Амбициозный и непредсказуемый Дима Билан

24 декабря популярный певец Дима Билан отмечает свой 35-й юбилей. Самые яркие образы артиста, как в музыке, так и в других сферах, – в фотоленте Ria.ru.
- Ну так себе событие, ежели честно.10:2924.12.20160
- А почему он тогда Дима, если он Виктор?! ))10:5024.12.20160
- если совсем честно, то вообще ни как.
"Повода" больше в католическом сочельнике.11:1224.12.20160
- Ой, ёёё! Он ещё и "артист". :)12:1524.12.2016-1
- Ищет, думает, делает хорошую музыку. Оказался совсем не глупым молодым человеком. Поздравляю с др. Топи дальше.12:3524.12.2016-4
- Ну, что ж, Билану, похоже есть, что показать, кроме голоса...12:4224.12.20160
- А кто это?13:3324.12.20160
- ha.up16 в ответ пользователю trixter-com-u-my(показатьскрыть)trixter-com-u-my, он выиграл Евровидение. а вы? но рот мы открываем.15:3024.12.20160
- Поздравляем! Замечательный человек, очень вырос над собой, особенно, в последнее время, умный и глубокий артист с хорошим потенциалом.15:3824.12.20160
- в ответ пользователю (показатьскрыть)