Передача Украиной ополченцам пятнадцати пленных

Передача представителями Киева ополченцам 15 пленных — в фотоленте Ria.ru.
- Люди, с возвращением вас и наступающим Новым годом11:3530.12.20167
- куивская руина похищает людей с целью последущего выкупа.16:1530.12.20160
- У гестапо СБУ методы работы не меняются: похитить побольше пенсионеров, чтобы объявить их сепарами, а потом , типа , совершить жест доброй воли - вернуть в ДНР и ЛНР, выдав их за военнопленных. Или обменять пленных бабушек на карателей ВСУ.18:1730.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)