Цветы и свечи у посольств России в разных странах

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В связи с крушением в районе Сочи самолета Минобороны, направлявшегося в сирийскую Латакию, весь мир выражает России свое сочувствие и поддержку.

На фото: Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.