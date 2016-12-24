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Амбициозный и непредсказуемый Дима Билан

10:0024.12.2016
91001543
Гость российского Национального отбора на конкурс песни Евровидение-2009 Дима Билан во время выступления в Москве
Представители России празднуют победу на Евровидении 2008 в Белграде, Сербия
Певец Дима Билан выступает на церемонии награждения XII премии в области популярной музыки Муз-ТВ-2014 в Москве
Шоу Валентин Юдашкин в КремлеПевец Дима Билан во время шоу Валентин Юдашкин в Кремле. 2014 год
Дима Билан во время выступления на песенном конкурсе Евровидение-2006 в Афинах, Греция
Певец Дима Билан во время просмотра роликов рекламы во время шоу Ночь пожирателей рекламы
Дима Билан на официальном открытии конкурса Евровидение-2009 в Евродоме
Анна Чапман и певец Дима Билан во время показа совместной коллекции дизайнера Ильи Шияна и Яны Рудковской в рамках Volvo Fashion Week
Победитель Евровидения-2008 певец Дима Билан в СК Олимпийский
Певец Дима Билан выступает на праздничном концерте, посвященном 50-летию Государственного Кремлевского дворца
Певец Дима Билан на премьере фильма Герой в Москве
Концерт Димы Билана в Москве
Певец Дима Билан во время эстафеты Олимпийского огня в Москве
Дима Билан во время концерта в Санкт-Петербурге
Певец Дима Билан со спутницей перед началом церемонии награждения музыкальной премией Муз-ТВ 2011 в спорткомплексе Олимпийский в Москве
Певец Дима Билан принимает участие в благотворительной акции в рамках праздника День московского такси
Певец Дима Билан выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
Певец Дима Билан, получивший награду XII премии в области популярной музыки Муз-ТВ-2014. Эволюция в номинации Лучший исполнитель в Москве
Певец Дима Билан выступает на концерте, который прошел в рамках праздника, посвященного Дню защиты детей, в цирке на Проспекте Вернадского
Певец, актер Дима Билан на пресс-конференции в рамках презентации фильма режиссера Юрия Васильева Герой в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Певец Дима Билан в зрительном зале Театра оперетты во время конкурса Мисс Киев - 2011
Гость российского Национального отбора на конкурс песни Евровидение-2009 Дима Билан во время выступления в Москве
© РИА Новости. Михаил Фомичев
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Настоящее имя певца – Виктор Николаевич Белан. Он родился 24 декабря 1981 года в поселке Московский в Карачаево-Черкесской Республике. Его отец работал слесарем и инженером, мама сначала трудилась в теплицах, позже посвятила себя социальной сфере.
Представители России празднуют победу на Евровидении 2008 в Белграде, Сербия
© AFP 2016/ Andrej Isakovic
В 2008 году Дима Билан первым из россиян победил на песенном конкурсе "Евровидение" в Белграде (Сербия), выступив с песней Believe. Певец вышел на сцену вместе с российским фигуристом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном.
Певец Дима Билан выступает на церемонии награждения XII премии в области популярной музыки Муз-ТВ-2014 в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Дима Билан дебютировал на большой сцене в 2002 году на фестивале "Новая волна" в Юрмале. Певец выступил с песней "Бум" и занял четвертое место.
Шоу Валентин Юдашкин в КремлеПевец Дима Билан во время шоу Валентин Юдашкин в Кремле. 2014 год
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В конце 2003 года вышел дебютный альбом Димы Билана "Я ночной хулиган", а через год появилось его переиздание, включавшее в себя четыре новые композиции: "Бессердечная", "Остановите музыку", "В последний раз", "Темная ночь".
Дима Билан во время выступления на песенном конкурсе Евровидение-2006 в Афинах, Греция
© AFP 2016/ Aris Messinis
В 2006 году Дима Билан представлял Россию на конкурсе песни "Евровидение" в Афинах (Греция) с композицией Never Let You Go и занял второе место.
Певец Дима Билан во время просмотра роликов рекламы во время шоу Ночь пожирателей рекламы
© РИА Новости. Антон Денисов
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В 2004 году увидел свет студийный альбом Димы Билана "На берегу неба". В то же время он начал записывать свою первую англоязычную пластинку.
Дима Билан на официальном открытии конкурса Евровидение-2009 в Евродоме
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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В 2005 году вышел официальный сборник клипов певца под названием "Ты, только ты". В тот же плодотворный год также был выпущен сингл "Новый год с новой строчки".
Анна Чапман и певец Дима Билан во время показа совместной коллекции дизайнера Ильи Шияна и Яны Рудковской в рамках Volvo Fashion Week
© РИА Новости. Алексей Пеньков
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Дима Билан принимает участие в модных показах.
На фото: Анна Чапман и Дима Билан во время показа совместной коллекции дизайнера Ильи Шияна и Яны Рудковской в рамках Volvo Fashion Week.
Победитель Евровидения-2008 певец Дима Билан в СК Олимпийский
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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В 2005 году Дима Билан был номинирован на премию World Music Awards как лучший российский артист.
Певец Дима Билан выступает на праздничном концерте, посвященном 50-летию Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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В 2005 году Дима Билан был награжден сразу двумя премиями "Золотой граммофон" – в Санкт-Петербурге и Алма-Ате за песню "Ты должна рядом быть". Певец также получил приз Первого канала от профессионального жюри на проекте "Новые песни о главном".
Певец Дима Билан на премьере фильма Герой в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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По итогам 2007 года ВЦИОМ представил данные о том, что Дима Билан стал "Любимым гражданином России" в рейтинге "Певец года". В том же году он вошел в первую тройку самых популярных россиян, по версии Forbes.
Концерт Димы Билана в Москве
© РИА Новости. Алексей Никольский
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В 2006 году Дима Билан участвовал в "Золотой шарманке" и в "Международных вознаграждениях музыки" в Киеве, где ему было присуждено звание "Певец года". Именно там он впервые исполнил композицию Never Let You Go, позже представленную на "Евровидении".
Певец Дима Билан во время эстафеты Олимпийского огня в Москве
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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В 2009 году Дима Билан стал Олимпийским послом "Сочи-2014".
На фото: Певец Дима Билан во время московского этапа эстафеты Олимпийского огня Олимпийских Игр в Сочи-2014.
Дима Билан во время концерта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Вадим Жернов
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Осенью 2007 года на церемонии MTV Russia Music Awards Дима Билан получил сразу три престижные награды: "Лучшая композиция" ("Невозможное-возможно"), "Лучший исполнитель" и "Артист года".
Певец Дима Билан со спутницей перед началом церемонии награждения музыкальной премией Муз-ТВ 2011 в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Певец Дима Билан со спутницей перед началом церемонии награждения музыкальной премией "Муз-ТВ 2011" в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
Певец Дима Билан принимает участие в благотворительной акции в рамках праздника День московского такси
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Певец Дима Билан принимает участие в благотворительной акции в рамках праздника "День московского такси", приуроченного к 90-летию регулярных таксомоторных перевозок в столице.
Певец Дима Билан выступает на первой Российской национальной музыкальной премии в Крокус Сити Холле в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Летом 2007 года Дима Билан приехал на фестиваль "Новая волна" в Юрмалу уже в качестве почетного гостя, а также стал членом жюри проекта "СТС зажигает звезду".
Певец Дима Билан, получивший награду XII премии в области популярной музыки Муз-ТВ-2014. Эволюция в номинации Лучший исполнитель в Москве
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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2007 год стал очень насыщенным для певца. Дима Билан получил три награды на церемонии Муз-ТВ: "Лучшая композиция", "Лучший альбом" и "Лучший исполнитель года".
Певец Дима Билан выступает на концерте, который прошел в рамках праздника, посвященного Дню защиты детей, в цирке на Проспекте Вернадского
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Дима Билан является Заслуженным артистом Кабардино-Балкарии, Заслуженным артистом Чечни, Заслуженным артистом Ингушетии. В 2008 году ему было присвоено звание "Народный артист Кабардино-Балкарии".
Певец, актер Дима Билан на пресс-конференции в рамках презентации фильма режиссера Юрия Васильева Герой в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Дима Билан снялся в главной роли в картине "Герой".
На фото: Дима Билан на пресс-конференции в рамках презентации романа писательницы Ольги Погодиной-Кузминой и фильма режиссера Юрия Васильева "Герой" в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Певец Дима Билан в зрительном зале Театра оперетты во время конкурса Мисс Киев - 2011
© РИА Новости. Григорий Василенко
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Певец Дима Билан продолжает пробовать себя в разных ипостасях. Например, он выступает в роли наставника в проекте "Голос" на Первом канале.
Певец Дима Билан выступает на праздничном концерте, посвященном 50-летию Государственного Кремлевского дворцаАмбициозный и непредсказуемый Дима Билан10:0024.12.2016
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24 декабря популярный певец Дима Билан отмечает свой 35-й юбилей. Самые яркие образы артиста, как в музыке, так и в других сферах, – в фотоленте Ria.ru.

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