0003.01.2017
Сцена из балета Каменный цветок, на сцене народная артистка СССР Людмила Семеняка. Композитор Сергей Прокофьев, хореография Юрий ГригоровичЗнаменитые балеты Юрия Григоровича10:0002.01.2017
Празднование Нового года в Рио-де-ЖанейроПразднование Нового года в мире17:4501.01.2017
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 годаТеракт в ночном клубе в Стамбуле11:4301.01.2017
Артист во время новогодних гуляний в МосквеПразднование Нового года в России11:1001.01.2017
Легковой автомобиль ГАЗ-24Автомобили Горьковского завода10:0001.01.2017
Львица открывает рождественские подарки в зоопарке в Гамбурге, ГерманияПраздничные подарки, лакомые угощения и другие звериные новости13:1530.12.2016
Танцовщицы Орландо Мэджик выступают в рождественских костюмах во время баскетбольной игры NBA против Мемфис Гриззлис в Орландо, СШАСамые яркие фото недели: ожидание праздника и горечь потерь11:4930.12.2016
Новогодняя иллюминация на территории Казанского кремляНовогодние огни Казани11:2030.12.2016
Все фотоленты

Работы фотографов РИА Новости, оказавшихся "в нужное время в нужном месте", — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.