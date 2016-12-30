Передача Украиной ополченцам пятнадцати пленных

Власти ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле "всех на всех" до Нового года, республики готовы передать 47 человек и ожидают выдачи 690 пленных. Киев, по словам омбудсмена Дарьи Морозовой, такая формула "категорически не устраивает".