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Передача Украиной ополченцам пятнадцати пленных

Тема:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016
10:4730.12.2016
(обновлено: 10:50 30.12.2016)
365004
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области
Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР на окраине Горловки Донецкой области
Мужчина в автобусе с возвращенными украинскими военными пленными ДНР и ЛНР на окраине Горловки Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области
Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева и уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова
Сотрудник военной полиции ДНР на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
Автомобиль Красного креста на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области
Военная автоинспекция на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Представители Киева передали в четверг самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 15 пленных, среди которых - семь женщин.
Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Как заявляла представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, власти Украины решили передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.
Мужчина в автобусе с возвращенными украинскими военными пленными ДНР и ЛНР на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Большинство из бывших военнопленных были помилованы президентом Украины Петром Порошенко. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко назвала такое решение "актом милосердия".
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Ранее омбудсмен Дарья Морозова напомнила, что за время конфликта в Донбассе ДНР в качестве жеста доброй воли отпустила 80 пленных, в том числе двух женщин 27 декабря.
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области.
Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева и уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Освобожденных встречали омбудсмен Дарья Морозова (на фото справа) и руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
Сотрудник военной полиции ДНР на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сотрудник военной полиции ДНР на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области.
Автомобиль Красного креста на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Автомобиль "Красного креста" на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова выразила надежду, что президент Украины Петр Порошенко примет решение, благодаря которому обмен по формуле "всех на всех" в Донбассе состоится в канун Рождества.
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Возвращенные украинскими военными пленные ДНР и ЛНР в автобусе на окраине Горловки Донецкой области.
Военная автоинспекция на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области, где произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военная автоинспекция на блок-посту на окраине Горловки Донецкой области.
Блок-пост на окраине Горловки Донецкой области, на котором произойдет обмен военнопленными между ДНР и Украиной
© РИА Новости. Сергей Аверин
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Власти ДНР и ЛНР настаивают на обмене пленными по формуле "всех на всех" до Нового года, республики готовы передать 47 человек и ожидают выдачи 690 пленных. Киев, по словам омбудсмена Дарьи Морозовой, такая формула "категорически не устраивает".
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Передача представителями Киева ополченцам 15 пленных — в фотоленте Ria.ru.

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