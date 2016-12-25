Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, артисты которого погибли при крушении Ту-154 близ Сочи, — в фотоленте Ria.ru.
- Потеряли Бриллиант из короны.....невозможно комментировать..
таких больше нет на этой Земле.....это гордость России ..19:1325.12.201615
- neyuec351 в ответ пользователю patriot52(показатьскрыть)patriot52, действительно Артисты были. не даром даже Черчиль еще в далеком 1945 году называл этот ансамбль "поющие оружие".20:5725.12.201612
- Потеряли Бриллиант из короны.....невозможно комментировать..
таких больше нет на этой Земле.....это гордость России ..19:1325.12.201615
- neyuec351 в ответ пользователю patriot52(показатьскрыть)patriot52, действительно Артисты были. не даром даже Черчиль еще в далеком 1945 году называл этот ансамбль "поющие оружие".20:5725.12.201612
- Не рассказывай мне который в армии служил, что песни и пляски служба.02:1926.12.2016-2
- И многим интересна твоя служба? А этот ансамбль знал весь мир.04:4126.12.20162
- в ответ пользователю (показатьскрыть)