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Открытие станции метро "Фрунзенская" после ремонта

16:4529.12.2016
(обновлено: 17:26 29.12.2016)
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Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
Диспетчер эскалатора на станции метро Фрунзенская
Новые эскалаторы на станции метро Фрунзенская, открывшейся после реконструкции
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
Открытие станция метро Фрунзенская
Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов
Кассы на станции метро Фрунзенская
Открытие станция метро Фрунзенская
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
Пассажиры на станции метро Фрунзенская
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
Открытие станция метро Фрунзенская
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
Открытие станция метро Фрунзенская
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
Мэр Москвы Сергей Собянин и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов на станции метро Фрунзенская
Открытие станция метро Фрунзенская
Открытие станция метро Фрунзенская
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
Открытие станция метро Фрунзенская
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
© Фото: АГН Москва
Станцию московского метро "Фрунзенская" открыли для пассажиров после ремонта.
Диспетчер эскалатора на станции метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Диспетчер эскалатора на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Новые эскалаторы на станции метро Фрунзенская, открывшейся после реконструкции
© РИА Новости. Илья Питалев
Рабочие заменили работавшие с 1957 года эскалаторы, увеличив их число с трех до четырех.
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
© Фото: АГН Москва
На станции установлены модернизированные турникеты.
Открытие станция метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На станции "Фрунзенская" отремонтировали вестибюль.
Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел "Фрунзенскую" перед открытием, отметил, что в ходе масштабной модернизации метрополитена власти уделяют особое внимание станциям, построенным более 50 лет назад.
Кассы на станции метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
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На станции установили новые кассы.
Открытие станция метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
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Поезд на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
© Фото: АГН Москва
Станция была закрыта на ремонт с января 2016 года.
Пассажиры на станции метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажиры на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
© Фото: АГН Москва
Завершить ремонтные работы изначально планировалось к марту 2017 года.
Открытие станция метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кассирша на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
© Фото: АГН Москва
Станция метро "Фрунзенская", открывшаяся после ремонта.
Открытие станция метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Станция метро "Фрунзенская", открывшаяся после ремонта.
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
© Фото: АГН Москва
Станция метро "Фрунзенская", открывшаяся после ремонта.
Мэр Москвы Сергей Собянин и начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов на станции метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По словам Сергея Собянина, сейчас в Москве осталось семь станций, где эскалаторы служат более полувека. Он заявил, что все они должны быть заменены в ближайшем будущем.
Открытие станция метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник метрополитена на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Открытие станция метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажиры в вестибюле станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Открытие вестибюля станции метро Фрунзенская после ремонта
© Фото: АГН Москва
Станция метро "Фрунзенская", открывшаяся после ремонта.
Открытие станция метро Фрунзенская
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажиры на станции метро "Фрунзенская", открывшейся после ремонта.
Открытие станция метро ФрунзенскаяОткрытие станции метро "Фрунзенская" после ремонта16:4529.12.2016
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Открытие станции московского метро "Фрунзенская" после ремонта – в фотоленте Ria.ru.

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