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Мама Керри Фишер – яркая комедиантка Дебби Рейнольдс

12:3529.12.2016
(обновлено: 15:23 29.12.2016)
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Фильм Поющие под дождем
Дебби Рейнольдс и Роберт Вагнер в спектакле Скажи лишь одно для меня (1959)
Актриса Дебби Рейнольдс. 1954 год
Кадр из фильма Война на Диком Западе (1962)
Кадр из фильма Непотопляемая Молли Браун (1964)
Дебби Рейнольдс играет в боулинг со свой командой. 1951 год
Актриса Дебби Рейнольдс. 1984 год
Певец Эдди Фишер и актриса Дебби Рейнольдс в аэропорт Идлвайлд, 1955 год
Актриса Дебби Рейнольдс. 1955 год
Кадр из фильма Аврал на палубе (1955)
Актриса Дебби Рейнольдс в Сеуле, Южная Корея. 1955 год
Гэвин МакЛауд с актрисой Дебби Рейнольдс (справа) и Мэрилин Майклс. 1982 год
Актриса Дебби Рейнольдс. 1965 год
Актриса Дебби Рейнольдс во время съемок. 1961 год
Актриса Дебби Рейнольдс. 1958 год
Актриса Дебби Рейнольдс, 1958
Кадр из фильма Непотопляемая Молли Браун (1964)
Актриса Ронда Флеминг в центре, певец Эдди Фишер и его жена Дебби Рейнольдс
Актриса Дебби Рейнольдс позирует перед фотографами, Нью-Йорк
Американская актриса Дебби Рейнольдс в лондонском аэропорту, 3 мая 1963
Актриса Дебби Рейнольдс раздает автографы, 7 мая 1951
Актриса Дебби Рейнольдс после спектакля Женщина года. Нью-Йорк, 8 марта 1983
Актрисы Дебби Рейнольдс и Керри Фишер, Лос-Анджелес, Калифорния. 25 января 2015
Фильм Поющие под дождем
© AFP 2016
Дебби Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах. Наибольшую популярность ей принес мюзикл "Поющие под дождем", где она исполнила одну из главных ролей (1952).
Дебби Рейнольдс и Роберт Вагнер в спектакле Скажи лишь одно для меня (1959)
© AP Photo
Дебби Рейнольдс и Роберт Вагнер в спектакле "Скажи лишь одно для меня" (1959).
Актриса Дебби Рейнольдс. 1954 год
© AP Photo
Настоящее имя артистки – Мэри Фрэнсис Рейнольдсаа. Она родилась 1 апреля 1932 года в городе Эль-Пасо (штат Техас, США). В детстве Мэри была активным ребенком, преуспевала в спорте, состояла в отряде скаутов, играла на валторне.
Кадр из фильма Война на Диком Западе (1962)
© Cinerama Productions Corp. (1962)
Кадр из фильма "Война на Диком Западе" (1962).
Кадр из фильма Непотопляемая Молли Браун (1964)
© Metro-Goldwyn-Mayer (1964)
К середине 1950-х годов Дэбби Рейнольдс стала одной из самых успешных актрис Голливуда. Она сыграла ряд ярких ролей, например, в фильмах "Непотопляемая Молли Браун" (1964) (на фото), "Поющая монахиня" (1966), "Развод по-американски" (1967).
Дебби Рейнольдс играет в боулинг со свой командой. 1951 год
© AP Photo/ Frank Filan
После ряда успехов в кино Дэбби все чаще стала выступать на телевидении, создала свою программу Debbie Reynolds Show и занялась благотворительностью.
На фото: Дебби Рейнольдс играет в боулинг со своей командой, 1951 год.
Актриса Дебби Рейнольдс. 1984 год
© AP Photo/ Wally Fong, File
С 1970-х годов Дэбби Рейнольдс активно играла ряд персонажей второго плана в сериалах.
Певец Эдди Фишер и актриса Дебби Рейнольдс в аэропорт Идлвайлд, 1955 год
© AP Photo
В 1955 году Дебби Рейнольдс вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри (ставшую актрисой) и сына Тодда. Супруги развелись в 1959 году.
Актриса Дебби Рейнольдс. 1955 год
© AP Photo/ Charles Kenneth Lucas
С 1960 по 1973 год Дэбби Рейнольдс была замужем за миллионером Гарри Карлом. Её третьим мужем, за которого она вышла в 1984 году, был агент по недвижимости Ричард Хамлетт.
Кадр из фильма Аврал на палубе (1955)
© Metro-Goldwyn-Mayer (1955)
Кадр из фильма "Аврал на палубе" (1955).
Актриса Дебби Рейнольдс в Сеуле, Южная Корея. 1955 год
© AP Photo
Актриса обладала прекрасными вокальными данными. Ее песни Abba Dabba Honeymoon (из фильма "Две недели с любовью") и "Тэмми" (из фильма "Тэмми и холостяк") разошлись миллионными тиражами.
На фото: Дэбби Рейнольдс выступает в Сеуле, 1955 год.
Гэвин МакЛауд с актрисой Дебби Рейнольдс (справа) и Мэрилин Майклс. 1982 год
© AP Photo/ Doug Pizac, File
Актеры Гэвин МакЛауд, Дебби Рейнольдс (справа) и Мэрилин Майклс, 1982 год.
Актриса Дебби Рейнольдс. 1965 год
© AP Photo/ David Smith
В шестнадцатилетнем возрасте Рейнольдс победила на конкурсе красоты Мисс Бербанк, и вскоре после этого компания Warner Brothers предложила ей свой контракт для съёмок в кино.
Актриса Дебби Рейнольдс во время съемок. 1961 год
© AP Photo
Дэбби Рейнольдс дебютировала в фильме "Дочь Рози О'Грэди" (1950). Но успех пришел только с мюзиклом "Три маленьких слова" (1950), в котором Дебби сыграла роль Хелен Кейн, типичной девчонки конца 1930-х годов.
Актриса Дебби Рейнольдс. 1958 год
© AP Photo/ Harold Filan
В кино Дебби в основном снималась в комедиях. В 1950 году она сыграла одну из своих лучших ролей – сестру Джейн Пауэлл в фильме "Две недели с любовью".
Актриса Дебби Рейнольдс, 1958
© AP Photo/ Don Brinn
Актриса снималась также в документальных фильмах.
Кадр из фильма Непотопляемая Молли Браун (1964)
© Metro-Goldwyn-Mayer (1964)
Кадр из фильма "Непотопляемая Молли Браун" (1964).
Актриса Ронда Флеминг в центре, певец Эдди Фишер и его жена Дебби Рейнольдс
© AP Photo/ David F. Smith
Актрисы Ронда Флеминг (в центре) и Дебби Рейнольдс с супругом певцом Эдди Фишером.
Актриса Дебби Рейнольдс позирует перед фотографами, Нью-Йорк
© AP Photo/ Marty Lederhandler
В марте 2003 года Дэбби Рейнольдс получила награду за выдающийся вклад в Голливуд от 82-ой Голливудской Торговой палаты. Она стала первой женщиной, получившей эту высокую награду.
На фото: Дебби Рейнольдс позирует фотографам, 1982 год.
Американская актриса Дебби Рейнольдс в лондонском аэропорту, 3 мая 1963
© AP Photo/ AP
В ноябре 2006 года актриса получила награду "За достижения всей жизни" в калифорнийском университете Чэпмен. В мае 2007 года она была удостоена почётной премии доктора гуманитарных наук в Невадском университете.
На фото: Дебби Рейнольдс в лондонском аэропорту, 1963 год.
Актриса Дебби Рейнольдс раздает автографы, 7 мая 1951
© AP Photo/ Frank Filan
В 1973 году Дэбби Рейнольдс приняла участие в возрожденном бродвейском мюзикле "Ирэн". Мюзикл побил все рекорды. После невиданного успеха актриса вновь вышла на сцену с еще одним возрожденным мюзиклом – "Энни получает ваше оружие".
Актриса Дебби Рейнольдс после спектакля Женщина года. Нью-Йорк, 8 марта 1983
© AP Photo/ Kaye
В 1983 году Дэбби Рейнольдс исполнила главную роль в мюзикле "Женщина года" в знаменитом "Палас-Театре".
Актрисы Дебби Рейнольдс и Керри Фишер, Лос-Анджелес, Калифорния. 25 января 2015
© REUTERS/ Mike Blake
В последние годы жизни Дебби Рейнольдс жила в Лос-Анджелесе рядом с дочерью Кэрри Фишер.
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27 декабря в возрасте 84 лет умерла известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать скончавшейся во вторник актрисы Керри Фишер. Ее самые известные роли в кино и на сцене – в фотоленте Ria.ru.

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