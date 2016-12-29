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Сложные трюки и обаяние. Группа поддержки "Черри" ХК "Авангард"

10:2529.12.2016
07681
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Участницы группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард растягиваются на тренировке
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
Участницы группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард разминаются на тренировке
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Участницы группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард во время тренировки
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В поддержку омского "Авангарда", который является одним из самых популярных хоккейных клубов в России, выступает команда чирлидеров "Черри".
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Группа поддержки состоит из одиннадцати девушек.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В 2009 году команда "Черри" стала победителем I Кубка России в номинации "данс", I Кубка Восточной Европы в номинации "чир-микс", а также Чемпионата Московской области - 2009 в номинациях "данс" и "чир-микс".
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Группа поддержки "Черри" хоккейного клуба "Авангард" во время тренировки.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В 2016 году команда чирлидеров "Черри" заняла первое место в конкурсе на самую яркую группу поддержки КХЛ.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Группа поддержки "Черри" и талисман "Ястреб" хоккейного клуба "Авангард" в ожидании выступления на хоккейном матче ХК "Авангард" (Омск) - ХК "Динамо" (Минск).
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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На сайте хоккейного клуба "Авангард" есть раздел, где представлена подробная информация о каждой девушке из группы поддержки "Черри".
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Девушки из группы поддержки "Черри" выполняют сложнейшие акробатические номера.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Группа поддержки "Черри" хоккейного клуба "Авангард" в раздевалке после выступления.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Группа поддержки "Черри" и талисман "Ястреб" хоккейного клуба "Авангард" в ожидании выступления на хоккейном матче ХК "Авангард" (Омск) - ХК "Динамо" (Минск).
Участницы группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард растягиваются на тренировке
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
За ярким выступлением девушек стоят большая работа и изнурительные тренировки.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Энергетика девушек из команды "Черри" заряжает позитивом игроков и болельщиков.
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Участница группы поддержки "Черри" хоккейного клуба "Авангард".
Участницы группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард разминаются на тренировке
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Группа поддержки "Черри" хоккейного клуба "Авангард" во время тренировки.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Помимо того, что чирлидеры сопровождают различные виды спорта, чирлидинг сам по себе является видом спорта со своими правилами.
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Чирлидинг как вид спорта сочетает в себе элементы шоу и физических упражнений, выстроенных по определенным правилам в программу, в которую входят элементы акробатики, гимнастики, перестроения с танцевальными движениями.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Группа поддержки "Черри" хоккейного клуба "Авангард" в раздевалке после выступления.
Участница группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В команду "Черри" могут попасть девушки старше 17 лет ростом выше 170 сантиметров со стройным телосложением.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Группа поддержки "Черри" хоккейного клуба "Авангард" на хоккейном матче ХК "Авангард" (Омск) - ХК "Динамо" (Минск).
Участницы группы поддержки Черри хоккейного клуба Авангард во время тренировки
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Все девушки должны иметь хорошую спортивно-танцевальную подготовку.
Группа поддержки хоккейного клуба Авангард Черри в Омске
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Группа поддержки "Черри" хоккейного клуба "Авангард".
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Девушки из группы поддержки "Черри" хоккейного клуба "Авангард" – в фотоленте Ria.ru.

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